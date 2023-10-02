Знакомство с Пятигорском

Обзорная экскурсия из Ессентуки: Встреча с литературным наследием Пятигорска

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После этой экскурсии вы ощутите, что каждый камень Пятигорска хранит в себе часть его истории. Вы обогатите свои знания и впечатления, погрузившись в дух этого удивительного места.

Красота, культура и знания станут незабываемой частью вашего опыта! Мы увидим парк Цветник, орла, Китайскую беседку, дом-музей Лермонтова, Эолову Арфу, Провал, а также место дуэли Лермонтова.
Знакомство с Пятигорском
Знакомство с Пятигорском
Знакомство с Пятигорском
Знакомство с Пятигорском
Знакомство с Пятигорском
Знакомство с Пятигорском
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Парк Цветник
  • Скульптура орёл
  • Китайская беседка
  • Дом Лермонтова
  • Эолову Арфу
  • Провал
  • Место дуэли Лермонтова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с богатствами ПятигорскаДобро пожаловать в уникальный мир города Пятигорск! На этой увлекательной экскурсии вы познакомитесь со всеми значимыми местами города и раскроете его тайны. Я расскажу вам об истории Кавказского Минерального Водного Региона и важных событиях, связанных с Пятигорском.
Мы посетим парк Цветник, где вас ждет умиротворенная атмосфера и живописные аллеи. Отправимся далее к символу города — статуе орла, залетая на вершину истории. Китайская беседка раскроет перед вами аромат востока, даря ощущение уюта и тайны.
Встреча с литературным наследиемНе обойдем стороной дом-музей Лермонтова, где великий поэт оставил следы своего вдохновения. Мы окунемся в атмосферу его творчества и узнаем, как его гениальные произведения связаны с этим городом. Вас ожидает знакомство с Эоловой Арфой, которая, как ветрогон, звучит в честь природных сил.
Знаменитый ПровалМы отправимся к загадочному подземному озеру, к которому можно пройти по длинному тоннелю. Старая легенда рассказывает о том, что в пропасти провальской пещеры жил огнедышащий дракон. Он вылетал ночью и искал отставших путников. Поэтому местные жители боялись приблизиться к нему.
Путешествие в прошлоеТакже мы отправимся к месту, где Лермонтов сразился во имя чести. Оно стало свидетелем исторической дуэли, оставившей след в памяти города. Вас ждут истории и легенды, оживающие перед глазами.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Каждый день в 10:00 и в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Обед
  • Входной билет в дом Лермонтова
Место начала и завершения?
ул. Вокзальная, 1, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00 и в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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