Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание фото-прогулки
Вижу цель!
К вершине Бештау нет канатных дорог и нет возможности подъехать на автомобиле. Оказаться там можно, только совершив пеший подъём на высоту 1400 м. Тем лучше для нас! По пологой тропе через густой лес, каменистые осыпи и зону субальпийских лугов отправимся на поиски лучших панорам и головокружительных видов. На всём пути я буду снимать пейзажи и всех участников похода — а после обработки поделюсь результатами с вами (с правом последующей публикации). Кстати, все фотографии в описании этой экскурсии сделаны лично мной.
Не вижу препятствий
Добраться до вершины Бештау можно по-разному. Я составил несложный маршрут: по пути будем останавливаться на смотровых площадках, делать привалы. Справятся все, кто ведёт активный образ жизни и имеет хорошую физическую подготовку. Пожалуйста, учитывайте свою форму.
Путешествие проводится круглый год и в любое время суток. По запросу могу организовать ночной поход для встречи рассвета или заката — этим зрелищем я сам не устаю любоваться уже много лет.
Организационные детали
Я встречу вас в Ессентуках и привезу к месту начала восхождения
Подъём и спуск проходит по разным тропам
При благоприятных погодных условиях и если останется время, посетим красивейшее место горы Бештау — Орлиные скалы
В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20–40 снимков в цветокоррекции — я пришлю ссылку на облачное хранилище
Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
За доплату возможна аренда платьев для фотосессий
Экскурсия в ночное время (встреча рассвета) обсуждается. Возможно незначительное повышение цены
Как подготовиться к треккингу
Для восхождения на гору необходимо иметь спортивную или треккинговую обувь (хорошо разношенную!) и удобную прочную одежду
С собой возьмите немного еды, термос, питьевую воду на весь поход (0,5–1,5 л в зависимости от времени года)
При необходимости предоставлю треккинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 651 туриста
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Наталья
5 ноя 2025
Заранее забронировали экскурсию, по приезду созвонились, нас забрали от отеля и доставили обратно, всё чётко организовано! Спасибо огромное за эту невероятно и красивую и сложную (для меня лично это подвиг) читать дальше
экскурсию, подъем и спуск с горы Бештау, виды просто космически завораживающие!!! Александр взял трекинговые палки, мне очень пригодились. Очень грамотный, любящий свой край, внимательный и тактичный! А фото получились потрясающие, живые, с живописными видами, нам повезло увидели и Эльбрус и Кавказский горный хребет! А ещё побывали в Храме Солнца и увидели Ворота очарования!
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Отличная получилась прогулка.
Т
Татьяна
7 сен 2025
Спасибо, Александру, за эту потрясающую экскурсию. Одна бы никогда не рискнула подняться в гору. Опыта в этом нет совсем. Александру, доверилась полностью и не пожалела. Красота неописуемая, особенно на закате. Фото отличные, душевные😊
А
Андрей
28 июл 2025
Всё супер!
Перед экскурсией созвонились с Александром, обсудили подробности. Я НЕ походник, физическая форма так себе, но хотелось покорить гору. Сомневался будет ли мне по силам. Всё получилось. Александр говорит, у читать дальше
кого есть желание, справляются все.
Начало подъема не очень интересное. Зато какие виды открываются наверху! У Александра всё отработано. Маршрут составлен таким образом чтобы посетить красивые места (не совсем по прямой), он знает на каких локациях доставать фотоаппарат чтобы сделать удачные кадры.
Моей целью был сам поход а отличные фотографии были приятным бонусом. Тем более Александр хороший фотограф.
Если хотите забраться на Бештау и получить шикарные фото с вершины, берите эту экскурсию.