Город Кисловодск В первой части экскурсии мы едем в самый солнечный город горного края! По пути останавливаемся в таких местах, как:

Гора Кольцо — эта достопримечательность, описанная великими русскими поэтами. В ясную погоду отсюда откроется потрясающий вид на двуглавый Эльбрус и панораму Кисловодска. Расскажем красивую легенду о появлении необычного отверстия в скале.

Долина Роз и Каскадная лестница — привлекательное место, расположенное на территории Курортного парка, где высажено более 30 сортов роз, привезённых со всего мира. Здесь находятся смотровые площадки с видом на горы, леса и поляны. Помимо Долины роз вы увидите архитектурный шедевр — Каскадную лестницу. На ступеньках, утопающих в цветах и фонтанах получаются очень эффектные фото.

Замок Коварства и Любви. Среди скал в ущелье реки спрятался таинственный замок. Название его происходит от истории любви пастуха и коварстве дочери князя. Неподалёку археологи обнаружили остатки древнего поселения и установили, что на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Город Пятигорск Далее мы держим путь к подножию горы Машук! Здесь вы:.

Замок Коварства и Любви. Среди скал в ущелье реки спрятался таинственный замок. Название его происходит от истории любви пастуха и коварстве дочери князя. Неподалёку археологи обнаружили остатки древнего поселения и установили, что на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Город Пятигорск Далее мы держим путь к подножию горы Машук! Здесь вы:.

• Замок Коварства и Любви. Среди скал в ущелье реки спрятался таинственный замок. Название его происходит от истории любви пастуха и коварстве дочери князя. Неподалёку археологи обнаружили остатки древнего поселения и установили, что на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Город Пятигорск Далее мы держим путь к подножию горы Машук! Здесь вы: