1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:30
55555 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Горную Ингушетию из Ессентуков: тайны древности
Проедем через высокогорные перевалы и ущелья Горной Ингушетии, наслаждаясь видами на башни, селения и реки. Остановимся в самых интересных местах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ессентуков и Архыза
Путешествие в Архыз из Ессентуков подарит вам незабываемые виды гор, древние храмы и отдых на термальных источниках. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля или санатория в Ессентуках
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
9 часов
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Плато Бермамыт: Русская Исландия с видом на Эльбрус
Откройте величие Кавказа, встречая рассвет или закат на плато Бермамыт с экскурсией из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 02:00
от 3 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до города мёртвых и лавочки счастья
Откройте для себя красоту и тайны Северной Осетии в увлекательной экскурсии из Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 06.15, 06.30, 06.45
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
4 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков
Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Расписание: По договоренности
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Архыз: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 200₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие на Домбай в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 июня 2024Не смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросы.
- ССветлана26 июня 2024Добрый день! Отдыхали в Ессентуках, всего 4 дня. Хотелось объять не обьятное! Большое спасибо организаторам за программу « Золотое кольцо
- ВВалерия20 июня 2024Приветствую путешественников и организаторов экскурсий! 19.06.2024 Дорога на Джилы-су поистине самая красивая, страшно красивая даже. Ещё там оказались самые вкусные хычины. Видели скалы Зубы
- ММария19 июня 2024Ездили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интересным рассказчиком и просто обаятельным
- ССветлана19 июня 2024Если вы хотите за один день оказаться в разных частях Европы - хапнуть адреналина на "языке троля" (почти Норвегия), полюбоваться
- ААлсу19 июня 2024Благодарим Владимира за экскурсию, все было очень интересно, на все вопросы ответил, помогал с фото, везде где просили останавливался! Всю
- ННадежда19 июня 2024Все было очень круто, спасибо гиду Елене!!!!
- ЕЕлена15 июня 2024С Дмитрием все прошло идеально, начиная от посадки в автомобиль, построения маршрута, фото съёмок и заканчивая обедом и бытовых проблем. Однозначно рекомендую эту экскурсию
- ААлла15 июня 2024Все отлично,огромное спасибо Станиславу!!!
- ММихаил10 июня 2024Сказать, что всё было супер, значит, не сказать ничего. Мурату про пятибалльной системе оценка 10. Виртуозное вождение по горным дорогам.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «От вашего отеля»
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