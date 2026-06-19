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Мы едем к тебе, Домбай

Открыть сказочный уголок Карачаево-Черкесии в комфортном путешествии мини-группой
На внедорожнике или минивэне мы отправимся в посёлок, окружённый величественными пиками Главного Кавказского хребта. Вы проедете по богатому на пейзажи перевалу Гумбаши. Посетите древний Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и кристально чистую реку Уллу-Муруджу. А в Домбае насладитесь калейдоскопом горных видов и отведаете блюда национальной кухни.
4.9
73 отзыва
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай

Описание экскурсии

  • Сырные пещеры. При хорошей погоде мы погуляем по сквозным пещерам, которые состоят из песчаника и по облику напоминают пористый сыр.
  • Перевал Гумбаши. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамой Большого Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом.
  • Шоанинский храм. По пути в Домбай поднимемся на вершину горы к действующему храму 9 века. Вы почувствуете особую атмосферу места, полюбуетесь панорамами и сможете ударить в колокол.
  • Озеро Кара-Кёль. Вы увидите красивый водоём в окружении хвойного леса и подышите пихтовыми ароматами.
  • Домбай и канатная дорога. Вот мы и на месте. Вы погуляете по курортному посёлку, со всех сторон окружённому горными массивами. И при желании подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам на пики, ледники и долины далеко внизу.
  • Кафе с национальной кухней. В местных заведениях вы сможете отведать вкуснейшие карачаевские хычины и блюда на мангале.
  • Река Уллу-Муруджу. На обратном пути подъедем к берегу самой чистой реки Европы, где вы сможете набрать воды в дорогу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
  • Мы не несём ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Билет на европейскую (гондольную) канатную дорогу — 3300/взрослый, 2350 ₽/детский (до 10 лет), 2850 ₽/льготный.
  • Билет на маятниковую канатную дорогу — 1400 ₽ за чел.
  • Подъём к храму на внедорожнике — 300 ₽ за чел.
  • Обед в кафе — около 500 ₽ за чел.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12092 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Виталию за потрясающую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: маршрут продуман, время распределено идеально, а подача материала — увлекательная и доступная.
Особенно впечатлило глубокое знание
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темы: Виталий не просто рассказывал факты, а погружал нас в атмосферу эпохи, дополнял рассказ интересными историями и деталями. Было видно, что экскурсовод искренне любит своё дело, горы, легенды, природу и людей — это заряжало и нас позитивом!
Отдельно отмечу доброжелательность и готовность ответить на любые вопросы: никто из группы не остался без внимания. Благодаря Виталию экскурсия превратилась в настоящее путешествие, которое запомнится надолго. Обязательно порекомендую его друзьям и вернусь на другие маршруты!

Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Виталию за потрясающую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: маршрут
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А
Сегодня ездили на экскурсию на Домбай с гидом Александром — и остались в полном восторге! Александр очень внимательный, позитивный и энергичный человек, который с первых минут создаёт отличное настроение и
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поддерживает его на протяжении всей поездки. Всё было чётко организовано: маршрут, тайминг, остановки — чувствовалось, что поездка продумана до мелочей. Отдельно хочется отметить его внимательность к погоде. Когда стало понятно, что она начинает портиться, Александр быстро сориентировался и ускорил темп, чтобы мы успели насладиться красотой гор до начала метели. Благодаря этому мы действительно увидели Домбай во всей его красоте и получили массу впечатлений. Спасибо Александру за профессионализм, заботу и отличное настроение! Очень рекомендуем — с таким гидом поездка становится не просто экскурсией, а настоящим ярким приключением.

Сегодня ездили на экскурсию на Домбай с гидом Александром — и остались в полном восторге! Александр
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Ekaterina
Очень нам понравилась экскурсия. Красивая дорога из осени в зиму и обратно. Чудесный гид, подсказал нам где купить самую вкусную приправу, которую до сих пор пытаемся найти.
Все было прекрасно и красиво
Очень нам понравилась экскурсия. Красивая дорога из осени в зиму и обратно. Чудесный гид, подсказал нам
Очень нам понравилась экскурсия. Красивая дорога из осени в зиму и обратно. Чудесный гид, подсказал нам
Очень нам понравилась экскурсия. Красивая дорога из осени в зиму и обратно. Чудесный гид, подсказал нам
Очень нам понравилась экскурсия. Красивая дорога из осени в зиму и обратно. Чудесный гид, подсказал нам
Очень нам понравилась экскурсия. Красивая дорога из осени в зиму и обратно. Чудесный гид, подсказал нам
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Маргарита
Поездка состоялась полностью.
Мы отдыхали с ребенком (2 года), автомобиль был оснащен креслом. Ребенку было комфортно.
Путешествие проходит на вместительном минивене.
Мы остались полностью довольны поездкой, и главное водителем-гидом Виктором.
На дороге внимателен, с
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пассажирами обходителен. Виктор, замечательный экскурсовод, давал полную информацию по тем локациям, где мы останавливались. Всегда внимательно слушал, наши вопросы и отвечал. времени на локациях всегда было достаточно, что бы все посмотреть и осталось, что бы привести в порядок ребёнка.
Советую компанию Александра, а уж если вам попался гид Виктор, то вы счастливчики.

Поездка состоялась полностью.
Поездка состоялась полностью.
Поездка состоялась полностью.
Поездка состоялась полностью.
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Анна
Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
Везде было время погулять, перекусить и насладиться видами. Особенно залипла на тающий ледник
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и многочисленных животных, мирно пасущихся на всех полях вокруг.

В трудных для подъёма местах обязательно оказывалась помощь и выдавались рекомендации как идти лучше, а куда лезть не стоит

Огромное спасибо за прекрасное настроение и массу информации!

Невероятно повезло с погодой) на спуске уже поймали дождь)

Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)+2
Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
Экскурсия очень понравилась Доехали с ветерком под рассказы о народах края, темпераментах, обычаях и традициях с живыми примерами)
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А
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!

Эта поездка стала не просто экскурсией, а настоящим приключением, полным тепла, смеха и душевного общения. И в этом
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огромная заслуга нашего гида Алексея! С самых первых минут он задал такой легкий и веселый тон, что даже те, кто сначала стеснялся, быстро влились в общий ритм. Алексей мастерски объединил всех в одну дружную команду – к концу путешествия мы чувствовали себя как давние приятели.

День был наполнен не только потрясающими видами Домбая, но и искренними разговорами, шутками и совместными впечатлениями. Алексей не просто рассказывал о местах, которые мы посещали – он создавал настроение, вовлекал всех в общение и делал так, чтобы каждый чувствовал себя частью этой поездки.

А финал нашего путешествия был особенно трогательным – мы возвращались домой не как случайные попутчики, а как старые друзья, которые только что пережили незабываемое приключение. И это волшебство – целиком и полностью заслуга Алексея!

Касаемо самих видов, всем их надо посетить, это не сложные прогулки, которые все с легкостью потянут. Нужно слушаться гида и действительно брать теплые вещи если он так говорит, на вершине Домбая было прохладно.

Огромное спасибо за такую душевную, живую и по-настоящему теплую поездку! Это были не просто день, проведенный в горах – это было время, которое запомнится надолго, и во многом благодаря организатору. Обязательно поедем еще! 🚀🏔️

Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!+2
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!
Восхитительная поездка на Домбай с Алексеем – гид, который создал атмосферу настоящего путешествия!
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