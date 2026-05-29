Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а парки и достопримечательности особенно красивы. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов. Зимой, с ноября по апрель, погода может быть менее предсказуемой, но всё же позволяет посетить основные места, если вы готовы к прохладным условиям.

За полдня вы посетите четыре города Кавказских Минеральных Вод и получите объемное представление о регионе. В Пятигорске вас ждут парк Цветник, грот Дианы и Эолова Арфа. В Ессентуках вы увидите

Николаевские ванны и попробуете знаменитые минеральные воды. В Кисловодске прогуляетесь по крупнейшему городскому парку Европы и посетите Нарзанную галерею. В Железноводске вас ждёт дворец эмира Бухарского и Пушкинская галерея. Лёгкие рассказы о крае сделают поездку приятной и познавательной

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы можем начать экскурсию в любом из четырёх городов.

Что вас ожидает

Пятигорск

Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа. Вы также увидите Китайскую беседку, а в самом парке — знаменитую скульптуру орла, ставшую, своего рода, эмблемой региона. И не обойдём вниманием природный колодец Провал, где гостей встречает неугомонный комбинатор — вы сможете загадать у него желание, выполнив нехитрый ритуал.

Ессентуки

Этот город запомнится своим необыкновенным курортным парком с беседками, красивой архитектурой, терренкурами и прекрасными фонтанами. По пути вы рассмотрите старинные сооружения, включая Николаевские ванны 19 века. И конечно, отсюда не уезжают, не отведав Ессентуки-17 и Ессентуки-4, известные на всю страну виды нарзана.

Кисловодск

А вот и «визитная карточка» нашей экскурсии. Посетим крупнейший городской парк Европы, подойдём к Колоннаде и прогуляемся по бульвару. На знаменитом «пятачке» я расскажу, почему его так назвали местные. Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан.

Железноводск

Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами. Также вы увидите одну из самых длинных каскадных лестниц России. И конечно, на нашем пути будет Пушкинская галерея.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva

По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно

Маршрут экскурсии можно скорректировать

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!