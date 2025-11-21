Н Надежда Отличное место.

Т Тришина Посетили данную экскурсию 11.11.2025, ну что сказать, лучше гор могут быть только Горы! Экскурсия очень понравилась, гидом у нас был Кирилл(супер парень, знаток своего дела, очень уважительный и доброй души человек) Рассказал много интересного и познавательного, 12 часов пролетели как один миг. Спасибо организаторам и агентству в целом за отлично проведенный отдых! Обязательно обратимся к вам еще❤️

Н Надежда Добрый день, хочу выразить огромную!!! Благодарность организатору экскурсии Оксане! За комуникабельность. Гиду и водителю-Кириллу,очень большое спасибо за быстроту, организованность, знания! Человечность!!! Интересно было провести время! Рекомендую всем обращаться в эту компанию, идут на уступки, решают проблеммы. Здоровья вам и процветания! 😘😘😘

П Полина Это было великолепно! Виды прекрасны, положительных эмоций масса. Спасибо большое гиду Темирлану за шикарную экскурсию! Узнали много интересного о природе и истории края. А также огромное спасибо за этот день нашим попутчикам: паре из Красноярска и паре из Москвы. Спасибо ❤️

Е Екатерина читать дальше экскурсии и храм оставил на последнее, и не прогадал. В храм приехали уже вечером, было темно. И мы там были одни, атмосфера - не передаваемая, храм предстал во всем своем таинственном обличие. Компания тоже попалась классная, веселые и дружные спутники) обратный путь - туман, ничего не видно, но Павел показал профессионализм своего вождения, и ехал не спеша и очень внимательно. В общем - мне все очень понравилось, Павлу отдельная благодарность 08.11 ездили в Домбай, гид Павел. Всю дорогу интересно рассказывал историю каждого города, про кавказскую войну. Было интересно и очень познавательно) виды - шикарные, погода теплая. Павел немного изменил ход

О Ольга Ездили на экскурсию в домбай с Ромой. Всё было супер! Экскурсия прошла весело, не принужденно. Очень много узнали нового, Рома молодец, рассказывал,отвечал на все вопросы. Рекомендую.

Е Евгений читать дальше и нашего гида Кирилла. Очень интересный, заботливый и добрый человек. Красавчик💯🤝 так держать! Благодарим за сервис команду Спутник. Все оперативно и логично. Мы счастливы. Все прошло на Ура🔥💯 Ни на минуту не пожалел о том, что не взял авто на прокат (кроссовер на 2-х), как делали ранее для поездки на Эльбрус, тк по ценникам все получается соизмеримо, а по эмоционально- физическому состоянию- однозначно выигрывает вариант с профессионалами💯 Душевный Домбай☀️💯👍 Экскурсия шикарная. 12 часов по маршруту Пятигорск- Домбай- Пятигорск пролетели насыщенно, ярко, красочно, вкусно, информативно и познавательно. Все прекрасно, все понравилось. Сердечно благодарим за отличную работу организатора Оксану

Е Елена читать дальше даже не рассуждать - ответ готов на любой самый каверзный вопрос. Всю дорогу в течение 14 часов он постоянно что-то интересное рассказывал, показывал самые потаенные уголки Кавказских гор. Был изначально страх одной ехать в горы, но рада, что не передумала, тк таких незабываемых впечатлений от природы давно не испытывала!! Стоит съездить, тем более, что цена за такую услугу по времени и комфортности просто смешная. За день до этого брала экскурсию в парке Цветник у местной бабулечки и там просто было разочарование, но поездка с Юрием компенсировала все пробелы в предыдущей поездке. Уточняйте в Спутнике, кто вас повезет. Юрий с тел. 52-14 - точно будете в восторге и не зря потратите целый день отпуска! Отличная экскурсия в плане насыщенности. Но ГИД Юрий вообще выше всех похвал. Все точно по времени, четко организовал, задал просто душевную атмосферу. Про его энциклопедические знания материала о Кавказе можно

И Ирина Все прошло чудесно (хоть и погода немножко подвела, знак, что стоит приехать еще раз). Удобный транспорт, прекрасная компания и замечательный Дмитрий:)

Ж Женя Добрый день! 20 октября ездили в Домбай. Машина комфортная, приехали во время, ещё и чаем напоили на ГУМ БАШИ 🧡🧡🧡 Спасибо большое гиду Павлу за отличную езду, ща то что не подгонял и за добродушие! А самый главный бонус от поездки это исторический эпос, который нам поведал Павел! Также большое спасибо Оксане и компании Lets.travel.kmv 🧡🧡🧡

Н Наталья читать дальше и в то же время шутливый собеседник. На минивэне забирает рано утром от дома и привозит домой. Нам очень повезло с погодой и поэтому экскурсия удалась на славу! Алексей скрасил нашу поездку интересными рассказами, веселыми шутками и просто потрясающими фотографиями! Да, фотографировал не хуже профессионального фотографа и главное- он знает шикарные места для фото. Поднимались на сырную гору - красивое необыкновенное место. Поднимались по канатке на гору Мусса-Ачитара - виды впечатляющие. Обедали после подъёма на первой канатке в кафе, вкусно и по-домашнему. На обратном пути заезжали в Шоанинский храм, где Алексей поведал его историю. Удивительное красивое место! Удивительные люди, которые стараются передать это наследие, ценности новому поколению. Я получила море позитива и огромное желание вернуться и продолжить знакомство с горным Кавказом. Поездка прошла легко, без беготни и суеты. Маршрут шикарный!!! Удивительный человек, дающий эмоции, защиту и силу одновременно. Алексею желаю сохранить эти качества, а так же процветания и благодарных клиентов!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Домбай в октябре с нашим замечательным гидом-водителем Алексеем. Обаятельный, внимательный, заботливый, мастер своего дела, не только прекрасный организатор и водитель, но и приятный, остроумный

С Светлана Добрый день, хотела бы по рекомендовать всем этот тур и в особенности гида Владимира, мерседес виана 636!!! Тур прошел на одном дыхании, красота завораживала, интересно было все, с Владимиром не соскучишься, на протяжении долгого пути он делился с нами увлекательными историями и историческими фактами!!! Советую!!!

П Павел Спасибо, все понравилось. Красивые виды, гид Алексей много знает фактов и гонял всех по теории. Машина комфортная, не смотря на дороги, путешествие понравилось. Дядя Аслан порадовал продукцией. На вершине холодновато, но впечатлений масса, оно того стоило.

Н Наталья читать дальше красив по своему. Получили массу удовольствия и кучу впечатлений. Все понравилось погода, гид, сервис, места где мы побывали, на сайте размещены детали о поездке, и чтобы не пересказывать, рекомендую воспользоваться этой экскурсией, не пожалеете. Огромное спасибо нашему гиду-водителю Павлу за поездку в Домбай. . Несмотря на то, что мы несколько лет назад были в этих местах только в июле месяце, но Домбай в октябре