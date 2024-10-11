1 день

Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»

Прибытие в аэропорт / железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории, размещение в выбранной гостинице.

Обед — самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Встреча с гидом в 13:00 по МСК.

Экскурсия в Чегемское ущелье — представляет грандиозное зрелище.

Если Вы хотите сбежать от безумного ритма нынешней жизни, услуг цивилизации и увидеть что-то необычное, красивое и загадочное, то Вы обязательно должны стать участником этой экскурсии.

Около 300 метров высоты достигают скалы, в узкой теснине, где ее ширина местами не более 15 метров и все это придает теснине, ее водным исполинам величие и загадочную красоту.

Горные разломы, уходя высоко вверх, плачут прекрасными водопадами — Адай-Су («Вода из пасти), «Девичья коса», Азай-Су («Круглая вода»), Кошта-Сырт и другие.

Брызги от струй водопадов разлетаются на несколько метров.

Всюду чувствуется местный колорит — сувениры, различные изделия из натуральной шерсти, которые могут связать прямо перед Вами.

А манящий запах шашлыка, дымка от мангалов по всему ущелью обязательно приведет вас в одно из кафе, где Вы насладитесь местной кухней.

Затем посетите оздоровительный комплекс «Гедуко».

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.