Андрей проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Невероятная Кабардино-Балкария

Озеро Гижгит, музей Высоцкого, лучшие виды на Эльбрус и дегустация нарзана за один день

Андрей
Андрей – представитель из Ессентуков
Кабардино-Балкария покорит вас величественными скалами, дивными озерами, минеральными источниками и панорамой заснеженных горных вершин.

Мы расскажем о местных традициях, истории 📖 и природе, отвезем вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем все, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 12 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Невероятная Кабардино-Балкария
Невероятная Кабардино-Балкария

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы
Приготовьте провести день в окружении фантастических ландшафтов! В программе экскурсии:

  • Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы. Вы узнаете, как в старину девушки использовали его целебные грязи.
  • Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса.
  • Долина реки Адырсу — чудесный природный уголок, практически не тронутый цивилизацией. Вы раскроете, как переводится название долины и к какой мистической горе она ведет.
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами.
  • Поляна Азау — место, откуда вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом на Эльбрус.
  • Музей Высоцкого — необычный горный музей 🖼, построенный из застывшей вулканической лавы. Вы увидите в нем снаряжение скалолазов, охотничьи трофеи, предметы быта местных жителей и личные вещи поэта.
  • Поляна Нарзанов — вы продегустируете вкуснейший нарзан, бьющий прямо из-под земли.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 1600 рублей взрослые, 800 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека.

Невероятная Кабардино-Балкария
Невероятная Кабардино-Балкария
Невероятная Кабардино-Балкария
Невероятная Кабардино-Балкария
Невероятная Кабардино-Балкария
Невероятная Кабардино-Балкария
Невероятная Кабардино-Балкария
Невероятная Кабардино-Балкария
Невероятная Кабардино-Балкария
Невероятная Кабардино-Балкария

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я предложу вам множество интересных маршрутов (автомобильных и пешеходных), различные варианты отдыха в горах: это ночёвки в разнообразных локациях, пикники, встречи закатов и рассветов и многое другое. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы проводим с моим братом и 2 нашими друзьями. Мы очень любим своё дело и стараемся быть лучшими. Мы непрерывно развиваемся в плане знаний и у нас очень хорошая материально-техническая база: внедорожники и автобусы различного класса и вместимости (всегда чистые и в безупречном техническом состоянии), палатки, спальники, кемпинговая мебель и многое другое. Мы любим и умеем отдыхать сами и сделаем все возможное, чтобы ваш отдых прошёл на высочайшем уровне! Надеемся на скорую встречу с вами!
Напишите мне

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
От 13 000
12 часов
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника

Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Экскурсия в Приэльбрусье
1 500
12 часов
Экскурсия в Приэльбрусье
23 отзыва
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
1 500
14 часов
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
21 отзыв
Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии
1 500
12 часов
Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии
17 отзывов
Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
2 500
15 часов
Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
16 отзывов
Джип-путешествие на Бермамыт
8 000
7 часов
Джип-путешествие на Бермамыт
16 отзывов
Домбай — удивительная природа Карачаево-Черкесии
12 950
12 часов
Домбай — удивительная природа Карачаево-Черкесии
15 отзывов