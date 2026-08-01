Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
Пятигорск - это не только старинный город, но и столица СКФО, известная своими лечебными грязями и историей, связанной с Лермонтовым
Пятигорск - это город с богатой историей и культурой. Он является столицей СКФО и главным курортом для ценителей лечебной грязи. Город тесно связан с именем М.Ю. Лермонтова. На экскурсии вы читать дальшеуменьшить
посетите парк Цветник, где осмотрите Ермолаевские ванны и Лермонтовскую галерею. Прогуляетесь по тропе здоровья, увидите грот Печорина и узнаете о главных архитекторах региона. Подниметесь к Эоловой арфе, откуда откроется вид на Кавказский хребет. Завершите путешествие на месте дуэли Лермонтова
Лучшее время для экскурсии из Ессентуков в Пятигорск - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, хотя возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, погода может быть менее предсказуемой, но при этом меньше туристов, что позволяет насладиться тишиной и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парк Цветник
Ермолаевские ванны
Лермонтовская галерея
Грот Печорина
Эолова арфа
Провал
Описание экскурсии
С чего начинается Пятигорск
Логично знакомиться с городом от мест, где он когда-то зарождался. И первая остановка в Пятигорске — парк Цветник. Здесь концентрация нарядной архитектуры и городских хроник, с которыми я вас тут же познакомлю. Мы окажемся на излюбленном месте встреч и прогулок «водяного общества», осмотрим Ермолаевские ванны — лечебницу из позапрошлого века, рукотворный грот Дианы и, конечно, Лермонтовскую галерею, открытую в годовщину гибели поэта.
Тропа здоровья и литературные беседы
Наш маршрут лежит немного наверх — отправляемся к истокам минеральных вод и к начальной точке мини-терренкура. От горы Горячей мы неспешно прогуляемся до Елизаветинской галереи, а по пути вспомним персонажей из «Героя нашего времени» и заглянем в грот Печорина. Я также расскажу, кто стоял в ряду главных архитекторов региона два столетия назад, и покажу его творение.
Город с высоты и природные красоты
Чтобы вы увидели Пятигорск с высоты, мы поднимемся к Эоловой арфе. С этой точки перед вами откроется не только панорама города, но и вид на грандиозный Кавказский хребет. Далее пройдёмся по Эммануэлевскому парку и осмотрим «Бесстыжие ванны» (если захотите, можно также искупаться). А напоследок посетим Провал, ставший местной знаменитостью благодаря Ильфу и Петрову, и закончим путешествие на месте дуэли Лермонтова.
Организационные детали
После прогулки по Эммануэлевскому парку вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук — 400 руб. /чел. в обе стороны
Дорога на машине из вашего отеля в Ессентуках и обратно входит в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1800 туристов
Я родился и живу в Ессентуках. Я довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как читать дальшеуменьшить
люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Очень хорошая экскурсия,Сергей подъехал к отелю забрал нас и очень много рассказал о Пятигорске,мы увидели все знаковые точки Прогулка была неспешная,увидели «бестыжие»ванны(помочили ножки), потом пошли к Родионовым ваннам,доехали до Провала,посетили кафе Мистер Слойкин и поели настоящего Пятигорского мороженого!! Время пролетело незаметно Потом попросили доехать до статуи Христа и прогулялись там,очень понравилось все Спасибо огромное за такую замечательную экскурсию
+4
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N
Natalia
Очень понравилась экскурсия, много интересной информации. Детям 10 лет было не очень интересно, но Сергей сразу об этом предупреждал. Так что на свой страх и риск я согласилась. мне очень читать дальшеуменьшить
хотелось послушать и посмотреть на город Пятигорск. Узнать его историю. Строго к назначенному времени Сергей был на месте в Ессентуках. Наша поездка началась с этого города, про него тоже был рассказ. Проехались и прогулялись по самым знаковым местам Пятигорска. Однозначно рекомендую Сергея. Если мы еще раз сюда приедем, обязательно обращусь к нему Спасибо за экскурсию.
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Мария
Очень комфортная экскурсия: и по объёму рассказанного и показанного материала, и по количеству нахоженных шагов по Пятигорску. Сергей - отличный собеседник и проводник смыслов. Рекомендую, если хочется неспеша прочувствовать атмосферу города, узнать историю, литературные и кинематографические факты, а также насладиться прогулкой и панорамным видами.
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Наталья
Сергей - очень эрудированный гид. Много знает и с удовольствием рассказывает. Поездка понравилась. Для знакомства с городом - отлично!
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Елена
Ездили с Сергеем в Пятигорск 20 марта. Чрезвычайно интересная экскурсия, очень квалифицированный гид. За несколько часов успели посмотреть огромное количество красивых исторических и природных достопримечательностей, при этом совсем не устали:) Искренне рекомендуем этого прекрасного гида. В следующий свой приезд в регион КМВ обязательно обратимся к Сергею, чтобы узнать этот регион еще лучше.
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Т
Татьяна
Экскурсия с Сергеем была лучшим решением сделать себе подарок на ДР, без опозданий заехал за нами в отель, машина очень чистая и комфортная, для ребенка предусмотрен бустер, говорил по делу и по существу экскурсии, не бежал и не торопил, учитывал состояние каждого члена семьи, очень обходителен, рассказал много очень интересных фактов, о которых мы даже не знали. Рекомендую 100%!
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