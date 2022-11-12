Грозный я часто сравниваю с маленькой Саудовской Аравией: здесь свои строгие устои и мусульманские законы сочетаются с уважением к гостям, безопасностью и радушием. За 1 день мы посетим главные достопримечательности столицы Чечни — от небоскребов района Грозный-Сити до парка Любви. Обсудим чеченскую культуру, быт и обычаи и оценим самобытную местную кухню.

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Описание

Что вас ожидает

Символы Грозного за один день

По дороге в Грозный мы проедем через территорию Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии: вы уловите отличия ландшафтов в этих регионах, услышите о традициях коренных народов. А затем мы окажемся в столице Чечни, где объедем главные достопримечательности:

Грозный-Сити : семь современных высоток часто сравнивают с небоскребами Саудовской Аравии. Мы поднимемся на смотровую площадку, где с 31-го этажа увидим весь город как на ладони, поговорим о его современной жизни.

: семь современных высоток часто сравнивают с небоскребами Саудовской Аравии. Мы поднимемся на смотровую площадку, где с 31-го этажа увидим весь город как на ладони, поговорим о его современной жизни. Мечеть Сердце Чечни , которая впечатлит вас масштабами, роскошью и богатым убранством. Я расскажу заранее о правилах посещения этого места, религиозных особенностях Грозного и главной реликвии мечети.

, которая впечатлит вас масштабами, роскошью и богатым убранством. Я расскажу заранее о правилах посещения этого места, религиозных особенностях Грозного и главной реликвии мечети. Цветочный парк (парк Любви) встретит нас благоуханием и яркими оттенками цветочных композиций. Вы услышите историю о женщине, в честь которой был разбит этот сад.

(парк Любви) встретит нас благоуханием и яркими оттенками цветочных композиций. Вы услышите историю о женщине, в честь которой был разбит этот сад. Аллея Славы Чеченской республики, посвященная победе непокорённого народа.

Чеченской республики, посвященная победе непокорённого народа. Ресторан национальной кухни, завершающая точка нашего маршрута. Здесь вам предстоит по достоинству оценить жижиг-галнаш и другие чеченские блюда.

Чечня и чеченцы: традиции, тонкости и стереотипы

В поездке мы разберемся, когда и как образовался город, почему чеченский народ был депортирован и как с этим связан писатель Авторханов. Но также я поделюсь наблюдениями о быте и укладе единственного в России региона со строгими мусульманскими законами. Обсудим, как здесь проходят свадьбы и похороны, что нужно, чтобы жениться или выйти замуж в Чечне, и почему здесь на 1000 бракосочетаний приходится 1 развод.

Организационные детали

Обратите внимание

Обязательно возьмите с собой документ, удостоверяющий личность

Оплачивается дополнительно: посещение смотровой площадки Грозный-Сити (100 руб. /чел.), напитки, питание

После бронирования я пришлю рекомендации по дресс-коду и правилам поведения

Дети могут участвовать в экскурсии с 7 лет

Трансфер

Экскурсия может начаться в любом городе Кавказских Минеральных Вод

Путешествуем на легковом автомобиле Лада Веста 2020 года с кондиционером

Дополнительно

По договоренности или если у нас останется время, в программу можно включить посещение локации Лестница в небеса, Английского замка или другие места по вашему желанию.