Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Взгляд на Ессентуки, как на особый микромир На прогулке 👣 я расскажу об истоках города, когда в первой трети 19 века семьи волжских казаков на реке Бугунта основали станицу Ессентукскую. Поговорим о знаменитом источнике № 17, который и до сих пор является самым драгоценным состоянием города. А также о том, какие представления бытовали о станице и какие исторические уголки с памятниками архитектуры остаются недооцененными.
Город в интересных деталях
Вы посетите Курортный парк, галерею источника № 17 и выясните, почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами.
Поговорим о перспективах восстановления здания гостиницы купца Зипалова «Метрополь» и «Нижних ванн».
Также вы узнаете, где раньше был самый большой ингаляторий в Европе.
Прогуляетесь до Института снарядной гимнастики, где речь пойдет о механотерапии.
Увидите скульптуру «Мужичок», откроете символику Кавказских Минеральных Вод — «Орла, терзающего змею» — и узнаете, что их объединяет.
Осмотрите здание Николаевских минеральных ванн, послушаете о казенных гостиницах и роли государства в становлении курортного быта. Я объясню, почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши и было ли это связано с поклонением перед всем заграничным.
Прогулка закончится у самого значительного и знаменитого сооружения — грязелечебницы им. Семашко, где мы подведем итоги, и вы решите, прав ли был Станиславский, сказав, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши».
Организационные детали
Для дегустации воды из минеральных источников нужно приобрести стакан или взять с собой свой.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Влюбившись в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно, хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Экскурсии вожу не так давно, но понимаю, что на экскурсии по Кисловодску и Ессентукам должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» и непривычное название городов. Поэтому экскурсии сопровождаются также наглядными материалами. Умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Кисловодском, Ессентуками и их достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни этих городов, которые по праву считаются крупными жемчужинами в короне КАВМИНВОД.