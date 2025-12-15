Индивидуальная
до 6 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
«Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
В мини-группе до 7 человек отправляйтесь по живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Ожидают потрясающие виды, мистические озёра и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
«Отсюда вам откроется незабываемый вид на Хуламо-Безенгийское ущелье во главе со снежными пятитысячниками Безенгийской стены»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - поездка из Ессентуков
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Центральная тема, связанная с ущельем, — трагические события 2002 года, когда ледник пронёсся со скоростью до 350 км/час и похоронил под трёхсотметровым слоем льда жителей села, а также съёмочную группу С»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
16 дек в 06:00
6400 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
16 дек в 06:00
17 дек в 06:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Выйду в луг и рощу с конём
Покататься вдоль Берёзовского ущелья и посетить смотровую площадку - в мини-группе
Начало: В Приозёрном сквере
«Затем вы отправитесь на двухчасовую прогулку по альпийским лугам по краю Берёзовского ущелья, с привалом в горной роще на холме, с которого открывается чарующий вид на окрестности»
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:15, 13:45 и 16:15
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
3834 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
«В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Переживите незабываемое приключение, погружаясь в историю и культуру Северной Осетии, от Кармадонского ущелья до Даргавса
«Ущелье часто посещают люди, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память всенародно любимого «Брата»»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-путешествие из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы
Начало: По договоренности
«Мы проедем по живописным ущельям: Баксанскому и Адыр-Су»
Завтра в 06:00
16 дек в 06:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
«Куртатинское ущелье — один из главных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры»
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:00
16 дек в 06:30
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус из Ессентуков: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
«Баксанское ущелье и город-призрак»
12 янв в 06:00
13 янв в 06:00
23 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
«Дальше дорога приведет в Чегемское ущелье, которое по праву считается природным алмазом Кабардино-Балкарии: здесь природа вдохновляет своей красотой и мощью»
Завтра в 08:30
16 дек в 08:30
16 999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Увидеть всё в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Мы расскажем много интересного про здешние края: как образовались горы и откуда взялась лечебная грязь в озере, чем ущелье отличается от теснины, почему балкарцы покинули перевал Актопрак, а в озере Гижгит нельзя купаться»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 21 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - к плато Бермамыт
Погрузитесь в мир горных пейзажей и откройте для себя удивительные виды на Эльбрус и Кавказский хребет. Уникальная природа и история ждут вас
Начало: В Ессентуках
«Смотровая над Эшкаконским ущельем»
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К вершинам Кавказа: из Ессентуков на Эльбрус
Увидеть Баксанское ущелье, озеро Гижгит и Поляну нарзанов и подняться к облакам по канатной дороге
«Баксанское ущелье — стокилометровый тектонический разлом, в долине которого протекает река Баксан, берущая свое начало у ледников Эльбруса»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии (из Ессентуков)
Проведите день среди каньонов и рек, узнайте легенды о горянках и посетите исторические места. Откройте для себя самобытность региона
Начало: У вашего места проживания
«К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья»
Завтра в 06:00
16 дек в 06:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
26%
Мини-группа
до 8 чел.
Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Ессентуках
«В гости к великану Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: Ежедневно в 07: 00
3700 ₽
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Ущелье Джилы-Су: водопады, Долина Нарзанов, плато Шаджатмаз
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Тут виден спуск в глубокое ущелье — ущелье Харбас (Харбаз)»
Расписание: Ежедневно
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: Заберем с вашего местопроживания
«Мы проедем Баксанское ущелье и заедем в грандиозное ущелье Адыр-Су, чтобы сделать сочные фото на память»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3870 ₽ за человека
-
17%
Мини-группа
до 8 чел.
Горы, ущелья и арт-объекты - путешествие по Северной Осетии
Начало: Место вашего проживания в Ессентуках
«К ущельям, каньонам и древнему некрополю Природа Северной Осетии откроется вам во всей красе»
Расписание: Ежедневно в 6:15
5395 ₽
6500 ₽ за человека
-
16%
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии и насладитесь красотой озера Гижгит, Актопрака и Чегемских водопадов
Начало: Мы заберём вас от места проживания в Ессентуках
Расписание: Каждый день в 7:30
3790.10 ₽
4512 ₽ за человека
Групповая
Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
Путешествие в Северную Осетию подарит незабываемые впечатления от живописных ущелий и древних памятников
Начало: Ессентуки, Анджиевского, 1
«Его исток под ледником Тана, который завис в Харезском ущелье»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье 06:40
Сегодня в 06:30
17 дек в 06:30
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборИз Ессентуков - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Заедем на обратном пути в ущелье, которое приводит к священной горе Уллу-Тау и знаменито автомобильным фуникулёром»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
3800 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков
Путешествие из Ессентуков в Северную Осетию обещает стать настоящим открытием: живописные ущелья, древние крепости и загадочные некрополи ждут вас
Начало: От вашего места проживания в Ессентуках
«Почти все места, которые мы посетим, находятся либо в этом ущелье, либо рядом с ним»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
16 дек в 06:30
5040 ₽
5600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия на комфортабельных внедорожниках: Кармадонское ущелье
Начало: Адрес вашего проживания
«Кармадонское ущелье Располагается в Северной Осетии — Алании»
Расписание: Ежедневно в 07:00.
21 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
На плато Бермамыт - за инопланетными пейзажами
Полюбоваться грандиозными скалами, ущельями и каньоном (из Ессентуков в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«оцените грандиозное Эшкаконское ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
Верхняя Балкария, Чегемское ущелье, термальные источники «Аушигер»
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Наша экскурсия начнется с посещения Чегемского ущелья, которое находится в 80 км»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Цейское ущелье и купание в термальном источнике «Бирагзанг»
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Дорога в Цейское ущелье начинается от селения Бурон, расположенного на 20-м километре Транскавказской автомагистрали от г»
Расписание: Суббота
28 мар в 05:30
4 апр в 05:30
4000 ₽ за человека
Групповая
Чегемские водопады и Безенгийское ущелье
Начало: Ессентуки, Анджиевского, 1
«На целый день мы отправляемся в путешествие по ущельям Кабардино-Балкарии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре.
Сегодня в 06:40
18 дек в 06:40
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
В живописное ущелье Адыр-Су: к местам силы горы Уллу-Тау в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Тур в живописное ущелье Адыр-Су: к местам силы горы Уллу-Тау»
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Три в 1: Чегемское ущелье, замок Шато-Эркен и термальные источники «Гедуко»
Начало: Ваш отель в Ессентуках
«Чегемское ущелье — это место по праву считается природным алмазом Кабардино-Балкарии: здесь природа вдохновляет своей красотой и мощью»
Расписание: По договорённости
13 999 ₽ за всё до 4 чел.
