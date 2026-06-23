Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Ессентуки - город с богатым историческим наследием, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю.На протяжении экскурсии вы узнаете о волжских казаках, основавших город, и о царской идее создать здесь курорт,

не уступающий французским аналогам. Вы познакомитесь с легендарным источником № 17, который и по сей день считается жемчужиной города, и увидите уникальные памятники архитектуры, многие из которых остаются недооцененными. Мы пройдемся по Курортному парку, осмотрим галерею источника и узнаем, почему она выполнена в стиле, сочетающем английские и мавританские мотивы. Вы увидите здание гостиницы «Метрополь», поговорим о важности ингаляториев для здоровья и пройдемся мимо Института снарядной гимнастики. В конце нашего путешествия вы сможете сами решить, справедливо ли считается, что Ессентуки - это место, где действительно лучше, чем в Виши

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Июнь, июль и август - идеальные месяцы для посещения Ессентуков. В это время город оживает, курортные зоны наполнены жизнью, а прогулки по паркам и историческим местам становятся особенно приятными. В теплые месяцы вы сможете насладиться атмосферой города в полной мере.



Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Ессентуки также привлекают туристов. В это время здесь меньше людей, что позволяет более спокойно изучать архитектурные памятники и наслаждаться тишиной курортных парков.

Сейчас август — это идеальное время.