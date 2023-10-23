Мы едем к тебе, Домбай

Открыть сказочный уголок Карачаево-Черкесии в комфортном путешествии мини-группой

5
1 отзыв
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На внедорожнике или минивэне мы отправимся в посёлок, окружённый величественными пиками Главного Кавказского хребта. Вы проедете по богатому на пейзажи перевалу Гум-Баши. Посетите древний Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и кристально чистую реку Уллу-Муруджу. А в Домбае насладитесь калейдоскопом горных видов и отведаете блюда национальной кухни.
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Мы едем к тебе, Домбай
Ближайшие даты:
29
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Сырные пещеры. При хорошей погоде мы погуляем по сквозным пещерам, которые состоят из песчаника и по облику напоминают пористый сыр.
  • Перевал Гум-Баши. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамой центрально-западной части Большого Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом.
  • Шоанинский храм. По пути в Домбай поднимемся на вершину горы к действующему храму 9 века. Вы почувствуете особую атмосферу места, полюбуетесь панорамами и сможете ударить в колокол.
  • Озеро Кара-Кёль. Вы полюбуетесь красивым водоёмом в окружении хвойного леса и подышите пихтовыми ароматами.
  • Домбай и канатная дорога. Вот мы и на месте. Вы погуляете по курортному посёлку, со всех сторон окружённому горными массивами. И при желании подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам на пики, ледники и долины далеко внизу.
  • Кафе с национальной кухней. В местных заведениях вы сможете отведать вкуснейшие карачаевские хычины и блюда на мангале.
  • Река Уллу-Муруджу. На обратном пути подъедем к берегу самой чистой реки Европы, где вы сможете набрать воды в дорогу.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 1200-1600 руб. /чел., обед в кафе — около 500 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
23 окт 2023
Спасибо большое за организацию экскурсии! Нам всё понравилось! Отдельная благодарность Евгению! Интересно, увлекательно, познавательно, а самое главное получили огромное удовольствие от красоты природы!

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