Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

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Ессентуки — «здесь, конечно, лучше, чем в Виши!»

Вдохновляющая прогулка по самым интересным местам курорта в сопровождении ярких исторических деталей

Ирина
Ирина – Гид из Ессентуков
О молодом курорте в 19 веке говорили, будто жизнь здесь монотонна, а окрестности не манят на прогулки.

Даже сейчас многие богатства Ессентуков недооценены, и моя задача — открыть их для вас.

Вы узнаете о волжских казаках, основавших будущий город 🏙️, идее царя создать аналог флагмана французской бальнеологии, легендарном источнике № 17, крупнейшем ингалятории Европы и не только!
Задать вопросОбычно отвечает за 48 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 18001 620 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Ессентуки — «здесь, конечно, лучше, чем в Виши!»
Ессентуки — «здесь, конечно, лучше, чем в Виши!»

Что вас ожидает

Взгляд на Ессентуки, как на особый микромир
На прогулке 👣 я расскажу об истоках города, когда в первой трети 19 века семьи волжских казаков на реке Бугунта основали станицу Ессентукскую. Поговорим о знаменитом источнике № 17, который и до сих пор является самым драгоценным состоянием города. А также о том, какие представления бытовали о станице и какие исторические уголки с памятниками архитектуры остаются недооцененными.

Город в интересных деталях

  • Вы посетите Курортный парк, галерею источника № 17 и выясните, почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами.
  • Поговорим о перспективах восстановления здания гостиницы купца Зипалова «Метрополь» и «Нижних ванн».
  • Также вы узнаете, где раньше был самый большой ингаляторий в Европе.
  • Прогуляетесь до Института снарядной гимнастики, где речь пойдет о механотерапии.
  • Увидите скульптуру «Мужичок», откроете символику Кавказских Минеральных Вод — «Орла, терзающего змею» — и узнаете, что их объединяет.
  • Осмотрите здание Николаевских минеральных ванн, послушаете о казенных гостиницах и роли государства в становлении курортного быта. Я объясню, почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши и было ли это связано с поклонением перед всем заграничным.
  • Прогулка закончится у самого значительного и знаменитого сооружения — грязелечебницы им. Семашко, где мы подведем итоги, и вы решите, прав ли был Станиславский, сказав, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши».

Организационные детали

Для дегустации воды из минеральных источников нужно приобрести стакан или взять с собой свой.

Ессентуки — «здесь, конечно, лучше, чем в Виши!»
Ессентуки — «здесь, конечно, лучше, чем в Виши!»
Ессентуки — «здесь, конечно, лучше, чем в Виши!»
Ессентуки — «здесь, конечно, лучше, чем в Виши!»
Ессентуки — «здесь, конечно, лучше, чем в Виши!»
Ессентуки — «здесь, конечно, лучше, чем в Виши!»
Ессентуки — «здесь, конечно, лучше, чем в Виши!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Влюбившись в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно, хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Экскурсии вожу не так давно, но понимаю, что на экскурсии по Кисловодску и Ессентукам должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» и непривычное название городов. Поэтому экскурсии сопровождаются также наглядными материалами. Умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Кисловодском, Ессентуками и их достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни этих городов, которые по праву считаются крупными жемчужинами в короне КАВМИНВОД.
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