Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
Объездите четыре удивительных города Кавказских Минеральных Вод за один день с нашим увлечённым гидом
За полдня вы посетите четыре города Кавказских Минеральных Вод и получите объемное представление о регионе. В Пятигорске вас ждут парк Цветник, грот Дианы и Эолова Арфа. В Ессентуках вы увидите читать дальшеуменьшить
Николаевские ванны и попробуете знаменитые минеральные воды. В Кисловодске прогуляетесь по крупнейшему городскому парку Европы и посетите Нарзанную галерею. В Железноводске вас ждёт дворец эмира Бухарского и Пушкинская галерея. Лёгкие рассказы о крае сделают поездку приятной и познавательной
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а парки и достопримечательности особенно красивы. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов. Зимой, с ноября по апрель, погода может быть менее предсказуемой, но всё же позволяет посетить основные места, если вы готовы к прохладным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парк Цветник
Грот Дианы
Эолова Арфа
Китайская беседка
Скульптура орла
Колодец Провал
Николаевские ванны
Кисловодский парк
Колоннада
Нарзанная галерея
Октябрьские ванны
Кисловодский фонтан
Дворец эмира Бухарского
Пушкинская галерея
Описание экскурсии
Мы можем начать экскурсию в любом из четырёх городов.
Что вас ожидает
Пятигорск
Перед вами — неофициальная столица Кавказских Минеральных Вод и её главные достопримечательности: парк Цветник, грот Дианы, Эолова Арфа. Вы также увидите Китайскую беседку, а в самом парке — знаменитую скульптуру орла, ставшую, своего рода, эмблемой региона. И не обойдём вниманием природный колодец Провал, где гостей встречает неугомонный комбинатор — вы сможете загадать у него желание, выполнив нехитрый ритуал.
Ессентуки
Этот город запомнится своим необыкновенным курортным парком с беседками, красивой архитектурой, терренкурами и прекрасными фонтанами. По пути вы рассмотрите старинные сооружения, включая Николаевские ванны 19 века. И конечно, отсюда не уезжают, не отведав Ессентуки-17 и Ессентуки-4, известные на всю страну виды нарзана.
Кисловодск
А вот и «визитная карточка» нашей экскурсии. Посетим крупнейший городской парк Европы, подойдём к Колоннаде и прогуляемся по бульвару. На знаменитом «пятачке» я расскажу, почему его так назвали местные. Кроме того, я покажу знаменитую Нарзанную галерею, Октябрьские ванны и недавно построенный необыкновенный Кисловодский фонтан.
Железноводск
Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами. Также вы увидите одну из самых длинных каскадных лестниц России. И конечно, на нашем пути будет Пушкинская галерея.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
По желанию мы заедем в кафе с местной кухней, еда и напитки оплачиваются отдельно
Маршрут экскурсии можно скорректировать
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1425 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел и я с командой несколько десятков раз за сезон езжу в горы — с каждым таким путешествием наша огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажем вам местные горные достопримечательности. С нами вы откроете КМВ глазами местного жителя!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Благодарим Владимира за экскурсию. Целый день неторопливой, познавательной, очень насыщенной впечатлениями прогулки по четырем городам КМВ. Было ощущение, что мы в гостях у хорошего человека, который любит свой город, любит жизнь. Владимир окружил нас заботой и вниманием. Узнали интересные факты истории и архитектуры четырех замечательных городов Ессентуки, Пятигорск,Железноводск, Кисловодск. Благодарим.
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Наталья
Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интересной и насыщенной, что мы не заметили как пролетело 9 ч))) Владимир замечательно составил маршрут, показал достопримечательности и советовал как лучше сделать фото)) так же предусмотрел время и место для отличного обеда. Большое спасибо
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В
Владислав
Нашим гидом и водителем был Владимир. Считаю, что нам повезло. Этот человек очень любит свой родной край и рассказывает о нем очень искренне. Очень тактичен, отзывчив на просьбы. Очень аккуратно водит машину. Как свои пять пальцев знает все четыре города и их окрестности. Рекомендуем его со всей ответственностью.
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Тарусина
Спасибо большое Владимиру за интересную информацию по всему маршруту нашего путешествия. Владимир человек влюбленный в свой край. И подробно рассказывал о каждом городе в котором мы были. Спасибо большое!!!
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