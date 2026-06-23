Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Ессентуки - город с богатым историческим наследием, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю.
На протяжении экскурсии вы узнаете о волжских казаках, основавших город, и о царской идее создать здесь курорт,
На протяжении экскурсии вы узнаете о волжских казаках, основавших город, и о царской идее создать здесь курорт,
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏞 Прогулка по живописным местам
- 🏛 Архитектурные памятники
- 💧 Дегустация минеральной воды
- 🗿 Знакомство с культурными символами
- 🏨 Интересные рассказы о курортных зданиях
- 🧘♂️ Узнаете о механотерапии
Лучшее время для посещения
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май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Июнь, июль и август - идеальные месяцы для посещения Ессентуков. В это время город оживает, курортные зоны наполнены жизнью, а прогулки по паркам и историческим местам становятся особенно приятными. В теплые месяцы вы сможете насладиться атмосферой города в полной мере.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Ессентуки также привлекают туристов. В это время здесь меньше людей, что позволяет более спокойно изучать архитектурные памятники и наслаждаться тишиной курортных парков.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Ессентуки также привлекают туристов. В это время здесь меньше людей, что позволяет более спокойно изучать архитектурные памятники и наслаждаться тишиной курортных парков.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Курортный парк
- Галерея источника № 17
- Гостиница купца Зипалова «Метрополь»
- Нижние ванны
- Институт снарядной гимнастики
- Скульптура «Мужичок»
- Символ Кавказских Минеральных Вод «Орел, терзающий змею»
- Николаевские минеральные ванны
- Грязелечебница им. Семашко
Описание экскурсии
Взгляд на Ессентуки, как на особый микромир
На прогулке я расскажу об истоках города, когда в первой трети 19 века семьи волжских казаков на реке Бугунта основали станицу Ессентукскую. Поговорим о знаменитом источнике № 17, который и до сих пор является самым драгоценным состоянием города. А также о том, какие представления бытовали о станице и какие исторические уголки с памятниками архитектуры остаются недооцененными.
Город в интересных деталях
- Вы посетите Курортный парк, галерею источника № 17 и выясните, почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами.
- Поговорим о перспективах восстановления здания гостиницы купца Зипалова «Метрополь» и «Нижних ванн».
- Также вы узнаете, где раньше был самый большой ингаляторий в Европе.
- Прогуляетесь до Института снарядной гимнастики, где речь пойдет о механотерапии.
- Увидите скульптуру «Мужичок», откроете символику Кавказских Минеральных Вод — «Орла, терзающего змею» — и узнаете, что их объединяет.
- Осмотрите здание Николаевских минеральных ванн, послушаете о казенных гостиницах и роли государства в становлении курортного быта. Я объясню, почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши и было ли это связано с поклонением перед всем заграничным.
- Прогулка закончится у самого значительного и знаменитого сооружения — грязелечебницы им. Семашко, где мы подведем итоги, и вы решите, прав ли был Станиславский, сказав, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши».
Организационные детали
Для дегустации воды из минеральных источников нужно приобрести стакан или взять с собой свой.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Маг. Универмаг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4596 туристов
Влюбилась в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно — хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Умею находить общий язык с любыми гостями. Понимаю, что на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Вчера побывали на обзорной экскурсии в городе Ессентуки у Ирины. Экскурсия длилась 3 часа, в основном, проходила по курортному парку, и эти 3 часа мелькнули незаметно. Ирина увлекла нас рассказом,
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Ф
Большое спасибо Ирине за наше знакомство с Ессентуками!
В самом городе не так много мест, которые можно посмотреть, на все достаточно одного дня, но благодаря Ирине удалось прочувствовать город с его историей, узнать много интересного про легендарные бюветы, попробовать три вида целебной воды.
В самом городе не так много мест, которые можно посмотреть, на все достаточно одного дня, но благодаря Ирине удалось прочувствовать город с его историей, узнать много интересного про легендарные бюветы, попробовать три вида целебной воды.
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О
С Ириной вместе ехали из Кисловодска до Ессентуков на электричке,всю дорогу беседовали,очень эрудированный гид. В Ессентуках началась экскурсия по программе, стоит отметить,что Ирина рассказывает много исторических фактов,легенд,не заявленных в программе,что делает экскурсию более насыщенной,время пролетает очень быстро. Человек искренне влюбленный и радеющий за свой край!!! Однозначно рекомендуем!!!
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О
Спасибо большое Ирине за экскурсию! Получили много интересной информации. Маршрут несложный и познавательный. Рекомендуем!
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Самый лучший гид! Настоятельно рекомендую!
Побывав в Кисловодске, Пятигорске и Железноводске, решили посетить и Ессентуки, чтобы составить личное впечатление, и сравнить их всех между собой.
Ирина рассказала и показала нам много интересного,
Побывав в Кисловодске, Пятигорске и Железноводске, решили посетить и Ессентуки, чтобы составить личное впечатление, и сравнить их всех между собой.
Ирина рассказала и показала нам много интересного,
+2
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Поездка в Ессентуки - это уже вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Ирины, первая была в Кисловодске. И снова мы остались в восторге! Искусная подача материала, поэзия, портреты и акварели -
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