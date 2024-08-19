Перевал Гум-Баши Перевал Гум-Баши, также известный как Маринский перевал, расположен на высоте 2187 метров над уровнем моря в Карачаево-Черкесии. Это самый высокогорный автомобильный перевал в России. С его вершины можно насладиться потрясающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус. Река Уллу-Муруджу Река Уллу-Муруджу — настоящая сказочная красота, словно вышедшая из фильма фэнтези. Уллу-Муруджу славится своей чистотой и является одной из самых чистых рек в Европе, включенной в список культурного наследия ЮНЕСКО. Говорят, что проходя через горные склоны с залежами серебряной руды, вода насыщается ионами серебра, поэтому она не только чистейшая и пригодная для питья, но и очень вкусная. «Бадукские озера» Один из красивейших маршрутов Домбая. Все три озера очень живописны и потому являются одной из самых популярных достопримечательностей Тебердинского заповедника, на территории которого они находятся. Маршрут до Бадукских озер займет 4–5 часов и считается походом одного дня. Но прежде чем увидеть красоту горных озер придется изрядно попотеть, преодолевая подъем за подъемом. К озерам ведёт благоустроенная маркированная тропа, путь пролегает через реликтовый хвойный лес с длительным подъемом в гору.

Но идти не

Тяжело, потому как густой окружающий лес спасает от палящего солнца, а лесная тропинка удобная и мягкая для ходьбы. Протяженность маршрута составляет 4 километра в одну сторону. Перепад высот — 700 метров. Если двигаться не спеша и делать остановки, дорога туда и обратно займет около 6 часов. Важная информация: