Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»

Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю провести день на лоне природы и оценить величие кавказских пейзажей.

Вы подышите кристально чистым воздухом, прокатитесь по горным дорогам и узнаете о народах Кабардино-Балкарии, их многовековых традициях и повседневных привычках.

А также пройдете по несложной тропинке от альплагеря Джайлык до поляны Желаний!
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»

Что вас ожидает

Горы, реки и ущелья

Мы проедем по живописным ущельям: Баксанскому и Адыр-Су. Полюбуемся рекой, воды которой питаются талыми ледниками Эльбруса, оценим единственный в России автомобильный горный подъемник и посетим альпинистский лагерь Джайлык. От него отправимся по натоптанной дороге к подножию горы Уллу-Тау. Я расскажу, почему в Кабардино-Балкарии ее называют Мать-гора, с какими просьбами приезжают к ней люди и какие магические истории с ней связаны.

Прогулка к волшебной горе

Трек к Уллу-Тау запомнится вам легкостью, комфортом и волшебными пейзажами. Тропинка проходит между больших камней, в окружении можжевельника и душистых трав. Около получаса приятной ходьбы, и мы у цели — на поляне с мужскими и женскими «камнями желаний». Вы узнаете, как они здесь появились, и насладитесь захватывающими дух видами: снежными вершинами и могучими ледниками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Входные билеты не включены в стоимость: подъемник — 1500 р, экосбор — 150 р с человека, пропуск в погранзону — 150 р с человека
  • Маршрут включает легкий трек в гору и подъем по лестнице (более 300 ступеней)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь прожил в прекрасном Кисловодске. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям — Северный Кавказ ждет вас!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

🎩Индивидуальные🛣Джиппинг🚗На машине🧒Для детейГоры🏡Выездные#Кавказ#Домбай

Еще несколько похожих предложений в Ессентуках

Джип-тур в Мухинское ущелье
Индивидуальная экскурсия
5
4
10ч
11 500
за 1-4 чел.
Джип-тур в Мухинское ущелье
Влюбиться в край легенд, велюровых лугов, пихтовых рощ, каменных просторов и высокогорных озер
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
4.4
8
12ч
3 000
за 1 чел.
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Эльбрус - самая известная гора в России
каждый день при наборе группы 4-8 человек в 7.30 утра
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур из Ессентуки
Индивидуальный тур
12ч
21 000
за 1-8 чел.
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур из Ессентуки
Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно
Ежедневно. Время индивидуально: с 06.00 до 08.00
Экскурсия в Приэльбрусье
4.6
46
12ч
1 800
за 1 чел.
Экскурсия в Приэльбрусье
Эльбрус - самая высокая гора России и Европы
среда, пятница, воскресенье - 06:40
Чегемское ущелье + озеро Гижгит из Ессентуки
12ч
3 200
за 1 чел.
Чегемское ущелье + озеро Гижгит из Ессентуки
Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений...
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Город Мертвых и ущелья Северной Осетии
Индивидуальная экскурсия
5
4
15ч
30 000
за 1-5 чел.
Город Мертвых и ущелья Северной Осетии
В рамках экскурсии в Куртатинское ущелье вас ожидает неповторимое знакомство с прошлым
Все дни недели кроме воскресенья
Три ущелья Северной Осетии и "Город мёртвых"
4.8
22
15ч
2 700
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Три ущелья Северной Осетии и "Город мёртвых"
На целый день из Ессентуков мы отправимся в Северную Осетию
Среда, Воскресенье 06:40
Джип-путешествие на Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
4.8
17
8 000
за 1-4 чел.
Джип-путешествие на Бермамыт
Горы - это непередаваемое чувство свободы и спокойствия
По договоренности
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
11ч
3 200
за 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Вас ждёт незабываемая экскурсия по живописным окрестностям Кабардино-Балкарии
Ежедневно в 06:00
"Сердце Карачаево-Черкессии" - Поездка в Домбай из Ессентуков
Индивидуальный тур
11ч
14 000
за 1-6 чел.
"Сердце Карачаево-Черкессии" - Поездка в Домбай из Ессентуков
Мы отправляемся в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай
Смотрите свободные даты
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
11ч
13 000
за 1-6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках

Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
10 000
за 1-4 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
11 000
за 1-4 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Впечатлиться величием гор, увидеть необычные скалы и побывать в заповеднике-зоопарке
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
🇷🇺