На внедорожнике или минивэне мы отправимся в посёлок, окружённый величественными пиками Главного Кавказского хребта. Вы проедете по богатому на пейзажи перевалу Гумбаши. Посетите древний Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и кристально чистую реку Уллу-Муруджу. А в Домбае насладитесь калейдоскопом горных видов и отведаете блюда национальной кухни.
Описание экскурсии
- Сырные пещеры. При хорошей погоде мы погуляем по сквозным пещерам, которые состоят из песчаника и по облику напоминают пористый сыр.
- Перевал Гумбаши. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамой Большого Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом.
- Шоанинский храм. По пути в Домбай поднимемся на вершину горы к действующему храму 9 века. Вы почувствуете особую атмосферу места, полюбуетесь панорамами и сможете ударить в колокол.
- Озеро Кара-Кёль. Вы увидите красивый водоём в окружении хвойного леса и подышите пихтовыми ароматами.
- Домбай и канатная дорога. Вот мы и на месте. Вы погуляете по курортному посёлку, со всех сторон окружённому горными массивами. И при желании подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам на пики, ледники и долины далеко внизу.
- Кафе с национальной кухней. В местных заведениях вы сможете отведать вкуснейшие карачаевские хычины и блюда на мангале.
- Река Уллу-Муруджу. На обратном пути подъедем к берегу самой чистой реки Европы, где вы сможете набрать воды в дорогу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
- Мы не несём ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Билет на европейскую (гондольную) канатную дорогу — 3300/взрослый, 2350 ₽/детский (до 10 лет), 2850 ₽/льготный.
- Билет на маятниковую канатную дорогу — 1400 ₽ за чел.
- Подъём к храму на внедорожнике — 300 ₽ за чел.
- Обед в кафе — около 500 ₽ за чел.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12092 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Виталию за потрясающую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: маршрут продуман, время распределено идеально, а подача материала — увлекательная и доступная.
Особенно впечатлило глубокое знание
Особенно впечатлило глубокое знание
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А
Сегодня ездили на экскурсию на Домбай с гидом Александром — и остались в полном восторге! Александр очень внимательный, позитивный и энергичный человек, который с первых минут создаёт отличное настроение и
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Очень нам понравилась экскурсия. Красивая дорога из осени в зиму и обратно. Чудесный гид, подсказал нам где купить самую вкусную приправу, которую до сих пор пытаемся найти.
Все было прекрасно и красиво
Все было прекрасно и красиво
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Поездка состоялась полностью.
Мы отдыхали с ребенком (2 года), автомобиль был оснащен креслом. Ребенку было комфортно.
Путешествие проходит на вместительном минивене.
Мы остались полностью довольны поездкой, и главное водителем-гидом Виктором.
На дороге внимателен, с
Мы отдыхали с ребенком (2 года), автомобиль был оснащен креслом. Ребенку было комфортно.
Путешествие проходит на вместительном минивене.
Мы остались полностью довольны поездкой, и главное водителем-гидом Виктором.
На дороге внимателен, с
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Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
Везде было время погулять, перекусить и насладиться видами. Особенно залипла на тающий ледник
Везде было время погулять, перекусить и насладиться видами. Особенно залипла на тающий ледник
+2
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А
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!
Эта поездка стала не просто экскурсией, а настоящим приключением, полным тепла, смеха и душевного общения. И в этом
Эта поездка стала не просто экскурсией, а настоящим приключением, полным тепла, смеха и душевного общения. И в этом
+2
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