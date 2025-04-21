Экскурсии в Пятигорск из Ессентуков

Найдено 24 экскурсии в категории «Пятигорск» в Ессентуках, цены от 1800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
На машине
9 часов
-
5%
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске»
12 мая в 08:00
16 мая в 08:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 6 чел.
И это все - Кавказские Минеральные Воды
На машине
9 часов
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
«Вы посетите природное карстовое озеро Провал с водой бирюзового цвета, прокатитесь по канатной дороге и насладитесь видами Пятигорска и Кавказского хребта с горы Машук»
2 мая в 09:00
6 мая в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
На машине
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Исследуйте жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. От Кисловодска до Железноводска - каждый город раскроет свои секреты
«Пятигорск — крупнейших город курортного края»
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
По городам и водам КМВ: все курорты за один день из Ессентуков
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод, посетив главные курорты региона всего за один день
«Вы посетите Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и окрестности Кисловодска»
26 апр в 07:00
6 мая в 07:00
от 13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
«Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»»
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
На машине
5.5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
Пятигорск - это не только старинный город, но и столица СКФО, известная своими лечебными грязями и историей, связанной с Лермонтовым
«И первая остановка в Пятигорске — парк Цветник»
2 мая в 08:30
6 мая в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Объездите четыре удивительных города Кавказских Минеральных Вод за один день с нашим увлечённым гидом
«Кисловодский парк и Николаевские ванны в Ессентуках, лермонтовские места в Пятигорске и загадочный дворец эмира Бухарского»
7 мая в 08:00
12 мая в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
На машине
5 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска»
26 апр в 05:00
27 апр в 05:00
10 710 ₽11 900 ₽ за всё до 4 чел.
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями курортов
Начало: У места вашего проживания
«Мы заберём вас от места вашего проживания в Ессентуках и Пятигорске»
27 апр в 07:00
28 апр в 07:00
16 900 ₽ за всё до 4 чел.
4 курорта за 1 день: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки
На автобусе
9 часов
82 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выбор
4 курорта за 1 день: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с самыми значимыми курортами Кавказских Минеральных Вод, а это — Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки»
Расписание: 09:30 воскресенье, четверг
27 апр в 09:30
1 мая в 09:30
3000 ₽ за человека
Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по Пятигорску В этом городке вы увидите дом-музей Лермонтова, а также домик генерала Верзилина, где и произошла та самая роковая ссора с Мартыновым»
Расписание: По договоренности
15 мая в 07:00
24 мая в 07:00
17 500 ₽ за экскурсию
Знакомство с Пятигорском
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Знакомство с Пятигорском
Начало: Ул. Вокзальная, 1, Ессентуки
«Знакомство с богатствами Пятигорска»
Расписание: Каждый день в 10:00 и в 16:00
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
10 000 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Пятигорску
На автобусе
4 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Об экскурсии Пятигорск — крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город России»
Расписание: См. календарь
27 апр в 09:00
30 апр в 14:00
1800 ₽ за человека
Влюбиться в Пятигорск за один день
Пешая
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
«В секретном заведении попробуете настоящую кухню современного Пятигорска — еда будет именно такой, какой ее знают и любят местные жители»
Расписание: по договоренности
13 мая в 09:00
16 мая в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
На машине
9 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
от 17 910 ₽19 900 ₽ за всё до 6 чел.
От Пятигорска до Ставрополя: калейдоскоп впечатлений, 2 столицы за 1 день
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
От Пятигорска до Ставрополя: калейдоскоп впечатлений, 2 столицы за 1 день
Начало: По договоренности
«Вас ждёт увлекательное путешествие по двум прекрасным городам Северного Кавказа: столице Ставропольского края Ставрополю и курортной жемчужине, столице городов Кавказских Минеральных Вод Пятигорску»
9 мая в 07:00
15 мая в 07:00
20 200 ₽ за экскурсию
Детская экскурсия из Ессентуков по лучшим местам КМВ
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Детская экскурсия из Ессентуков по лучшим местам КМВ
Покатушки по окрестностям Пятигорска и Кисловодска с комфортом и весёлыми историями
«Общение с животнымиМы отвезём вас в один из зоопарков — «Берендеево» в Пятигорском парке или «Родник» на южном склоне горы Машук»
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Кавказские Минеральные Воды - за 1 день
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды - за 1 день
Познакомиться с главными достопримечательностями Ессентуков, Кисловодска, Железноводска и Пятигорска
Начало: В вашем отеле
26 апр в 09:00
27 апр в 09:00
15 675 ₽16 500 ₽ за всё до 4 чел.
По всем курортам КМВ за 1 день: обзорная экскурсия
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По всем курортам КМВ за 1 день: обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Кисловодска
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Ессентуков)
Пешая
4.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Ессентуков)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: У вашего места проживания
«По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау (из Ессентуков)
Пешая
6 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау (из Ессентуков)
Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
«Силуэт горы Бештау знаком не только жителям и гостям Пятигорска, но и многим путешественникам по Кавказу»
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
«О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску (из Ессентуков)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску (из Ессентуков)
Побывать в самых интересных местах, насладиться панорамами и познакомиться с легендами
«Держим путь в Пятигорск — к подножию горы Машук»
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
О любви в горах: экскурсия по Кисловодску и Пятигорску
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
О любви в горах: экскурсия по Кисловодску и Пятигорску
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
«Город Пятигорск Далее мы держим путь к подножию горы Машук»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    21 апреля 2025
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Ни капли не пожалел что для первого полного дня на КМВ выбрал эту экскурсию. Сергей - интересный рассказчик, отличный организатор
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    и спокойный аккуратный водитель. День в его обществе пролетел на одном дыхании, и уверен надолго останется в памяти; а так же я теперь гораздо лучше представляю какие экскурсии на остаток пребывания на Кавказе мне наиболее понравятся.

