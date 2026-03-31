Описание экскурсии
Пятигорск и Кисловодск
Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся исследовать Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами.
Гора Кольцо и Медовые водопады
Во второй части путешествия сделаем акцент на природных сокровищах региона. Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии. Пройдете по оборудованной тропинке вдоль речки, наслаждаясь видами, заглянете в аутентичное кафе и оцените местную кухню. Самые бесстрашные смогут прокатиться на зип-лайне над ущельем!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Все авто — представительского класса
- Билеты на Медовые водопады не включены в стоимость — 300 ₽ с чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Катание на зип-лайне по желанию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
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Отзывы и рейтинг
На медовых водопадах, по рекомендации гида, сделали остановку на обед - очень довольны, очень вкусное мясо и шашлыки. Рекомендуем!
Планируем еще раз вернуться и воспользоваться услугами Виталия!