Открыть сказочный уголок Карачаево-Черкесии в комфортном путешествии мини-группой
На внедорожнике или минивэне мы отправимся в посёлок, окружённый величественными пиками Главного Кавказского хребта. Вы проедете по богатому на пейзажи перевалу Гум-Баши. Посетите древний Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и кристально чистую реку Уллу-Муруджу. А в Домбае насладитесь калейдоскопом горных видов и отведаете блюда национальной кухни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Сырные пещеры. При хорошей погоде мы погуляем по сквозным пещерам, которые состоят из песчаника и по облику напоминают пористый сыр.
- Перевал Гум-Баши. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамой центрально-западной части Большого Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом.
- Шоанинский храм. По пути в Домбай поднимемся на вершину горы к действующему храму 9 века. Вы почувствуете особую атмосферу места, полюбуетесь панорамами и сможете ударить в колокол.
- Озеро Кара-Кёль. Вы полюбуетесь красивым водоёмом в окружении хвойного леса и подышите пихтовыми ароматами.
- Домбай и канатная дорога. Вот мы и на месте. Вы погуляете по курортному посёлку, со всех сторон окружённому горными массивами. И при желании подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам на пики, ледники и долины далеко внизу.
- Кафе с национальной кухней. В местных заведениях вы сможете отведать вкуснейшие карачаевские хычины и блюда на мангале.
- Река Уллу-Муруджу. На обратном пути подъедем к берегу самой чистой реки Европы, где вы сможете набрать воды в дорогу.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 1200-1600 руб. /чел., обед в кафе — около 500 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ж/д вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 2269 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
23 окт 2023
Спасибо большое за организацию экскурсии! Нам всё понравилось! Отдельная благодарность Евгению! Интересно, увлекательно, познавательно, а самое главное получили огромное удовольствие от красоты природы!
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