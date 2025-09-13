Лучшие месяцы для экскурсии из Ессентуков в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск - это июнь, июль и август. В это время года погода наиболее благоприятна для прогулок и посещения достопримечательностей, а также для наслаждения природой Кавказских Минеральных Вод. Летние месяцы обеспечивают максимальное количество солнечных дней, что позволяет полностью насладиться красотой региона. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время года туристов меньше, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой, а природа радует яркими красками. Эти месяцы обеспечивают комфортные условия для экскурсий и прогулок.

В этой экскурсии вы отправитесь в захватывающее путешествие по главным городам Кавказских Минеральных Вод. Начиная с Ессентуков, вы посетите Кисловодск, Пятигорск и Железноводск, где сможете насладиться красотой местных парков, озер и гротов. Вас ждет дегустация различных видов нарзана и знакомство с историческими местами, связанными с известными личностями. Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря профессиональному гиду-водителю

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кисловодск — город солнца и сердце КМВ!

Первый пункт нашей программы — чудесный Кисловодск, защищенный склонами Главного Кавказского хребта от непогоды. Вы рассмотрите знаменитую Колоннаду и, гуляя по ухоженному Курортному парку. В Нарзанной галерее узнаете о целебных свойствах местных вод и попробуете три вида нарзана: Сульфатный, Доломитный и Общий. А также увидите цветочную клумбу «Часы» и украшение Нижнего парка — Зеркальный пруд, где сможете загадать желание по местной традиции.

Пятигорск — крупнейших город курортного края

Далее в программе главные достопримечательности Пятигорска: озеро Провал — природный колодец на склоне горы Машук, Китайская беседка, Эолова Арфа, грот Дианы, парк Цветник и Питьевая галерея. Кроме того, вы увидите символ КМВ — скульптуру Орла, терзающего змею. И конечно, места, связанные с Лермонтовым. Среди них будет и грот, где поэт любил проводить время в одиночестве.

Железноводск — самый маленький и зеленый городок КМВ

В завершение вы сможете загадать еще одно желание — у Зодиакального яйца. Познакомитесь с восточным дворцом Эмира Бухарского, построенным при Александре III. Пройдете по Каскадной лестнице и продегустируете воду в Славяновском и Смирновском источниках. И полюбуетесь декоративным озером, расположенным в живописном месте, в окружении гор Железной и Развалки.

Организационные детали