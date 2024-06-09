С заходом солнца столица Чеченской республики превращается в сказочный город, освещенный тысячами огней.
Проспекты и улицы, залитые сиянием фонарей выглядят по-настоящему волшебно, а фасады современных высоток и зданий, освещенные декоративной архитектурной
Проспекты и улицы, залитые сиянием фонарей выглядят по-настоящему волшебно, а фасады современных высоток и зданий, освещенные декоративной архитектурной
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Смотровая «Лестница в небеса»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Музей «Английский замок»
- Мечеть «Сердце матери»
- Комплекс «Грозный-Сити»
- Парк цветов
- Мечеть «Сердце Чечни»
Описание экскурсии
Наш маршрут пройдëт по главным проспектам и площадям города, включая подробный осмотр наиболее интересных и примечательных мест. Мы обязательно посетим главные смотровые площадки, откуда открываются потрясающие панорамы ночного Грозного, а также три главных мечети республики «Сердце Чечни», «Сердце матери» и «Гордость мусульман» Обзорная экскурсия по ночному Грозному это возможность познакомиться с столицей Чеченской республики по-новому. Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки. Что вас ждет:• Смотровая «Лестница в небеса». Смотровая площадка «Лестница в небеса» расположена в посёлке Орци-Мохк на окраине Грозного. Отсюда открывается потрясающий вид на всю столицу Чечни и её окрестности, просторы равнинной части республики и горные хребты простирающееся на юге. Смотровая площадка представляет собой консольную лестницу. Общая высота подъема составляет 9 метров, длина консоли – более 30 метров, а общий вес конструкции составляет более 40 тонн. Открывающийся панорамный вид особенно эффектен на закате, когда с последними лучами солнца включается подсветка небоскребов «Грозный-Сити» и мечети «Сердце Чечни».
- Мечеть «Сердце Чечни». Главная достопримечательность города и республики. Мечеть "Сердце Чечни" носит имя Ахмата-Хаджи Кадырова – первого президента Чеченской Республики. Расположена в центре Грозного и является одной из крупнейших в России. Внутри собрана уникальная коллекция люстр. На их создание ушло несколько тонн бронзы, три килограмма золота и один миллион кристаллов. По вечерам мечеть «Сердце Чечни» эффектно подсвечивается сотнями разноцветных прожекторов. Особенно впечатляюще она выглядит на фоне высотных зданий бизнес-центра «Грозный-Сити», выстроенных на противоположном берегу реки Сунжа.
- Комплекс «Грозный-Сити». Этот современный бизнес-центр вырос в центре столицы Чечни в 2011 году. В комплекс высотных зданий входит несколько небоскребов от 18 до 40 этажей. Комплекс небоскребов расположен на берегу реки Сунжа, в самом центре города, на проспекте имени А. Кадырова и занимает площадь в 4,5 гектара. Самое высокое здание комплекса — «Феникс» — может похвастать высотой в 40 этажей. Со смотровой одной из этих высоток можно насладится красивым видом столицы и окружающей панорамой. Вид с высоты открывается прекрасный. Видно не только Грозный, но и близлежащие города.
- Мечеть «Сердце матери». Мечеть «Сердце матери» в Аргуне одна из первых мусульманских святынь в России, построенных с применением стиля хай-тек. Она названа именем матери Рамзана Кадырова – Аймани. Мечеть была открыта 16 мая 2014 года. Здесь исповедуют два направления мусульманской веры: суннизм и суфизм. Общая площадь территории, которую занимает мечеть имени Аймани Кадыровой составляет 24 тысячи м², само же помещение имеет площадь 7 тыс. м² и может вместить до 15 тыс. посетителей одновременно. С приходом темноты на мечети включается подсветка, которая ежеминутно меняет свой цвет и каждый раз, проезжая мимо мечети, можно видеть разные цветовые оттенки. Для создания световой иллюминации задействовано 50 тысяч светодиодных ламп и сотня прожекторов.
- «Английский замок». Трехэтажное здание в готическом стиле расположено на территории площадью более 42 тысяч квадратных метров. Это бывшее здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института, построенное в 20-х годах прошлого века, которое реконструировали и открыли для посещения в 2024 году. Объект культурного наследия выполняет функцию музея под открытым небом и центра культурной жизни города. В ходе реставрации была сохранена оригинальность объекта, в том числе и частичные разрушения в результате военных действий 1990-х годов. Этот архитектурный объект единственное место в Грозном, где сохранились следы военных кампаний.
Мечеть «Гордость мусульман». Мечеть носит имя пророка Мухаммеда и является самым большим мусульманским храмом в Европе! Здание может вмещать до 30 тысяч человек, а прилегающая территория – до 70 тысяч. Высота центрального купола мечети достигает высоты 43 метра, а минареты высотой 63 метра. «Гордость мусульман» построена из белого мрамора с греческого острова Тасос, который ценится за то, что отражает свет и сохраняет прохладу. При отделке были использованы чистое золото и ручная роспись. Вокруг мечети создан большой парк, который украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки. Важная информация: В этой экскурсии настоятельно просим соблюдать несколько простых рекомендаций по дресс-коду:.
Мечеть «Гордость мусульман». Мечеть носит имя пророка Мухаммеда и является самым большим мусульманским храмом в Европе! Здание может вмещать до 30 тысяч человек, а прилегающая территория – до 70 тысяч. Высота центрального купола мечети достигает высоты 43 метра, а минареты высотой 63 метра. «Гордость мусульман» построена из белого мрамора с греческого острова Тасос, который ценится за то, что отражает свет и сохраняет прохладу. При отделке были использованы чистое золото и ручная роспись. Вокруг мечети создан большой парк, который украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки. Важная информация: В этой экскурсии настоятельно просим соблюдать несколько простых рекомендаций по дресс-коду:.
• Мечеть «Гордость мусульман». Мечеть носит имя пророка Мухаммеда и является самым большим мусульманским храмом в Европе! Здание может вмещать до 30 тысяч человек, а прилегающая территория – до 70 тысяч. Высота центрального купола мечети достигает высоты 43 метра, а минареты высотой 63 метра. «Гордость мусульман» построена из белого мрамора с греческого острова Тасос, который ценится за то, что отражает свет и сохраняет прохладу. При отделке были использованы чистое золото и ручная роспись. Вокруг мечети создан большой парк, который украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки. Важная информация: В этой экскурсии настоятельно просим соблюдать несколько простых рекомендаций по дресс-коду:
- девушкам крайне нежелательно носить облегающую, открытую и просвечивающую одежду: шорты и юбки выше колена, лосины, майки и топы. При этом спортивные футболки с коротким рукавом и брюки свободного фасона вполне допустимы;
- мужчинам запрещено надевать шорты.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая «Лестница в небеса»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Музей «Английский замок»
- Мечеть «Сердце матери»
- Комплекс «Грозный-Сити»
- Парк цветов
- Мечеть «Сердце Чечни»
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи, на выставки и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В этой настоятельно просим соблюдать несколько простых рекомендаций по дресс-коду:
- Девушкам крайне нежелательно носить облегающую, открытую и просвечивающую одежду: шорты и юбки выше колена, лосины, майки и топы. При этом спортивные футболки с коротким рукавом и брюки свободного фасона вполне допустимы
- Мужчинам запрещено надевать шорты
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную обувь и одежду согласно дресс-коду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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