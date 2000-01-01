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Город Мертвых и ущелья Северной Осетии

Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Ессентуков
В рамках экскурсии 🧭 в Куртатинское ущелье вас ожидает неповторимое знакомство с прошлым.

Огромное число памятников и остатков средневековой архитектуры раскроют загадки культуры древних народов.

Экскурс в легендарный «город мертвых», крупнейший некрополь в северно-кавказском регионе, оставит неоднозначные воспоминания и впечатления.

Подобного обилия исторических достояний не сможет предложить ни один уголок мира.
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 24 700 ₽ за экскурсию

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Город Мертвых и ущелья Северной Осетии
Город Мертвых и ущелья Северной Осетии

Что вы увидите

  • Куртатинское ущелье
  • Дзивгис
  • Даргавс
  • Кармадонское ущелье
Достопримечательности Куртатинского ущелья
Величие природы во всех красках цветущих лугов, вечно холодных вершин, бурлящих водопадов и бушующих рек — лишь малая часть достопримечательностей 🏛️ Куртатинского ущелья. Эта местность является настоящей колыбелью осетинского народа, а также предлагает массу возможностей ознакомиться с национальной культурой. В первую очередь это касается древних следов предыдущих цивилизаций.
Захватывающие истории 📖 и легенды о прошлом этой местности, о жителях ущелья и о старинных памятках позволят приблизиться к тайнам региона, прожить все периоды величия и падения. Пройдясь между аутентичными архитектурными объектами и их останками, среди которых древние башни и наскальные крепости, вы сможете проникнуться атмосферой заброшенной местности.
Возвышающаяся между холмами старинная крепость во всей своей неприступности заставит задуматься о секретах бытия и времени. Ведя вас в глубь, ущелье откроет перед вами Дзивгис и старинный собор, который вошел в историю, как символ слияния язычества осетин и христианства.
Невообразимые панорамы живописной местности открываются с хитросплетенных лестниц, проходящих по ущелью. Поднявшись по мосту «Тропы чудес», вы сможете попасть на красивейшую смотровую площадку, с которой можно лицезреть прекрасные красоты каньона Кадаргаван.
Даргавс – город 🏙️ мертвых
Настоящий музей 🖼 древности под открытым небом, город мертвых или исторический центр осетин — все это учтено в экскурсии 🧭 в Даргавс. Ценители истории и туристы никогда не обделяют это место вниманием.
Даргавс притягивает магической силой, которой наполнены оборонительные башни, возвышающиеся над селением. Самыми известными из них считаются башни Мамсуровых и Аликовых.
Интерес вызывает древнее средневековое кладбище и огромные семейные склепы, которые находятся над землей. Общая панорама города мертвых Даргавса довольно необычная, а сами сооружения являются образцами осетинского каменного зодчества.
Экскурсии по Кармадонскому ущелью
В хорошую погоду экскурсию ⛳ в Куртатинское ущелье Северной Осетии продолжит посещение Кармадонского ущелья. Это место хорошо известно в связи с драматическими событиями, что стали следствием сошедшего ледника Колка, который унес жизни жителей трех горных селений и съемочной группы Сергея Бодрова.
Вид ущелья завораживает и пугает — снежные горные вершины как-будто нависают над крохотным человеком, покоряя его и решая его судьбу. В ясный погожий день по маршруту экскурсии в Кармадонское ущелье открываются чудные панорамы Казбека.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Вход в ущелье (600 руб)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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4 отзыва оставили туристы

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