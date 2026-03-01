5 день

Суббота. Экскурсия на выбор за доп. плату: Архыз, Грозный, Эльбрус или Домбай

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.

Экскурсия на выбор (за дополнительную оплату).

1-й вариант. Экскурсия «Романтика Архыза»

Стоимость экскурсии 3200 руб. Дополнительно оплачивается: до 3800 руб. — подъем на канатной дороге.

Вы посетите удивительное место с загадочным названием, которое находится в горах Северного Кавказа. «Ариу-кыз» — «красавица дева» — наиболее популярная версия перевода. Архыз называют рубежом тысячелетий, поскольку здесь тесно переплелись современная наука и древности.

В Архызе есть все, что может удивить и порадовать каждого: горы, покрытые сверкающими ледниками, вековыми пихтовыми лесами и альпийскими лугами, древние алано-византийские храмы X века и наконец, современный горнолыжный курорт с канатными дорогами.

Вы отдохнете на территории курорта Архыз — Романтик, где сможете подняться одной из самых длинных по протяженности в нашей стране канатной дорогой «Северное сияние», ее протяженность — 3800 м на высоту 2504 м над уровнем моря. С верхней площадки открываются восхитительные виды.

Из Архыза не уезжают без сувениров, а их в Архызе много. Это и вкуснейшие архызские грибы, природные различные минералы, вязанные из натуральной шерсти вещи, сборы горных чаев, горного меда.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе. Вы сможете попробовать блюда национальной карачаевской кухни.

2-й вариант. Экскурсия «Город Грозный — прошлое и настоящее»

Стоимость экскурсии 4000 руб. Дополнительно оплачивается: входные билеты — 700 руб.

Вам предстоит познакомиться с прошлым и настоящим города Грозного.

Вы поймете, насколько удивительна у него история, начинающаяся от оборонительной крепости Кавказа на рубежах России, которая ни разу не посрамила свое имя, до города-героя, являющегося главным городом чеченского народа.

Вы окажетесь в другой стране, похожей на прогрессивно развивающийся Дубай.

Экскурсия Вас приведет к знаменитым небоскребам — комплексу высотных домов «Грозный-сити». За пределами г. Москвы, это самые высокие здания в России. Подниметесь на высокоскоростном лифте на высоту 31 этажа, откуда открывается великолепный вид на город.

А также в ходе экскурсии посетите, построенный в конце 19 века терскими казаками Храм Архангела Михаила. Побываете в одной из самых крупных мечетей Европы и мира — «Сердце Чечни», которая является точной копией «Голубой мечети» в Стамбуле и визитной карточкой г. Грозного.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе. Вы сможете попробовать блюда национальной чеченской кухни.

Проехав немного от города Грозного, Вы сможете посетить город Аргун, где расположена мечеть «Сердце Матери», выполненная в ультрасовременном виде.

А город Шали в последние годы стал местом притяжения всех мусульман Северного Кавказа. В августе 2019 года состоялось торжественное открытие самой большой мечети в Европе «Гордость мусульман» имени Пророка Мохаммеда.

Сотни тонн редкого белоснежного мрамора, добытого на дне Эгейского моря, прошли специальную обработку и были доставлены к месту строительства.

Ажурные минареты, порталы и купола, расписанные золотом, уникальные люстры из миллионов кристаллов Сваровски, изысканно украшенные аллеи огромного парка не оставят равнодушными ни одного гостя Шали!

Вам предстоит в ходе экскурсии познакомиться с основными достопримечательностями г. Грозного г. Аргун и г. Шали, узнать обычаи, традиции, кухню, культуру чеченского народа.

Вам предстоит провести насыщенный день, который надолго останется в Вашей памяти и Вы с гордостью сможете говорить всем Вашим друзьям и знакомым, что Вы посетили эти необыкновенные места.

3-й вариант. Экскурсия «Эльбрус — к вершинам седой горы»

Стоимость экскурсии 3000 руб. Дополнительно оплачивается: подъем на канатной дороге на г. Чегет — 1100 руб. (2 уровня), подъем на канатной дороге на г. Эльбрус — 2700 руб. (2 уровня).

Вы посетите главную достопримечательность Кавказа — Эльбрус. Уникальная и самая загадочная гора Кавказского курорта привлекает миллионы туристов со всех уголков России и зарубежных стран.

Участвуя в данной экскурсии, Вы познакомитесь с самым высокогорным районом Центрального Кавказа — Приэльбрусьем, который является крупнейшим центром горнолыжного спорта, альпинизма и туризма в России.

История горнолыжного спорта началась в нашей стране в Приэльбрусье, потому что на горе Чегет в 1964 году была построена первая канатная дорога.

Также Вы побываете на поляне Чегет, которая является популярным местом туристов со всего мира, где можно посетить национальный базар и приобрести различную сувенирную продукцию, шерстяные и вязаные изделия на любой вкус.

И, конечно, самый главный подъем на высоту 3848 м над уровнем моря, Вы совершите на сам Эльбрус, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Кавказский хребет, знаменитые ледники.

Многие знаменитые писатели и поэты в своих стихах и песнях упоминают эту величественную гору, покрытую нетающим снегом. Великие военачальники, властители стран и империй стремились к Эльбрусу, и об этом свидетельствуют предания, легенды и архивные материалы.

Покидая Приэльбрусье, у Вас будет возможность на Поляне нарзанов выпить минеральной воды, выходящей прямо из недр земли.

Вы проведете незабываемый день в своей жизни, Вы получите море восторженных впечатлений от увиденного, пополните свой фотоальбом чудесными фотографиями.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе. Вы сможете попробовать блюда национальной балкарской кухни и знаменитый кавказский шашлык.

4-й вариант. Экскурсия «Домбай — край синих гор»

Стоимость экскурсии 3000 руб. Дополнительно оплачивается: канатная дорога — до 2700 руб.

Самые красивые пейзажи находятся на территории Кавказа. Мы приглашаем Вас посетить великолепное место — Домбай.

Богатая и интересная история Северного Кавказа унесет Вас к тропам Великого Шелкового пути, к Византийским торговым факториям, культурным традициям, обычаям и достопримечательностям.

Домбай и его окрестности — это горы, хвойные леса, альпийские луга, цветущий высокогорный рододендрон, чистейшие горные реки, крупнейшие ледники, многочисленные водопады.

Говорят, что воздух Домбая можно «есть ложкой», настолько он чист. И все это великолепие дает ощущение гармонии человека и природы.

Природа по-царски одарила эту живописное место на нашей планете. Домбай часто называют Жемчужиной Кавказа, “страной заснеженных вершин”, которые вдохновляли многих поэтов, композиторов, художников. Домбай прекрасен в любое время года.

А по прибытии на знаменитую Домбайскую поляну — сердце гор — Вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц.

А еще сможете подняться канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.

Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.

Во время обеда в одном из многочисленных местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык.

На Кавказе говорят, что «кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал».

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

