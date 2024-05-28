Вечерние экскурсии Ессентуков

Найдено 5 экскурсий в категории «Вечерние» в Ессентуках, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой и Малый Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
55 отзывов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
«По желанию на плато можно встретить рассвет или закат, устроить пикник или остаться ночевать»
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800 за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
««15 июня, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Групповая
7 часов
132 отзыва
Плато Бермамыт: Русская Исландия с видом на Эльбрус
Откройте величие Кавказа, встречая рассвет или закат на плато Бермамыт с экскурсией из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Выезд: рассвет с 00:30 до 1:00, день с 7:00 до 7:30, закат с 13:00 до 13:30»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 02:00
от 3 500 за человека
День и закат на плато Бермамыт
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
День и закат на плато Бермамыт
Начало: По согласованию
«Дневной Бермамыт с 7:00 до 14:00 • Закат на Бермамыте с 13:00 до 19:00»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 700 за человека
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Ессентуков
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Я увидела космос в моём понимании!! Хоть Эльбрус и постеснялся - это лучшие виды, которые я только успела увидеть. Сама
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    дорога чего стоит, истинный джипинг, очень повезло с погодой, днём ранее шёл град, а я даже солнечное гало сняла 😎 ребятам гидам отдельный респект!! Алим и Мурик - Вы нереально крутые и веселые, очень повезло попасть именно к вам. Ещё раз пожелаю вам побольше адекватных туристов))) Шикарный день - жемчужина отпуска.

  • Э
    Эль
    26 мая 2024
    Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    В первую очередь необходимо отметить саму организацию: забирают из выбранного туристом места, всё рассказывают, консультируют, отвечают на любые вопросы. Заботятся
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    о каждом туристе. Мне даже предоставили плед, дабы не мёрзла на ветру. Гид был великолепным, шикарное чувство юмора и идеальное вождение по далеко непростым дорогам… Это была отдельная феерия чувств. Отдельно хочется отметить кафе в котором мы остановились - бесподобный шашлык, баранина просто таяла во рту, а домашний сыр выше всех похвал. Сама экскурсия была шикарной, нам очень повезло даже увидеть Эльбрус без облаков. При этом мы насладились сменой погоды: от ветра и дождя до палящего солнца! Не хватает слов, чтобы описать все чувства, которые возникали. Даже не хватало воздуха от красоты природных явлений. Спасибо организаторам и гиду!!!

  • Р
    Ренита
    25 мая 2024
    Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Это было потрясающе. Нам повезло с гидом и погодой. Роман очень внимателен, учитывает все пожелания. Мы хотели пофоткать лошадей и
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    коровок, он остановил пару раз машину для этого. А какие были виды. Головокружительные. Фнтастические. Жаль не показался красавец Эльбрус. Спасибо огромное за организацию и неповторимые эмоции

  • Е
    Евгений
    2 мая 2024
    Большой и Малый Бермамыт
    Все понравилось. Были с Дмитрием. Очень тактичный рассказчик и собеседник. Вез аккуратно.
  • А
    Андрей
    20 апреля 2024
    Большой и Малый Бермамыт
    Побывали на экскурсии 20 апреля 24 года. Повезло с погодой и нашим гидом Русланом. Вовремя нас забрал из санатория на
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    чистом и исправном УАЗе Патриоте. На другом технике после прошедшего накануне ливня было проблематично проехать. Многое рассказал о природе и обычаях, жизни местного населения. На Плато показал лучшие ракурсы для фотографирования и почти везде мы были первыми на локациях. Огромное спасибо Руслану за это путешествие. Все было здорово!!!

    Побывали на экскурсии 20 апреля 24 года. Повезло с погодой и нашим гидом Русланом. Вовремя нас
  • Е
    Евгений
    9 апреля 2024
    Большой и Малый Бермамыт
    Сергей очень приятный человек и интересный рассказчик! Хорошо знает местность, показал очень красивые не туристические места, подсказывал с какой точки получатся классные кадры, остались очень довольны, рекомендуем, планируем к Сергею попасть и на другие экскурсии.
  • К
    Константин
    26 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
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    Подстраивается под задачи гостя. За один день смогли посмотреть все важное, но будьте готовы к динамичному темпу осмотра. Дмитрий сориентировал, куда и зачем стоит съездить отдельно. Очень грустно одно - как сейчас содержатся лермонтовские места в регионе, особенно - последний дом в Железноводске. Больше на этой экскурсии я не грустил. Спасибо Дмитрию.

  • Т
    Татьяна
    24 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Всё понравилось! За один день увидели четыре города КМВ. Вспомнили Лермонтова М. Ю. Узнали интересные факты о данной местности и
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    истории края. Поняли в какие из городов мы хотели бы вернуться еще, чтобы получше их узнать. Детям до 12 лет, будет тяжеловато много ходить и слушать информацию.

  • И
    Ирина
    9 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Большое спасибо Дмитрию! Очень насыщенная экскурсия, очень много нужно ходить (готовьтесь), побывали во всех городах, узнали, куда можно вернуться и что посмотреть! С погодой не повезло, много видов было закрыто туманом и снегом, но мы пытались находить во всем самое лучшее!)
    Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!
  • Б
    Богдан
    9 ноября 2023
    День и закат на плато Бермамыт
    Добрый день! Хочу оставить положительный отзыв от экскурсии на плато Бермамыт! Погода открыла великолепные пейзажи на плато Бермамыт! Несмотря на
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    бездорожье Турпал ехал очень аккуратно и дискомфорта в машине мы не ощущали. По пути заехали пообедали вкусными хычинами и выпили горный чай… Много интересных исторических фактов рассказал гид … Всем рекомендую … Следующие поездки только с ним

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Вечерние»

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  2. Гижгит
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  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
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