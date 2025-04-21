-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске»
12 мая в 08:00
16 мая в 08:00
14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
«Вы посетите природное карстовое озеро Провал с водой бирюзового цвета, прокатитесь по канатной дороге и насладитесь видами Пятигорска и Кавказского хребта с горы Машук»
2 мая в 09:00
6 мая в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Исследуйте жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. От Кисловодска до Железноводска - каждый город раскроет свои секреты
«Пятигорск — крупнейших город курортного края»
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По городам и водам КМВ: все курорты за один день из Ессентуков
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод, посетив главные курорты региона всего за один день
«Вы посетите Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и окрестности Кисловодска»
26 апр в 07:00
6 мая в 07:00
от 13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
«Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»»
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
Пятигорск - это не только старинный город, но и столица СКФО, известная своими лечебными грязями и историей, связанной с Лермонтовым
«И первая остановка в Пятигорске — парк Цветник»
2 мая в 08:30
6 мая в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
Объездите четыре удивительных города Кавказских Минеральных Вод за один день с нашим увлечённым гидом
«Кисловодский парк и Николаевские ванны в Ессентуках, лермонтовские места в Пятигорске и загадочный дворец эмира Бухарского»
7 мая в 08:00
12 мая в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска»
26 апр в 05:00
27 апр в 05:00
10 710 ₽
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями курортов
Начало: У места вашего проживания
«Мы заберём вас от места вашего проживания в Ессентуках и Пятигорске»
27 апр в 07:00
28 апр в 07:00
16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выбор4 курорта за 1 день: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с самыми значимыми курортами Кавказских Минеральных Вод, а это — Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки»
Расписание: 09:30 воскресенье, четверг
27 апр в 09:30
1 мая в 09:30
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по Пятигорску В этом городке вы увидите дом-музей Лермонтова, а также домик генерала Верзилина, где и произошла та самая роковая ссора с Мартыновым»
Расписание: По договоренности
15 мая в 07:00
24 мая в 07:00
17 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Знакомство с Пятигорском
Начало: Ул. Вокзальная, 1, Ессентуки
«Знакомство с богатствами Пятигорска»
Расписание: Каждый день в 10:00 и в 16:00
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
10 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Об экскурсии Пятигорск — крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город России»
Расписание: См. календарь
27 апр в 09:00
30 апр в 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
«В секретном заведении попробуете настоящую кухню современного Пятигорска — еда будет именно такой, какой ее знают и любят местные жители»
Расписание: по договоренности
13 мая в 09:00
16 мая в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
от 17 910 ₽
19 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
От Пятигорска до Ставрополя: калейдоскоп впечатлений, 2 столицы за 1 день
Начало: По договоренности
«Вас ждёт увлекательное путешествие по двум прекрасным городам Северного Кавказа: столице Ставропольского края Ставрополю и курортной жемчужине, столице городов Кавказских Минеральных Вод Пятигорску»
9 мая в 07:00
15 мая в 07:00
20 200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 7 чел.
Детская экскурсия из Ессентуков по лучшим местам КМВ
Покатушки по окрестностям Пятигорска и Кисловодска с комфортом и весёлыми историями
«Общение с животнымиМы отвезём вас в один из зоопарков — «Берендеево» в Пятигорском парке или «Родник» на южном склоне горы Машук»
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды - за 1 день
Познакомиться с главными достопримечательностями Ессентуков, Кисловодска, Железноводска и Пятигорска
Начало: В вашем отеле
26 апр в 09:00
27 апр в 09:00
15 675 ₽
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По всем курортам КМВ за 1 день: обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Кисловодска
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Ессентуков)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: У вашего места проживания
«По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау (из Ессентуков)
Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
«Силуэт горы Бештау знаком не только жителям и гостям Пятигорска, но и многим путешественникам по Кавказу»
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску (из Ессентуков)
Побывать в самых интересных местах, насладиться панорамами и познакомиться с легендами
«Держим путь в Пятигорск — к подножию горы Машук»
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О любви в горах: экскурсия по Кисловодску и Пятигорску
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
«Город Пятигорск Далее мы держим путь к подножию горы Машук»
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей21 апреля 2025Ни капли не пожалел что для первого полного дня на КМВ выбрал эту экскурсию. Сергей - интересный рассказчик, отличный организатор
- ММария17 апреля 2025Не часто оставляю отзывы, но тут не сдержалась! Мы провели не забываемый день с Сергеем, и считаю мы нашли идеального
- ММария14 апреля 2025Отличная возможность с комфортом за один день увидеть основные достопримечательности городов КМВ. Информативно, увлекательно, незабываемо. Великолепные курортные парки. В приятной компании Натальи время летит незаметно. Гарантировано "море впечатлений".
- ТТатьяна9 апреля 2025Экскурсия с Сергеем была лучшим решением сделать себе подарок на ДР, без опозданий заехал за нами в отель, машина очень
- ААлександр5 апреля 2025Экскурсия проведена грамотно и на высоком уровне. Комфортный микроавтобус, приятный и эрудированный экскурсовод. По ходу экскурсии выпили кофе на гранатовом
- ЕЕлена1 апреля 2025Всё очень понравилась, и экскурсия и транспорт, и, конечно, Пятигорск. Время пролетело совершенно незаметно. Спасибо огромное нашему чудесному экскурсоводу за интересный рассказ. Всем рекомендую!
- ИИрина25 марта 2025Нашим гидом был Сергей. Машина за нами приехала даже чуть пораньше назначенного времени. Маршрут продуман качественно. Интересные локации, интересные факты, интересный рассказ! Экскурсия прошла в прекрасном настроении и даже с юмором.
- ЕЕвгения7 марта 2025Наша экскурсия прошла на УРА! Я в восторге от нашего гида, такой молодец, столько информации, столько истории, настолько круто! Рекомендую!
- ТТатьяна2 марта 2025Виктор встретил нас в аэропорту Мин вод, и мы поехали на экскурсию в Пятигорск. Он очень много знает и любит
- ААлександр21 февраля 2025Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку и отличную экскурсию! Карен отличный рассказчик и человек! По всем организационным вопросам решение находилось быстро! Однозначно рекомендую, нас было 4 человека, с комфортом разместились в машине!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Пятигорск»
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