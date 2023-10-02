Обзорная экскурсия из Ессентуки: Встреча с литературным наследием Пятигорска
После этой экскурсии вы ощутите, что каждый камень Пятигорска хранит в себе часть его истории. Вы обогатите свои знания и впечатления, погрузившись в дух этого удивительного места.
Красота, культура и знания станут незабываемой частью вашего опыта! Мы увидим парк Цветник, орла, Китайскую беседку, дом-музей Лермонтова, Эолову Арфу, Провал, а также место дуэли Лермонтова.
Красота, культура и знания станут незабываемой частью вашего опыта! Мы увидим парк Цветник, орла, Китайскую беседку, дом-музей Лермонтова, Эолову Арфу, Провал, а также место дуэли Лермонтова.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Парк Цветник
- Скульптура орёл
- Китайская беседка
- Дом Лермонтова
- Эолову Арфу
- Провал
- Место дуэли Лермонтова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с богатствами ПятигорскаДобро пожаловать в уникальный мир города Пятигорск! На этой увлекательной экскурсии вы познакомитесь со всеми значимыми местами города и раскроете его тайны. Я расскажу вам об истории Кавказского Минерального Водного Региона и важных событиях, связанных с Пятигорском.
Мы посетим парк Цветник, где вас ждет умиротворенная атмосфера и живописные аллеи. Отправимся далее к символу города — статуе орла, залетая на вершину истории. Китайская беседка раскроет перед вами аромат востока, даря ощущение уюта и тайны.
Встреча с литературным наследиемНе обойдем стороной дом-музей Лермонтова, где великий поэт оставил следы своего вдохновения. Мы окунемся в атмосферу его творчества и узнаем, как его гениальные произведения связаны с этим городом. Вас ожидает знакомство с Эоловой Арфой, которая, как ветрогон, звучит в честь природных сил.
Знаменитый ПровалМы отправимся к загадочному подземному озеру, к которому можно пройти по длинному тоннелю. Старая легенда рассказывает о том, что в пропасти провальской пещеры жил огнедышащий дракон. Он вылетал ночью и искал отставших путников. Поэтому местные жители боялись приблизиться к нему.
Путешествие в прошлоеТакже мы отправимся к месту, где Лермонтов сразился во имя чести. Оно стало свидетелем исторической дуэли, оставившей след в памяти города. Вас ждут истории и легенды, оживающие перед глазами.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день в 10:00 и в 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Обед
- Входной билет в дом Лермонтова
- Место начала и завершения?
- ул. Вокзальная, 1, Ессентуки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 10:00 и в 16:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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