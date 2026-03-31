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Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков

Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Кавказские Минеральные Воды запомнятся вам умиротворяющей курортной атмосферой, старинной архитектурой, утопающими в зелени городами и окружающими их горами. Мы покажем самые интересные места Кисловодска и Пятигорска, поможем раскрыть их прошлое и настоящее. А еще ненадолго заглянем в Карачаево-Черкесию, чтобы увидеть Медовые водопады!
5
10 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков

Описание экскурсии

Пятигорск и Кисловодск

Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся исследовать Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами.

Гора Кольцо и Медовые водопады

Во второй части путешествия сделаем акцент на природных сокровищах региона. Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии. Пройдете по оборудованной тропинке вдоль речки, наслаждаясь видами, заглянете в аутентичное кафе и оцените местную кухню. Самые бесстрашные смогут прокатиться на зип-лайне над ущельем!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Все авто — представительского класса
  • Билеты на Медовые водопады не включены в стоимость — 300 ₽ с чел.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Катание на зип-лайне по желанию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 985 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Мария
Виталий нам провел очень увлекательную,познавательную,интересную экскурсию. Очень понравился Пятигорск,красивое,уютное место. Прекрасные виды гор,место дуэли Лермонтова,шикарные смотровые площадкиам,так же можно и водичку попить,но она малость необычная,странный запах и вкус. Далее были
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"Медовые водопады",очень красивое место. Там можно и покататься и отведать вкусную, местную кухню. Так же вы увидите прекрасную флору и фауну. В завершении город Кисловодск. Там интересно побродить по главной улице,попить нарзанчика,купить сувениры. Вообщем очень довольны. Большое спасибо Виталию.

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Александр
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и при этом душевную экскурсию. Сразу видно, что человек любит своё дело. К своему удивлению узнал много новых фактов о земле, на которой родился. В следующий раз обязательно обратимся ещё.
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и+2
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и
Хотим сказать большое человеческое спасибо от всей нашей семьи. Анастасия провела для нас очень насыщенную и
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Анастасия
Получила массу впечатлений от поездки очень понравилось. Огромное спасибо нашему гиду Виталию учел все наши интересы и просьбы. Всем советую будете очень довольны проведенным временем и масса впечатлений
Получила массу впечатлений от поездки очень понравилось. Огромное спасибо нашему гиду Виталию учел все наши интересы
Получила массу впечатлений от поездки очень понравилось. Огромное спасибо нашему гиду Виталию учел все наши интересы
Получила массу впечатлений от поездки очень понравилось. Огромное спасибо нашему гиду Виталию учел все наши интересы
Получила массу впечатлений от поездки очень понравилось. Огромное спасибо нашему гиду Виталию учел все наши интересы
Получила массу впечатлений от поездки очень понравилось. Огромное спасибо нашему гиду Виталию учел все наши интересы
Получила массу впечатлений от поездки очень понравилось. Огромное спасибо нашему гиду Виталию учел все наши интересы
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И
У нас получилось прекрасное путешествие. Поехали всей семьёй. С двумя детьми. Спасибо большое Анастасии. Благодаря ее профессионализму, заботе и гостеприимству мы все успели посмотреть. Получили удовольствие от Медовых водопадов и
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вкусного шашлыка, познакомились с Пятигорском и Кисловодском, познакомились с красотами гор(несмотря на погодные условия) И конечно наделали огромное количество фотографий и сама Анастасия очень много нас на фотографировала, чему лично я очень рада так как сама плохо фотографирую. Ещё раз огромное спасибо!!!

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А
Экскурсия проведена грамотно и на высоком уровне. Комфортный микроавтобус, приятный и эрудированный экскурсовод. По ходу экскурсии выпили кофе на гранатовом соке- мы в восторге!
На медовых водопадах, по рекомендации гида, сделали остановку на обед - очень довольны, очень вкусное мясо и шашлыки. Рекомендуем!
Планируем еще раз вернуться и воспользоваться услугами Виталия!
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Е
Наш гид -Анастасия - очень искренняя, живая, гостеприимная девушка, окутала нас заботой и желанием показать самые красивые места своего родного края. Остались очень довольны, день прошел комфортно и очень интересно. Советуем!
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