Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

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Взгляд на Ессентуки, как на особый микромир

На прогулке 👣 я расскажу об истоках города, когда в первой трети 19 века семьи волжских казаков на реке Бугунта основали станицу Ессентукскую. Поговорим о знаменитом источнике № 17, который и до сих пор является самым драгоценным состоянием города. А также о том, какие представления бытовали о станице и какие исторические уголки с памятниками архитектуры остаются недооцененными.

Город в интересных деталях

Вы посетите Курортный парк , галерею источника № 17 и выясните, почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами.

, галерею источника № 17 и выясните, почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами. Поговорим о перспективах восстановления здания гостиницы купца Зипалова «Метрополь» и «Нижних ванн» .

и . Также вы узнаете, где раньше был самый большой ингаляторий в Европе.

Прогуляетесь до Института снарядной гимнастики , где речь пойдет о механотерапии.

, где речь пойдет о механотерапии. Увидите скульптуру «Мужичок» , откроете символику Кавказских Минеральных Вод — «Орла, терзающего змею» — и узнаете, что их объединяет.

, откроете символику Кавказских Минеральных Вод — — и узнаете, что их объединяет. Осмотрите здание Николаевских минеральных ванн , послушаете о казенных гостиницах и роли государства в становлении курортного быта. Я объясню, почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши и было ли это связано с поклонением перед всем заграничным.

, послушаете о казенных гостиницах и роли государства в становлении курортного быта. Я объясню, почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши и было ли это связано с поклонением перед всем заграничным. Прогулка закончится у самого значительного и знаменитого сооружения — грязелечебницы им. Семашко, где мы подведем итоги, и вы решите, прав ли был Станиславский, сказав, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши».

Организационные детали

Для дегустации воды из минеральных источников нужно приобрести стакан или взять с собой свой.