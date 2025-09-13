Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Исследуйте жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. От Кисловодска до Железноводска - каждый город раскроет свои секреты
В этой экскурсии вы отправитесь в захватывающее путешествие по главным городам Кавказских Минеральных Вод.
Начиная с Ессентуков, вы посетите Кисловодск, Пятигорск и Железноводск, где сможете насладиться красотой местных парков, озер и гротов.
Вас ждет дегустация различных видов нарзана и знакомство с историческими местами, связанными с известными личностями. Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря профессиональному гиду-водителю
Лучшие месяцы для экскурсии из Ессентуков в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск - это июнь, июль и август. В это время года погода наиболее благоприятна для прогулок и посещения достопримечательностей, а также для наслаждения природой Кавказских Минеральных Вод. Летние месяцы обеспечивают максимальное количество солнечных дней, что позволяет полностью насладиться красотой региона.
Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время года туристов меньше, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой, а природа радует яркими красками. Эти месяцы обеспечивают комфортные условия для экскурсий и прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Колоннада
Курортный парк
Нарзанная галерея
Цветочная клумба «Часы»
Зеркальный пруд
Озеро Провал
Китайская беседка
Эолова Арфа
Грот Дианы
Парк Цветник
Питьевая галерея
Скульптура Орла
Грот Лермонтова
Зодиакальное яйцо
Дворец Эмира Бухарского
Каскадная лестница
Славяновский источник
Смирновский источник
Декоративное озеро
Описание экскурсии
Кисловодск — город солнца и сердце КМВ!
Первый пункт нашей программы — чудесный Кисловодск, защищенный склонами Главного Кавказского хребта от непогоды. Вы рассмотрите знаменитую Колоннаду и, гуляя по ухоженному Курортному парку. В Нарзанной галерее узнаете о целебных свойствах местных вод и попробуете три вида нарзана: Сульфатный, Доломитный и Общий. А также увидите цветочную клумбу «Часы» и украшение Нижнего парка — Зеркальный пруд, где сможете загадать желание по местной традиции.
Пятигорск — крупнейших город курортного края
Далее в программе главные достопримечательности Пятигорска: озеро Провал — природный колодец на склоне горы Машук, Китайская беседка, Эолова Арфа, грот Дианы, парк Цветник и Питьевая галерея. Кроме того, вы увидите символ КМВ — скульптуру Орла, терзающего змею. И конечно, места, связанные с Лермонтовым. Среди них будет и грот, где поэт любил проводить время в одиночестве.
Железноводск — самый маленький и зеленый городок КМВ
В завершение вы сможете загадать еще одно желание — у Зодиакального яйца. Познакомитесь с восточным дворцом Эмира Бухарского, построенным при Александре III. Пройдете по Каскадной лестнице и продегустируете воду в Славяновском и Смирновском источниках. И полюбуетесь декоративным озером, расположенным в живописном месте, в окружении гор Железной и Развалки.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер на автомобиле Toyota
Питание и напитки оплачиваются отдельно
Мы будем много ходить пешком, маленьким детям может быть трудно
Экскурсию для вас проведет гид-водитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1161 туриста
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами.
Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ч
Чибисова
Дата посещения: 13 сен 2025
Ездили из Ессентуков в Кисловодск, Железноводск и Пятигорск . Спасибо за прекрасно проведённое время ❤️ гиду Лолите))) очень понравилась экскурсия) интересно и просто рассказывала, комфортная машина, очень доброжелательная девушка!.
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В
Василий
Огромное спасибо гиду Роману за интересную экскурсию! Это изумительное и фантастическое познание истории и фактов о городах Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. Не человек - энциклопедия! Занимательные и интересные рассказы по пути следования, рассказы о местых достопримечательностях, архитекторах их создавших, исторических личностях проживавших здесь от основания городов до нынешних времен.
+2
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Н
Наталья
Заказывали с подругами индивидуальную экскурсию "Из Ессентуков — в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск". Впечатления захлестнули. Наш гид Станислав прибыл за нами заранее, дорога была легкой, хотя погода была не очень, читать дальшеуменьшить
моросил дождь. Станислав очень интеллигентный, обходительный, веселый молодой человек, любящий свой край. Очень легко и интересно рассказал и показал нам все достопримечательности во всех городах. Рассказывает легко непринужденно, перемежая легенды и современность. Время на экскурсии пролетело незаметно.
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Нина
С удовольствием провели время на экскурсии по КМВ, которая состоялась 04.01.2024. Выражаем благодарность Станиславу за отличную организацию поездки, высокий уровень обслуживания, интересные и познавательные истории. Своим прекрасным знанием этого края Станиславу удалось увлечь даже малое поколение наших путешественников. Очень вежливое и дружеское общение дали нам возможность в полной мере насладиться этой экскурсией. Спасибо за отлично проведённое время!
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Е
Елена
К сожалению, наш самолёт несколько задержался, а темнеет рано и хорошо, что экскурсовод Лолита предложила несколько поменять маршрут экскурсии, Кисловодск мы не посетили в этот раз. Но зато мы побывали читать дальшеуменьшить
на межовых водопадах, гора Кольцо, Железноводск, Пятигорск, посмотрели как выращивают форель, всё было очень интересно и позновательно. Всё экскурсии были замечательные всём кто скрасил наш отдых огромное спасибо! И очень бы хотелось снова приехать на КМВ!
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Р
Римма
Поездка была замечательная и очень комфортная. Маршрут очень интересный и разносторонний на комфортабельном автомобиле. Гид Виталий очень внимательный и эрудированный, прислушивался ко всем нашим пожеланиям, предлагал посмотреть новые места. Мы провели замечательный день, увидев красоты Кавказских Минеральных Вод. Будем рекомендовать экскурсии гида друзьям, и обязательном поедем на другие экскурсии Виталия.
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