Силуэт горы Бештау знаком не только жителям и гостям Пятигорска, но и многим путешественникам по Кавказу. Кажется, что вершина совсем близко, а склоны исхожены вдоль и поперёк. Я много лет живу в этих краях и проведу вас к высшим точкам пятиглавой горы по секретным живописным тропам. Вернётесь со знанием новых маршрутов, сладким чувством победы — и отличными фотографиями!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Вижу цель!

К вершине Бештау нет канатных дорог и нет возможности подъехать на автомобиле. Оказаться там можно, только совершив пеший подъём на высоту 1400 м. Тем лучше для нас! По пологой тропе через густой лес, каменистые осыпи и зону субальпийских лугов отправимся на поиски лучших панорам и головокружительных видов. На всём пути я буду снимать пейзажи и всех участников похода — а после обработки поделюсь результатами с вами (с правом последующей публикации). Кстати, все фотографии в описании этой экскурсии сделаны лично мной.

Не вижу препятствий

Добраться до вершины Бештау можно по-разному. Я составил несложный маршрут: по пути будем останавливаться на смотровых площадках, делать привалы. Справятся все, кто ведёт активный образ жизни и имеет хорошую физическую подготовку. Пожалуйста, учитывайте свою форму.

Путешествие проводится круглый год и в любое время суток. По запросу могу организовать ночной поход для встречи рассвета или заката — этим зрелищем я сам не устаю любоваться уже много лет.

Организационные детали

Я встречу вас в Ессентуках и привезу к месту начала восхождения

Подъём и спуск проходит по разным тропам

При благоприятных погодных условиях и если останется время, посетим красивейшее место горы Бештау — Орлиные скалы

В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20–40 снимков в цветокоррекции — я пришлю ссылку на облачное хранилище

Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8

За доплату возможна аренда платьев для фотосессий

Экскурсия в ночное время (встреча рассвета) обсуждается. Возможно незначительное повышение цены

Как подготовиться к треккингу