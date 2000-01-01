Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

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Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор

Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника

Андрей
Андрей – представитель из Ессентуков
В Карачаево-Черкессии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — горной местностью, собравшей красивейшие 🤩 озера, ущелья и водопады.

Вы проедете через перевал Гумбаши, знакомясь с традициями народов Кавказа.

А после подниметесь к вершинам Домбая по канатной дороге и пройдете по одному из заповедных маршрутов.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1400011 900 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор

Что вас ожидает

Красивейшая дорога Северного Кавказа
Наш путь в Домбай пройдет через завораживающий перевал Гумбаши, который достоин отдельного путешествия. По дороге мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус. Заглянем в фактурную Сырную пещеру из пористого песчаника, которая представляет из себя несколько полостей, связанных узким коридором. Посетим древний Сентинский храм, один из старейших на территории России, проедем через Гоначхирское ущелье и полюбуемся Туманным озером. В пути с нашей помощью вы погрузитесь в историю 📖 коренных народов Карачаево-Черкессии, услышите о местных традициях и колоритном быте.

Горные тропы Домбая
В Домбае я помогу вам составить идеальную программу, опираясь на ваши интересы и физические возможности. Мы можем передвигаться только на автомобиле 🚘 или выбрать один из сложных пешеходных маршрутов: к Бадукским озерам, в Алибекское ущелье с одноименным водопадом, к живописному озеру Турье или водопаду Шумка. С любителями легких трекингов мы прогуляемся к Русской поляне и камню Высоцкого. А путешественники с детьми смогут посетить зоопарк Тебердинского заповедника, где в просторных вольерах обитают олени, кабаны, еноты, лисицы, волки, медведи, шакалы, рыси, кавказские туры и другие животные, включая краснокнижных.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном, но подготовленном к преодолению бездорожья внедорожнике УАЗ Патриот
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится круглый год
  • Экскурсия также может начинаться в Пятигорске и Железноводске (доплата составит 2000 рублей)

Дополнительные расходы

  • По желанию сделаем остановку в проверенном кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни 🥧 (оплачивается отдельно на месте)
  • Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. с человека

Обязательно возьмите с собой паспорт.

Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!
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