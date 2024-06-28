Экскурсии от вашего отеля в Ессентуках

Найдено 18 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Ессентуках, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
И это все - Кавказские Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
68 отзывов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
28 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
37 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:30
55555 000 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
47 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 500 за человека
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Горную Ингушетию из Ессентуков: тайны древности
Проедем через высокогорные перевалы и ущелья Горной Ингушетии, наслаждаясь видами на башни, селения и реки. Остановимся в самых интересных местах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ессентуков и Архыза
Путешествие в Архыз из Ессентуков подарит вам незабываемые виды гор, древние храмы и отдых на термальных источниках. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля или санатория в Ессентуках
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
19 000 за всё до 4 чел.
Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
126 отзывов
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
На Джилы-Су по самой красивой дороге
Групповая
9 часов
43 отзыва
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 500 за человека
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Групповая
7 часов
137 отзывов
Плато Бермамыт: Русская Исландия с видом на Эльбрус
Откройте величие Кавказа, встречая рассвет или закат на плато Бермамыт с экскурсией из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 02:00
от 3 500 за человека
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
27 отзывов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в город мёртвых и на лавочку счастья
Мини-группа
13 часов
30 отзывов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до города мёртвых и лавочки счастья
Откройте для себя красоту и тайны Северной Осетии в увлекательной экскурсии из Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 06.15, 06.30, 06.45
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
5 000 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
20 отзывов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
4 500 за человека
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков
Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Архыз: обзорная экскурсия
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Архыз: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 200 за человека
Путешествие на Домбай в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
12 отзывов
Путешествие на Домбай в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Не смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросы.
  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Добрый день! Отдыхали в Ессентуках, всего 4 дня. Хотелось объять не обьятное! Большое спасибо организаторам за программу « Золотое кольцо
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    Кавказа»! Нашему гиду Карену, особая благодарность! Замечательный человек и грамотный экскурсовод! Было очень интересно и комфортно! Обязательно обратимся к нему еще раз и порекомендуем знакомым и друзьям

    Добрый день! Отдыхали в Ессентуках, всего 4 дня. Хотелось объять не обьятное! Большое спасибо организаторам за
  • В
    Валерия
    20 июня 2024
    На Джилы-Су по самой красивой дороге
    Приветствую путешественников и организаторов экскурсий! 19.06.2024 Дорога на Джилы-су поистине самая красивая, страшно красивая даже. Ещё там оказались самые вкусные хычины. Видели скалы Зубы
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    дракона, попили минеральной воды из источника. Кто хочет искупаться в минеральных источниках- будьте внимательны: время купания делится на мужское и женское, часа по 4. Мы женской компанией попали в мужское время, не успели искупаться, но это не критично, я всё равно не собиралась купаться. Спасибо гиду Владимиру за истории о традициях края, легенды и советы, где можно вкусно поесть и красиво сфотографироваться. Единственный минус- не повезло с попутчицей, которая была необоснованно невежлива и проявила неуважение к гиду. Остальные наслаждались красотами этого чудесного края. Отдельная благодарность Владимиру за терпение и умение мягко избежать конфликтов. Также, спасибо за снижение скорости на пустых участках дороги для того, чтобы можно было на ходу сфотографировать животных (не создавая помех другому транспорту). В целом, всё отлично, мы с мамой довольны, нагулялись, налюбовались, нафотографировались.

  • М
    Мария
    19 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Ездили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интересным рассказчиком и просто обаятельным
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    человеком. Посетили много красивейших мест, но нам не очень повезло с погодой - местами шел дождь, вершин гор периодически не было видно, но несмотря на это впечатления от поездки остались самые замечательные! Ну и фотографии получились атмосферными)) Отдельно хочу поблагодарить Олега за деликатность и внимательность к нам, туристам. Группа у нас подобралась (случайно!!!) из интровертов - мало разговорчивых и не особо общительных людей. И гид, почувствовав настроение, не приставал с какими -то дополнительными развлекалочками, всё было по делу и очень профессионально! Олег сказал, что на его памяти мы единственная группа, половина состава которой отказалась пить из молодильного источника))) На мой взгляд, для гида очень ценное качество - умение считывать настроение людей и подстраиваться под текущий момент. И за это особая благодарность!

    Ездили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интересным
  • С
    Светлана
    19 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    Если вы хотите за один день оказаться в разных частях Европы - хапнуть адреналина на "языке троля" (почти Норвегия), полюбоваться
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    на алпийские луга (почти Швейцария), ужаснуться глубинам ущелий (почти Альпы), представить себя принцессой рядом со средневековым замком (почти Франция), а в довершение всего расслабиться в горячем источнике (почти Венгрия) - тогда точно нужно ехать на экскурсию в Верхнюю Балкарию. А если вам попадется Михаил в качестве гида и водителя, то вам гарантировано очень профессиональное вождение, комфортный автомобиль, очень яркие, красочные и эмоциональные рассказы. Один день - а как будто неделя пролетела. Мы с детьми в восторге и очень рекомендуем другом к посещению!

  • А
    Алсу
    19 июня 2024
    Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Благодарим Владимира за экскурсию, все было очень интересно, на все вопросы ответил, помогал с фото, везде где просили останавливался! Всю
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    дорогу шел дождь, и дорога была не из легких, но мы спокойно доехали)Вообщем гид настоящий профессионал, спасибо ему! Виды открывались шикарные, нам очень повезло увидеть Эльбрус!

  • Н
    Надежда
    19 июня 2024
    Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
    Все было очень круто, спасибо гиду Елене!!!!
  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    С Дмитрием все прошло идеально, начиная от посадки в автомобиль, построения маршрута, фото съёмок и заканчивая обедом и бытовых проблем. Однозначно рекомендую эту экскурсию
    С Дмитрием все прошло идеально, начиная от посадки в автомобиль, построения маршрута, фото съёмок и заканчивая
  • А
    Алла
    15 июня 2024
    Северная Осетия: от Фиагдона в город мёртвых и на лавочку счастья
    Все отлично,огромное спасибо Станиславу!!!
  • М
    Михаил
    10 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    Сказать, что всё было супер, значит, не сказать ничего. Мурату про пятибалльной системе оценка 10. Виртуозное вождение по горным дорогам.
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    Подробный рассказ обо всём на уровне, которому могут позавидовать профессиональные гиды, а я повидал их немало. Внимание и тактичность к туристам, буквально все пожелания предугадывались. В воскресный день маршрут был построен так, что мы избежали толп на всех местах. Советы по выбору кафе и блюд в десятку. После посещения Альп, Дагестана, Эльбруса и Домбая, думал, что Балкария не сможет удивить. Но благодаря Мурату, я понял, что заблуждался. 12ти часовая экскурсия пролетела незаметно, при этом с массой изумительных впечатлений. Спасибо, Мурат! Здоровья и удачи!

    Сказать, что всё было супер, значит, не сказать ничего. Мурату про пятибалльной системе оценка 10. Виртуозное

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
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  3. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
  4. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
  5. Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июле 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "От вашего отеля" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 3 500 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 604 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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