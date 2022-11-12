Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод

Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики

Грозный я часто сравниваю с маленькой Саудовской Аравией: здесь свои строгие устои и мусульманские законы сочетаются с уважением к гостям, безопасностью и радушием.

За 1 день мы посетим главные достопримечательности столицы Чечни — от небоскребов района Грозный-Сити до парка Любви. Обсудим чеченскую культуру, быт и обычаи и оценим самобытную местную кухню.
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
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Описание

Что вас ожидает

Символы Грозного за один день

По дороге в Грозный мы проедем через территорию Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии: вы уловите отличия ландшафтов в этих регионах, услышите о традициях коренных народов. А затем мы окажемся в столице Чечни, где объедем главные достопримечательности:

  • Грозный-Сити: семь современных высоток часто сравнивают с небоскребами Саудовской Аравии. Мы поднимемся на смотровую площадку, где с 31-го этажа увидим весь город как на ладони, поговорим о его современной жизни.
  • Мечеть Сердце Чечни, которая впечатлит вас масштабами, роскошью и богатым убранством. Я расскажу заранее о правилах посещения этого места, религиозных особенностях Грозного и главной реликвии мечети.
  • Цветочный парк (парк Любви) встретит нас благоуханием и яркими оттенками цветочных композиций. Вы услышите историю о женщине, в честь которой был разбит этот сад.
  • Аллея Славы Чеченской республики, посвященная победе непокорённого народа.
  • Ресторан национальной кухни, завершающая точка нашего маршрута. Здесь вам предстоит по достоинству оценить жижиг-галнаш и другие чеченские блюда.

Чечня и чеченцы: традиции, тонкости и стереотипы

В поездке мы разберемся, когда и как образовался город, почему чеченский народ был депортирован и как с этим связан писатель Авторханов. Но также я поделюсь наблюдениями о быте и укладе единственного в России региона со строгими мусульманскими законами. Обсудим, как здесь проходят свадьбы и похороны, что нужно, чтобы жениться или выйти замуж в Чечне, и почему здесь на 1000 бракосочетаний приходится 1 развод.

Организационные детали

Обратите внимание

  • Обязательно возьмите с собой документ, удостоверяющий личность
  • Оплачивается дополнительно: посещение смотровой площадки Грозный-Сити (100 руб. /чел.), напитки, питание
  • После бронирования я пришлю рекомендации по дресс-коду и правилам поведения
  • Дети могут участвовать в экскурсии с 7 лет

Трансфер

  • Экскурсия может начаться в любом городе Кавказских Минеральных Вод
  • Путешествуем на легковом автомобиле Лада Веста 2020 года с кондиционером

Дополнительно

По договоренности или если у нас останется время, в программу можно включить посещение локации Лестница в небеса, Английского замка или другие места по вашему желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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