  • М
    Мария
    17 апреля 2025
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Не часто оставляю отзывы, но тут не сдержалась! Мы провели не забываемый день с Сергеем, и считаю мы нашли идеального
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    экскурсовода!!!!!!!!!! мы ни на секунду не пожалели о своем выборе! Очень деликатный, отзывчивый, подстраивался под нас, не давил, не перегружал! Приятный собеседник! Скорректировал под нас маршрут!Подсказал где, что купить, где вкусно поесть. Галантен,внимателен! Не ищите других экскурсоводов! Мы нашли его, он идеален! И это Сергей!!! От души спасибо огромное! (Девочки из Тольятти)

    Не часто оставляю отзывы, но тут не сдержалась! Мы провели не забываемый день с Сергеем, иНе часто оставляю отзывы, но тут не сдержалась! Мы провели не забываемый день с Сергеем, иНе часто оставляю отзывы, но тут не сдержалась! Мы провели не забываемый день с Сергеем, иНе часто оставляю отзывы, но тут не сдержалась! Мы провели не забываемый день с Сергеем, и
  • М
    Мария
    14 апреля 2025
    4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
    Отличная возможность с комфортом за один день увидеть основные достопримечательности городов КМВ. Информативно, увлекательно, незабываемо. Великолепные курортные парки. В приятной компании Натальи время летит незаметно. Гарантировано "море впечатлений".
  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2025
    Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
    Экскурсия с Сергеем была лучшим решением сделать себе подарок на ДР, без опозданий заехал за нами в отель, машина очень
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    чистая и комфортная, для ребенка предусмотрен бустер, говорил по делу и по существу экскурсии, не бежал и не торопил, учитывал состояние каждого члена семьи, очень обходителен, рассказал много очень интересных фактов, о которых мы даже не знали. Рекомендую 100%!

  • А
    Александр
    5 апреля 2025
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
    Экскурсия проведена грамотно и на высоком уровне. Комфортный микроавтобус, приятный и эрудированный экскурсовод. По ходу экскурсии выпили кофе на гранатовом
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    соке- мы в восторге! На медовых водопадах, по рекомендации гида, сделали остановку на обед - очень довольны, очень вкусное мясо и шашлыки. Рекомендуем! Планируем еще раз вернуться и воспользоваться услугами Виталия!

  • Е
    Елена
    1 апреля 2025
    Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
    Всё очень понравилась, и экскурсия и транспорт, и, конечно, Пятигорск. Время пролетело совершенно незаметно. Спасибо огромное нашему чудесному экскурсоводу за интересный рассказ. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    25 марта 2025
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
    Нашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественно. Интересные локации, интересные факты, интересный рассказ! Экскурсия прошла в прекрасном настроении и даже с юмором.
    Нашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественноНашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественноНашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественноНашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественноНашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественноНашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественноНашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественноНашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественноНашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественно
  • Е
    Евгения
    7 марта 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!
    Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    2 марта 2025
    Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
    Виктор встретил нас в аэропорту Мин вод, и мы поехали на экскурсию в Пятигорск. Он очень много знает и любит
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    историю этого края! Очень комфортно спланирован маршрут. Так как Пятигорск расположен на холмах, то часть маршрута была на машине, а спуск- пешком. Погода в этот день была пасмурной, и мы подмерзли. У Виктора в машине термос с наивкуснейшим травяным чаем, которым он нас и отогрел, после чего довез до отеля в Ессентуках. Благодарим Виктора за интересную экскурсию, любовь к работе и к этому краю, которую он передал и нам! Хочется вернуться сюда в теплое время года, чтобы насладиться цветными красками!!!

  • А
    Александр
    21 февраля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку и отличную экскурсию! Карен отличный рассказчик и человек! По всем организационным вопросам решение находилось быстро! Однозначно рекомендую, нас было 4 человека, с комфортом разместились в машине!
    Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку и отличную экскурсию! Карен отличный рассказчик и человек! По всем

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Пятигорск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
  2. И это все - Кавказские Минеральные Воды
  3. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
  4. Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
  5. По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Джилы-су
  5. Чегемские водопады
  6. Перевал Гум-Баши
  7. Плато Бермамыт
  8. Медовые водопады
  9. Долина Нарзанов
  10. Грязелечебница им. Семашко
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в апреле 2025
Сейчас в Ессентуках в категории "Пятигорск" можно забронировать 24 экскурсии от 1800 до 20 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 265 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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