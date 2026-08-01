Лучшее время для экскурсии из Ессентуков в Пятигорск - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, хотя возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, погода может быть менее предсказуемой, но при этом меньше туристов, что позволяет насладиться тишиной и спокойствием.

Пятигорск - это город с богатой историей и культурой. Он является столицей СКФО и главным курортом для ценителей лечебной грязи. Город тесно связан с именем М.Ю. Лермонтова. На экскурсии вы

посетите парк Цветник, где осмотрите Ермолаевские ванны и Лермонтовскую галерею. Прогуляетесь по тропе здоровья, увидите грот Печорина и узнаете о главных архитекторах региона. Подниметесь к Эоловой арфе, откуда откроется вид на Кавказский хребет. Завершите путешествие на месте дуэли Лермонтова

Описание экскурсии

С чего начинается Пятигорск

Логично знакомиться с городом от мест, где он когда-то зарождался. И первая остановка в Пятигорске — парк Цветник. Здесь концентрация нарядной архитектуры и городских хроник, с которыми я вас тут же познакомлю. Мы окажемся на излюбленном месте встреч и прогулок «водяного общества», осмотрим Ермолаевские ванны — лечебницу из позапрошлого века, рукотворный грот Дианы и, конечно, Лермонтовскую галерею, открытую в годовщину гибели поэта.

Тропа здоровья и литературные беседы

Наш маршрут лежит немного наверх — отправляемся к истокам минеральных вод и к начальной точке мини-терренкура. От горы Горячей мы неспешно прогуляемся до Елизаветинской галереи, а по пути вспомним персонажей из «Героя нашего времени» и заглянем в грот Печорина. Я также расскажу, кто стоял в ряду главных архитекторов региона два столетия назад, и покажу его творение.

Город с высоты и природные красоты

Чтобы вы увидели Пятигорск с высоты, мы поднимемся к Эоловой арфе. С этой точки перед вами откроется не только панорама города, но и вид на грандиозный Кавказский хребет. Далее пройдёмся по Эммануэлевскому парку и осмотрим «Бесстыжие ванны» (если захотите, можно также искупаться). А напоследок посетим Провал, ставший местной знаменитостью благодаря Ильфу и Петрову, и закончим путешествие на месте дуэли Лермонтова.

Организационные детали