Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»

Отыскать следы Печорина, рассмотреть фасады зданий 19 века и насладиться видом на Кавказский хребет

Пятигорск — не просто «старый город с историей».

Это и столица СКФО, и главный курорт для ценителей лечебной грязи, и, конечно, земля, накрепко связанная с именем М. Ю. Лермонтова.

Я расскажу вам о каждой ипостаси города и проведу по знаковым местам, сохранившимся не только в его летописи, но и на страницах художественной литературы.
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»

Что вас ожидает

С чего начинается Пятигорск

Логично знакомиться с городом от мест, где он когда-то зарождался. И первая остановка в Пятигорске — парк Цветник. Здесь концентрация нарядной архитектуры и городских хроник, с которыми я вас тут же познакомлю. Мы окажемся на излюбленном месте встреч и прогулок «водяного общества», осмотрим Ермолаевские ванны — лечебницу из позапрошлого века, рукотворный грот Дианы и, конечно, Лермонтовскую галерею, открытую в годовщину гибели поэта.

Тропа здоровья и литературные беседы

Наш маршрут лежит немного наверх — отправляемся к истокам минеральных вод и к начальной точке мини-терренкура. От горы Горячей мы неспешно прогуляемся до Елизаветинской галереи, а по пути вспомним персонажей из «Героя нашего времени» и заглянем в грот Печорина. Я также расскажу, кто стоял в ряду главных архитекторов региона два столетия назад, и покажу его творение.

Город с высоты и природные красоты

Чтобы вы увидели Пятигорск с высоты, мы поднимемся к Эоловой арфе. С этой точки перед вами откроется не только панорама города, но и вид на грандиозный Кавказский хребет. Далее пройдёмся по Эммануэлевскому парку и осмотрим «Бесстыжие ванны» (если захотите, можно также искупаться). А напоследок посетим Провал, ставший местной знаменитостью благодаря Ильфу и Петрову, и закончим путешествие на месте дуэли Лермонтова.

Организационные детали

  • После прогулки по Эммануэлевскому парку вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук — 360 руб. /чел. в обе стороны
  • Дорога на машине из вашего отеля в Ессентуках и обратно входит в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я родился и живу в Ессентуках. Я не профессиональный гид, но довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
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