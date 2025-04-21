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историю этого края! Очень комфортно спланирован маршрут. Так как Пятигорск расположен на холмах, то часть маршрута была на машине, а спуск- пешком. Погода в этот день была пасмурной, и мы подмерзли. У Виктора в машине термос с наивкуснейшим травяным чаем, которым он нас и отогрел, после чего довез до отеля в Ессентуках. Благодарим Виктора за интересную экскурсию, любовь к работе и к этому краю, которую он передал и нам! Хочется вернуться сюда в теплое время года, чтобы насладиться цветными красками!!!