Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Мои заказы

Ессентуки - город, где сбываются мечты

Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Ессентуки - город с богатым историческим наследием, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю.

На протяжении экскурсии вы узнаете о волжских казаках, основавших город, и о царской идее создать здесь курорт,
читать дальшеуменьшить

не уступающий французским аналогам.

Вы познакомитесь с легендарным источником № 17, который и по сей день считается жемчужиной города, и увидите уникальные памятники архитектуры, многие из которых остаются недооцененными.

Мы пройдемся по Курортному парку, осмотрим галерею источника и узнаем, почему она выполнена в стиле, сочетающем английские и мавританские мотивы.

Вы увидите здание гостиницы «Метрополь», поговорим о важности ингаляториев для здоровья и пройдемся мимо Института снарядной гимнастики.

В конце нашего путешествия вы сможете сами решить, справедливо ли считается, что Ессентуки - это место, где действительно лучше, чем в Виши

5
86 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏞 Прогулка по живописным местам
  • 🏛 Архитектурные памятники
  • 💧 Дегустация минеральной воды
  • 🗿 Знакомство с культурными символами
  • 🏨 Интересные рассказы о курортных зданиях
  • 🧘‍♂️ Узнаете о механотерапии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Июнь, июль и август - идеальные месяцы для посещения Ессентуков. В это время город оживает, курортные зоны наполнены жизнью, а прогулки по паркам и историческим местам становятся особенно приятными. В теплые месяцы вы сможете насладиться атмосферой города в полной мере.

Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Ессентуки также привлекают туристов. В это время здесь меньше людей, что позволяет более спокойно изучать архитектурные памятники и наслаждаться тишиной курортных парков.
Сейчас август — это идеальное время.
Ессентуки - город, где сбываются мечты
Ессентуки - город, где сбываются мечты
Ессентуки - город, где сбываются мечты

Что можно увидеть

  • Курортный парк
  • Галерея источника № 17
  • Гостиница купца Зипалова «Метрополь»
  • Нижние ванны
  • Институт снарядной гимнастики
  • Скульптура «Мужичок»
  • Символ Кавказских Минеральных Вод «Орел, терзающий змею»
  • Николаевские минеральные ванны
  • Грязелечебница им. Семашко

Описание экскурсии

Взгляд на Ессентуки, как на особый микромир

На прогулке я расскажу об истоках города, когда в первой трети 19 века семьи волжских казаков на реке Бугунта основали станицу Ессентукскую. Поговорим о знаменитом источнике № 17, который и до сих пор является самым драгоценным состоянием города. А также о том, какие представления бытовали о станице и какие исторические уголки с памятниками архитектуры остаются недооцененными.

Город в интересных деталях

  • Вы посетите Курортный парк, галерею источника № 17 и выясните, почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами.
  • Поговорим о перспективах восстановления здания гостиницы купца Зипалова «Метрополь» и «Нижних ванн».
  • Также вы узнаете, где раньше был самый большой ингаляторий в Европе.
  • Прогуляетесь до Института снарядной гимнастики, где речь пойдет о механотерапии.
  • Увидите скульптуру «Мужичок», откроете символику Кавказских Минеральных Вод — «Орла, терзающего змею» — и узнаете, что их объединяет.
  • Осмотрите здание Николаевских минеральных ванн, послушаете о казенных гостиницах и роли государства в становлении курортного быта. Я объясню, почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши и было ли это связано с поклонением перед всем заграничным.
  • Прогулка закончится у самого значительного и знаменитого сооружения — грязелечебницы им. Семашко, где мы подведем итоги, и вы решите, прав ли был Станиславский, сказав, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши».

Организационные детали

Для дегустации воды из минеральных источников нужно приобрести стакан или взять с собой свой.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Маг. Универмаг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4596 туристов
Влюбилась в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно — хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Умею находить общий язык с любыми гостями. Понимаю, что на
читать дальшеуменьшить

экскурсии по Кисловодску и Ессентукам должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» и непривычное название городов — поэтому экскурсии сопровождаются также наглядными материалами. Готова познакомить вас с Кисловодском, Ессентуками и их достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни этих городов, которые по праву считаются крупными жемчужинами в короне КавМинВод.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
1
3
2
1
Е
Вчера побывали на обзорной экскурсии в городе Ессентуки у Ирины. Экскурсия длилась 3 часа, в основном, проходила по курортному парку, и эти 3 часа мелькнули незаметно. Ирина увлекла нас рассказом,
читать дальшеуменьшить

наполненным историей этого края, житейскими моментами с юмором и бытовой изюминкой, литературными вкраплениями великих классиков и простых журналистов и собственным внимательным и трепетным отношением к Ессентукам. Спасибо Ирине за обстоятельный и увлекательный рассказ о маленьком городке Ессентуки, но с большой и интересной историей.

Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Большое спасибо Ирине за наше знакомство с Ессентуками!
В самом городе не так много мест, которые можно посмотреть, на все достаточно одного дня, но благодаря Ирине удалось прочувствовать город с его историей, узнать много интересного про легендарные бюветы, попробовать три вида целебной воды.
Большое спасибо Ирине за наше знакомство с Ессентуками!
Большое спасибо Ирине за наше знакомство с Ессентуками!
Большое спасибо Ирине за наше знакомство с Ессентуками!
Большое спасибо Ирине за наше знакомство с Ессентуками!
Большое спасибо Ирине за наше знакомство с Ессентуками!
Вам был полезен этот отзыв?
О
С Ириной вместе ехали из Кисловодска до Ессентуков на электричке,всю дорогу беседовали,очень эрудированный гид. В Ессентуках началась экскурсия по программе, стоит отметить,что Ирина рассказывает много исторических фактов,легенд,не заявленных в программе,что делает экскурсию более насыщенной,время пролетает очень быстро. Человек искренне влюбленный и радеющий за свой край!!! Однозначно рекомендуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо большое Ирине за экскурсию! Получили много интересной информации. Маршрут несложный и познавательный. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Побывав в Кисловодске, Пятигорске и Железноводске, решили посетить и Ессентуки, чтобы составить личное впечатление, и сравнить их всех между собой.
Ирина рассказала и показала нам много интересного,
читать дальшеуменьшить

что мы сами никогда бы и не догадались увидеть. Провела нас по курортному парку и окрестностям рядом. Без её подсказок и историй по ходу маршрута посещение Ессентуков стало бы скучным и не интересным, когда вы просто увидели галереи источников 17 и 4, попробовали эти минералки и прошлись по аллее по нижнему и верхнему парку.
Благодаря Ирине, у которой с собой были и фото и справочные материалы (единственного из всех гидов, у которых мы были на экскурсиях во всех этих городах КМВ), посещение Ессентуков запомнилось нам и оставило много впечатлений!
Настоятельно рекомендую!

Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!+2
Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Поездка в Ессентуки - это уже вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Ирины, первая была в Кисловодске. И снова мы остались в восторге! Искусная подача материала, поэзия, портреты и акварели -
читать дальшеуменьшить

это то, что помогает прочувствовать атмосферу города и легко запомнить материал. Ирина, являясь большим профессионалом, самостоятельно анализирует интересы слушателей и делает акценты экскурсии именно на тех деталях, которые постоянно удерживают внимание и не позволяют скучать. Ещё раз благодарим за невероятно интересную прогулку!
Хотелось бы посоветовать туристам, еще думающим о заказе экскурсий - обязательно это сделать. Никакие куар-коды с краткой исторической справкой не заменят живую художественную речь.

Поездка в Ессентуки - это уже вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Ирины, первая была в Кисловодске.
Поездка в Ессентуки - это уже вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Ирины, первая была в Кисловодске.
Поездка в Ессентуки - это уже вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Ирины, первая была в Кисловодске.
Поездка в Ессентуки - это уже вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Ирины, первая была в Кисловодске.
Поездка в Ессентуки - это уже вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Ирины, первая была в Кисловодске.
Поездка в Ессентуки - это уже вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Ирины, первая была в Кисловодске.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Ессентуки - город, где сбываются мечты»

Знакомьтесь, Ессентуки
На машине
4 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Ессентуки
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 12:00
18 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
Современный горнолыжный курорт Архыз в 195 км от Ессентуков ждёт вас! Комфортабельный микроавтобус, скидки на прокат и помощь на месте. Успейте забронировать
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Сегодня в 04:30
15 авг в 04:30
4700 ₽ за человека
4 курорта за 1 день: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки
На автобусе
9 часов
262 отзыва
Групповая
4 курорта за 1 день: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: 09:30 воскресенье, четверг
Сегодня в 09:30
13 авг в 09:30
3000 ₽ за человека
Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Ессентуков
На машине
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Ессентуков
Узнать знаменитый горнолыжный курорт с другой стороны и насладиться природой Кавказа
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:30
4300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
от 7800 ₽ за экскурсию