Достопримечательности Куртатинского ущелья

Величие природы во всех красках цветущих лугов, вечно холодных вершин, бурлящих водопадов и бушующих рек — лишь малая часть достопримечательностей 🏛️ Куртатинского ущелья. Эта местность является настоящей колыбелью осетинского народа, а также предлагает массу возможностей ознакомиться с национальной культурой. В первую очередь это касается древних следов предыдущих цивилизаций.

Захватывающие истории 📖 и легенды о прошлом этой местности, о жителях ущелья и о старинных памятках позволят приблизиться к тайнам региона, прожить все периоды величия и падения. Пройдясь между аутентичными архитектурными объектами и их останками, среди которых древние башни и наскальные крепости, вы сможете проникнуться атмосферой заброшенной местности.

Возвышающаяся между холмами старинная крепость во всей своей неприступности заставит задуматься о секретах бытия и времени. Ведя вас в глубь, ущелье откроет перед вами Дзивгис и старинный собор, который вошел в историю, как символ слияния язычества осетин и христианства.

Невообразимые панорамы живописной местности открываются с хитросплетенных лестниц, проходящих по ущелью. Поднявшись по мосту «Тропы чудес», вы сможете попасть на красивейшую смотровую площадку, с которой можно лицезреть прекрасные красоты каньона Кадаргаван.

Даргавс – город 🏙️ мертвых

Настоящий музей 🖼 древности под открытым небом, город мертвых или исторический центр осетин — все это учтено в экскурсии 🧭 в Даргавс. Ценители истории и туристы никогда не обделяют это место вниманием.

Даргавс притягивает магической силой, которой наполнены оборонительные башни, возвышающиеся над селением. Самыми известными из них считаются башни Мамсуровых и Аликовых.

Интерес вызывает древнее средневековое кладбище и огромные семейные склепы, которые находятся над землей. Общая панорама города мертвых Даргавса довольно необычная, а сами сооружения являются образцами осетинского каменного зодчества.

Экскурсии по Кармадонскому ущелью

В хорошую погоду экскурсию ⛳ в Куртатинское ущелье Северной Осетии продолжит посещение Кармадонского ущелья. Это место хорошо известно в связи с драматическими событиями, что стали следствием сошедшего ледника Колка, который унес жизни жителей трех горных селений и съемочной группы Сергея Бодрова.

Вид ущелья завораживает и пугает — снежные горные вершины как-будто нависают над крохотным человеком, покоряя его и решая его судьбу. В ясный погожий день по маршруту экскурсии в Кармадонское ущелье открываются чудные панорамы Казбека.