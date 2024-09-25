Джип-путешествие из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы
Приглашаю провести день на лоне природы и оценить величие кавказских пейзажей.
Вы подышите кристально чистым воздухом, прокатитесь по горным дорогам и узнаете о народах Кабардино-Балкарии, их многовековых традициях и повседневных привычках. А также пройдёте по несложной тропинке от альплагеря Джайлык до поляны Желаний!
Мы проедем по живописным ущельям: Баксанскому и Адыр-Су. Полюбуемся рекой, воды которой питаются талыми ледниками Эльбруса, оценим единственный в России автомобильный горный подъемник и посетим альпинистский лагерь Джайлык. От него отправимся по натоптанной дороге к подножию горы Уллу-Тау. Я расскажу, почему в Кабардино-Балкарии ее называют Мать-гора, с какими просьбами приезжают к ней люди и какие магические истории с ней связаны.
Прогулка к волшебной горе
Трек к Уллу-Тау запомнится вам легкостью, комфортом и волшебными пейзажами. Тропинка проходит между больших камней, в окружении можжевельника и душистых трав. Около получаса приятной ходьбы, и мы у цели — на поляне с мужскими и женскими «камнями желаний». Вы узнаете, как они здесь появились, и насладитесь захватывающими дух видами: снежными вершинами и могучими ледниками.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках
Входные билеты не включены в стоимость: подъёмник — 2000 ₽, экосбор — 200 ₽/чел.
Маршрут включает легкий трек в гору и подъём по лестнице (более 300 ступеней)
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
С вами буду я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
5500 ₽
5 и более человек
33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3079 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так, читать дальшеуменьшить
как показали бы его друзьям и близким.
Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона.
Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Сегодня съездили к горе УллуТау. Маршрут проходил по живописным местам. С погодой нам повезло (по прогнозу должен был идти дождь), но нас он обошел стороной. Отдельно хочу поблагодарить нашего гида читать дальшеуменьшить
Андрея. Приехал за нами как договаривались ровно в 6-00 на отлично подготовленном джипе. Показал все достопримечательности и рассказал о них. На обратном пути завёз нас поесть в отличное кафе "Аш"Лидия" Юй" где очень вкусно готовят. Он отличный водитель и привез нас домой очень быстро. В следующий наш приезд обязательно обратимся именно к вам.
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Елена
Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей прекрасный рассказчик, опытный и аккуратный водитель, в общем профессионал и интересный человек. Он был как будто часть нашей компании. После похода напоил кофе. Было очень приятно. Очень рекомендую
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