Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Домбай — популярный российский курорт.



В первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный».



Классная идея для автомобильного путешествия! Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.

Описание экскурсии Наша программа начинается с перевала Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара, прокладывая кратчайший путь между городами Карачаевск (Карачаево-Черкесская Республика) и Кисловодск (Ставропольский край). Серпантин с затяжными поворотами на протяжении 10 километров «обнимает» отлогие горки. Нависая над ущельем вдоль края Скалистого хребта, дорога постепенно поднимается на вершину перевала, минуя «край лошадей». Так красиво называют высокогорные луга плато Бийчесын (Бечасын) с пастбищами, откуда открывается волшебный вид. Для туристов на плато организуют конные прогулки. Со смотровой площадки на вершине перевала Гумбаши, на высоте больше двух километров над уровнем моря, хорошо виден Кавказский хребет с его главным украшением — двуглавым Эльбрусом. Прелесть перевалу Гумбаши придают обилие солнечного света, безветрие и свежий горный воздух. Весной и летом холмы ущелья покрыты сочной зеленью, точно бархатом, а зимой — чистым белым снегом. Интересно смотрятся осенние горы. В ясную погоду плато отливает золотом, в пасмурную облака как вата лежат на пригорках. Лесная мозаика долины красивее всего выглядит в сезон цветения и перед листопадом. В разное время года пейзаж перевала Гумбаши сильно меняется, впечатляя туристов и всех, кто оказался в долине проездом. Далее по программе мы посетим Шоанинский храм. Шоанинский храм — христианская святыня, принадлежавшая аланской епархии, находится в Карачаево-Черкесии, в окрестностях села Косты Хетагурова. Сооружен храм во второй половине X века и считается одним из древнейших на территории КЧР. Храм представляет купольное здание, выполненное в византийском архитектурном стиле и считается уменьшенной копией Северного Зеленчукского храма. Точная дата постройки и его предназначение неизвестны. К храму ведет лестница. Дверь чаще всего открыта и каждый желающий может войти. Внутри расположен небольшой притвор и один большой зал. Повсюду висят иконы, стоят свечи — здесь действительно можно почувствовать дух времени, историю и проникнуться атмосферой. Пейзажи, открывающиеся с территории храма — завораживают. Красивые панорамы на соседние горы, скалы и окрестности окружают тебя со всех сторон. Шоанинский храм ревностно хранит одну сокровенную тайну. Слева от здания, на скале пульсирует живительный ключ. О нем практически никто не знает, поскольку тропка к роднику незаметна и теряется в траве, но ключевая вода необыкновенно чиста и вкусна. Поэтому родник стоит поискать в окрестностях Шоанинского храма. Поселок Домбай — основная остановка в нашей программе. Огромная мощь и необузданная красота дикой природы укрыты в этом маленьком горном поселке. Он будто отделен от внешнего мира Главным Кавказским хребтом. Домбай в Карачаево-Черкесии называют местом силы и сердцем гор. Даже имя курорта таит в себе особую энергетику: оно образовано от слова «доммай», что в переводе с карачаевского означает «зубр». Когда-то в местных лесах водились большие стада этих животных. Здесь хорошо в любое время года. Но более всего поселок известен как горнолыжный курорт. Одно из главных местных достоинств — большое количество трасс и разный уровень их сложности. Есть тут и трассы для спокойного катания всей семьей, и места, где новички могут безопасно и комфортно попробовать свои силы, и дикие, необъезженные участки для любителей настоящего экстрима. Удобная система подъемников — еще одно отличие горнолыжного курорта. Курорт оснащен 5-ю очередями канатно-кресельных дорог, гондольной и шестикресельной, маятниковой канатными дорогами и сетью бугельных подъемников. Именно тут мы отпускаем вас в свободное плавание! Вы можете посетить канатную дорогу, насладиться шикарными видами, попробовать кавказскую кухню и, конечно же, приобрести сувениры! Далее в программе увидим с Вами озеро "Кара-Кёль". Это небольшое живописное озеро лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника. Название водоема на карачаевском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Считается, что природный водоем имеет возраст 8-10 тысяч лет и образовался после того, как из долины отступил мощный ледник. Максимальная глубина — 7 м, а в середине лета вода в нем прогревается до +20°С, поэтому озеро считается самым теплым. По пути к нашей конечной остановке мы увидим реку "Уллу-Муруджу". Река течет в горах Западного Кавказа. В 14 километрах от своих истоков впадает в реку Теберда. Подъем в долину Уллу-Муруджу начинается немного в стороне от места впадения ее в Теберду и проходит по красивому хвойному лесу. Здесь вы сможете попробовать наичистейшую горную воду.

