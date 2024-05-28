1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
«По желанию на плато можно встретить рассвет или закат, устроить пикник или остаться ночевать»
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
««15 июня, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Плато Бермамыт: Русская Исландия с видом на Эльбрус
Откройте величие Кавказа, встречая рассвет или закат на плато Бермамыт с экскурсией из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Выезд: рассвет с 00:30 до 1:00, день с 7:00 до 7:30, закат с 13:00 до 13:30»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 02:00
от 3 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
День и закат на плато Бермамыт
Начало: По согласованию
«Дневной Бермамыт с 7:00 до 14:00 • Закат на Бермамыте с 13:00 до 19:00»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Ессентуков
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Я увидела космос в моём понимании!! Хоть Эльбрус и постеснялся - это лучшие виды, которые я только успела увидеть. Сама
- ЭЭль26 мая 2024В первую очередь необходимо отметить саму организацию: забирают из выбранного туристом места, всё рассказывают, консультируют, отвечают на любые вопросы. Заботятся
- РРенита25 мая 2024Это было потрясающе. Нам повезло с гидом и погодой. Роман очень внимателен, учитывает все пожелания. Мы хотели пофоткать лошадей и
- ЕЕвгений2 мая 2024Все понравилось. Были с Дмитрием. Очень тактичный рассказчик и собеседник. Вез аккуратно.
- ААндрей20 апреля 2024Побывали на экскурсии 20 апреля 24 года. Повезло с погодой и нашим гидом Русланом. Вовремя нас забрал из санатория на
- ЕЕвгений9 апреля 2024Сергей очень приятный человек и интересный рассказчик! Хорошо знает местность, показал очень красивые не туристические места, подсказывал с какой точки получатся классные кадры, остались очень довольны, рекомендуем, планируем к Сергею попасть и на другие экскурсии.
- ККонстантин26 марта 2024Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
- ТТатьяна24 марта 2024Всё понравилось! За один день увидели четыре города КМВ. Вспомнили Лермонтова М. Ю. Узнали интересные факты о данной местности и
- ИИрина9 марта 2024Большое спасибо Дмитрию! Очень насыщенная экскурсия, очень много нужно ходить (готовьтесь), побывали во всех городах, узнали, куда можно вернуться и что посмотреть! С погодой не повезло, много видов было закрыто туманом и снегом, но мы пытались находить во всем самое лучшее!)
- ББогдан9 ноября 2023Добрый день! Хочу оставить положительный отзыв от экскурсии на плато Бермамыт! Погода открыла великолепные пейзажи на плато Бермамыт! Несмотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Вечерние»
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