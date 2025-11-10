Вы увидите море цветов и места, о которых слагают легенды. Поймаете уходящий за горизонт закат во Вратах Солнца и узнаете о старинном обычае. Окунётесь в атмосферу Средневековья и пройдёте дорожками, где вспыхивали романы. Это не просто экскурсия — это история любви с красивым концом!
Описание экскурсии
Город Кисловодск В первой части экскурсии мы едем в самый солнечный город горного края! По пути останавливаемся в таких местах, как:
- Гора Кольцо — эта достопримечательность, описанная великими русскими поэтами. В ясную погоду отсюда откроется потрясающий вид на двуглавый Эльбрус и панораму Кисловодска. Расскажем красивую легенду о появлении необычного отверстия в скале.
- Долина Роз и Каскадная лестница — привлекательное место, расположенное на территории Курортного парка, где высажено более 30 сортов роз, привезённых со всего мира. Здесь находятся смотровые площадки с видом на горы, леса и поляны. Помимо Долины роз вы увидите архитектурный шедевр — Каскадную лестницу. На ступеньках, утопающих в цветах и фонтанах получаются очень эффектные фото.
Замок Коварства и Любви. Среди скал в ущелье реки спрятался таинственный замок. Название его происходит от истории любви пастуха и коварстве дочери князя. Неподалёку археологи обнаружили остатки древнего поселения и установили, что на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Город Пятигорск Далее мы держим путь к подножию горы Машук! Здесь вы:.
- побываете на смотровых площадках, с которых открываются потрясающие виды;
- прогуляетесь по бульвару к подземному озеру и увидите музыкальную беседку;
- подниметесь по канатной дороге на высоту почти 1000 метров к вершине горы Машук, откуда вы увидите Кавказский хребет и горы-лакколиты, как на ладони;
- Ворота Солнца (любви). Насыщенный день завершится в волшебном месте. Вам откроется изумительная панорама на вечерний город и тянущиеся до самого горизонта горы. Мы расскажем о красивом старинном обычае, который вы сможете здесь повторить и загаданное вами желание обязательно исполнится! На нашем маршруте будет много различных кафе и вы сможете насладиться кавказской кухней. А мы подскажем, где атмосфернее и вкуснее!
Со вторника по воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Кольцо
- Долина роз
- Каскадная лестница
- Замок Коварства и Любви
- Озеро Провал
- Эолова арфа
- Канатная дорога
- Ворота Любви
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на автомобиле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ессентуков
