Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск

Получить общее представление о трех курортах КМВ на комфортной авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
В путешествии по главным городам Кавказских Минеральных Вод вы познакомитесь с основными достопримечательностями курортов, погуляете по красивым паркам, посетите живописные озера и гроты.

Узнаете о символах старинных российских здравниц.

Попробуете разные виды нарзанов.

И посетите места, связанные с известными личностями.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кисловодск — город солнца и сердце КМВ!
Первый пункт нашей программы — чудесный Кисловодск, расположенный выше других городов региона и защищенный склонами Главного Кавказского хребта от непогоды. Вы увидите знаменитую Колоннаду и, гуляя по ухоженному Курортному парку, услышите главное из его истории. В Нарзанной галерее узнаете о целебных свойствах местных вод и попробуете три вида нарзана: Сульфатный, Доломитный и Общий. А также увидите цветочную клумбу «Часы» и украшение Нижнего парка — Зеркальный пруд, где сможете загадать желание по местной традиции.

Пятигорск — крупнейших город курортного края

Далее в программе главные достопримечательности Пятигорска: озеро Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук, Китайская беседка, Эолова Арфа, грот Дианы, парк Цветник и Питьевая галерея. Кроме того, вы увидите символ КМВ — скульптуру Орла, терзающего змею. И конечно, мы поговорим о памятных местах, связанных с Лермонтовым. Среди них будет и грот, где поэт любил проводить время в одиночестве.

Железноводск — самый маленький и зеленый городок КМВ
В завершение вы сможете загадать еще одно желание — у Зодиакального яйца. Познакомитесь с образцом восточной архитектуры, дворцом Эмира Бухарского, построенным при Александре III. Пройдете по Каскадной лестнице и продегустируете воду в Славяновском и Смирновском источниках. Услышите историю железноводского символа — Пушкинской галереи. И полюбуетесь декоративным озером, расположенным в живописном месте, в окружении гор Железной и Развалки.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на автомобиле Toyota
  • Питание и напитки оплачиваются отдельно
  • Мы будем много ходить пешком, маленьким детям может быть трудно
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньПятигорскЖелезноводскКисловодск

Еще несколько похожих предложений в Ессентуках

Обзорная экскурсия по Пятигорску
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Ладья
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Пятигорск - крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город
900 за 1 человека
Зеленая жемчужина - обзорная экскурсия по Железноводску
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Ладья
Нет отзывов
Зеленая жемчужина - обзорная экскурсия по Железноводску
Экскурсия пройдет по центру города, вы поднимитесь в курортный парк, прогуляетесь по аллеям парка, полюбуетесь
900 за 1 человека
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Ладья
Нет отзывов
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
Вы прогуляетесь по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую
900 за 1 человека
Ессентуки - обзорная экскурсия по городу-курорту
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Ладья
Нет отзывов
Ессентуки - обзорная экскурсия по городу-курорту
Туристы узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников
500 за 1 человека
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Открыть один из известнейших курортов Кавминвод и прогуляться по роскошному парку
6 500 за 1-4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Карен
5
19 отзывов
Очень популярно сейчас
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
9 700 за 1-5 чел.
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
26 000 за 1-3 чел.
Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
2 отзыва
Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
Отыскать следы Печорина, рассмотреть фасады зданий 19 века и насладиться видом на Кавказский хребет
6 400 за 1-4 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Виталий
5
1 отзыв
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
9 100 за 1-6 чел.
Знакомьтесь, Ессентуки
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
4.9
18 отзывов
Знакомьтесь, Ессентуки
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
4 000 за 1-4 чел.
И это все - Кавказские Минеральные Воды
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
15 отзывов
Очень популярно сейчас
И это все - Кавказские Минеральные Воды
Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск за один день
10 000 за 1-4 чел.
Ессентуки: «Здесь, конечно, лучше, чем в Виши»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Ессентуки: «Здесь, конечно, лучше, чем в Виши»
Приглашаю вас на прогулку по самому молодому курорту Кавминвод
3 880 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