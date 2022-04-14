Что вас ожидает

Кисловодск — город солнца и сердце КМВ!

Первый пункт нашей программы — чудесный Кисловодск, расположенный выше других городов региона и защищенный склонами Главного Кавказского хребта от непогоды. Вы увидите знаменитую Колоннаду и, гуляя по ухоженному Курортному парку, услышите главное из его истории. В Нарзанной галерее узнаете о целебных свойствах местных вод и попробуете три вида нарзана: Сульфатный, Доломитный и Общий. А также увидите цветочную клумбу «Часы» и украшение Нижнего парка — Зеркальный пруд, где сможете загадать желание по местной традиции.

Пятигорск — крупнейших город курортного края

Далее в программе главные достопримечательности Пятигорска: озеро Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук, Китайская беседка, Эолова Арфа, грот Дианы, парк Цветник и Питьевая галерея. Кроме того, вы увидите символ КМВ — скульптуру Орла, терзающего змею. И конечно, мы поговорим о памятных местах, связанных с Лермонтовым. Среди них будет и грот, где поэт любил проводить время в одиночестве.

Железноводск — самый маленький и зеленый городок КМВ

В завершение вы сможете загадать еще одно желание — у Зодиакального яйца. Познакомитесь с образцом восточной архитектуры, дворцом Эмира Бухарского, построенным при Александре III. Пройдете по Каскадной лестнице и продегустируете воду в Славяновском и Смирновском источниках. Услышите историю железноводского символа — Пушкинской галереи. И полюбуетесь декоративным озером, расположенным в живописном месте, в окружении гор Железной и Развалки.

Организационные детали