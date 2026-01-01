Кроме того, вас ждет настоящее путешествие в сердце величественных гор Домбая, где можно будет подняться по канатной дороге на высоту 3002 метра! Вы вернетесь домой заряженные и полные ярких впечатлений.
Программа тура по дням
Прибытие в Ессентуки. Итальянские термы
Ваше путешествие начинается с прибытия в Минеральные Воды, где вас встретит групповой трансфер в 12:30, чтобы доставить в город Ессентуки.
Вас ждет размещение в отеле Курортный 4* (расчетный час 14:00, при заезде взимается курортный сбор 100р\чел\сутки), где ваше знакомство с настоящей роскошью начнется с момента прибытия.
После обеда вы отправитесь на пешеходную экскурсию по курортному парку, окунетесь в атмосферу спокойствия и попробуете легендарные минеральные воды Ессентуки-4 и Ессентуки-17.
Главное удовольствие первого дня — это посещение премиального термального комплекса Итальянские термы (входной билет – доп. плата), созданного для ценителей изысканного комфорта.
Здесь, на территории площадью 2.5 гектара, вас ждут бассейны с минеральной водой различной концентрации, сауны и бани с панорамными окнами, римские термы, и эксклюзивные зоны для релаксации.
Каждая деталь здесь направлена на то, чтобы подарить вашему телу и душе состояние гармонии и абсолютного комфорта. Это не просто отдых, это перезагрузка в лучших традициях мировых спа-курортов. Обратите внимание, что дети могут посещать термы с 14 лет.
В стоимость входит: групповой трансфер Минеральные воды – Ессентуки, обед с элементами национальной кухни, работа гида, трансфер отель — Итальянские термы — отель, ночь в отеле.
«Царский» отдых и оздоровление по кавказским традициям
После утреннего завтрака в отеле мы рекомендуем вам посетить легендарный Цандеровский институт механотерапии — настоящую жемчужину кавказской оздоровительной культуры.
Здесь вы попробуете на себе аппараты XIX века, которые, несмотря на свою древнюю историю, до сих пор оказывают мощное терапевтическое воздействие.
Эта прогулка проходит самостоятельно, входной билет вы можете приобрести на входе в институт.
Следом вас ждёт экскурсия по уникальной грязелечебнице в Ессентуках, где древнеримская архитектура и премиальные процедуры создают атмосферу королевского отдыха.
Особенная программа — ВИП грязелечение по «кавказскому методу» или минеральная ванна, — разработана для того, чтобы вы почувствовали максимальное восстановление.
В конце процедуры вас пригласят на отдых в специальные залы (мужской и женский) с освежающими кислородными коктейлями и травяным чаем.
Наслаждайтесь временем на курорте, посвящая его полному релаксу и вниманию к своему здоровью.
При необходимости возможна консультация врача.
В стоимость входит: завтрак, входной билет на экскурсию в грязелечебницу, входной билет на сеанс грязелечения.
Экскурсия в Карачаево-Черкесию, Домбай. Термальные источники
Завтрак в отеле заменяем на сухой паек (в зависимости от времени выезда на экскурсию). Ориентировочное время выезда – 08:00.
Ваш третий день станет настоящим путешествием в сердце величественных гор Домбая, названного в честь «зубра» — символа силы и незыблемости.
Этот уголок Главного Кавказского хребта — музей под открытым небом, где природная красота поражает своим величием.
В окружении вековых пихтовых лесов, вы подниметесь на высоту 3002 метров по канатной дороге (стоимость билета от 2 000 руб.), чтобы насладиться захватывающей панорамой Кавказских гор и вечных ледников. Это вид, который остается с вами навсегда.
После покорения высот вас ждет знакомство с уникальным памятником архитектуры — гостиницей Тарелка.
На обед (самостоятельно) вас ждут блюда традиционной карачаевской кухни: сочные хичины, свежайшая форель на мангале и шашлыки. Завершите трапезу чашечкой горного травяного чая или освежающим айраном, наслаждаясь кристально чистым воздухом.
После обеда — прогулка по местному рынку, где вы сможете приобрести уникальные изделия ручной работы, натуральный горный мёд, варенье и ароматные травяные сборы, что станут идеальными сувенирами с этого удивительного места.
На обратном пути вы сделаете остановку в Тебердинском заповеднике у кристально чистой реки Уллу-Муруджу, вода в которой настолько прозрачна, что её можно пить прямо из реки.
Завершит этот день расслабляющий отдых в термальном комплексе Жемчужина Кавказа. Окунитесь в гидромассажные бассейны с минеральной водой разных температур — от приятных +25 до расслабляющих +41 градуса.
Здесь вас ждут хамам, сауна и кафе, где вы сможете полностью погрузиться в атмосферу покоя и умиротворения. Стоимость входного билета от 500 руб.
В стоимость входит: завтрак (сухпаек), билет на групповую сборную экскурсию в Домбай, ожидание на термальном комплексе, ночь в гостинице.
Экскурсия в Пятигорск. Отъезд
Начните день с завтрака, после чего вы освободите номера и отправитесь навстречу новым приключениям.
Последний день вашего путешествия откроет перед вами один из самых исторически значимых городов Кавказа — Пятигорск.
Город, где прогуливались Лев Толстой и Сергей Есенин, и где в каждом уголке до сих пор ощущается присутствие великого поэта Михаила Лермонтова.
Время как будто остановилось в его мемориальном доме-музее, который вы также посетите.
Вас ждёт экскурсия по городу: прогулка по парку «Цветник», визит к дому-музею Лермонтова и остановка у знаменитого памятника Орлу — символа всего региона Кавказских Минеральных Вод.
Восстановить силы и передохнуть вы сможете на обеде в одном из кафе города (не входит в стоимость).
Завершите ваше путешествие на высоте: поднимитесь на вершину горы Машук по канатной дороге, чтобы в последний раз насладиться видами Кавказского хребта, которые запомнятся вам навсегда. Стоимость подъема – 450руб. \чел.
Групповой трансфер в аэропорт или на вокзал Минеральных Вод.
Выбирайте рейсы, отправляющиеся после 19:00.
В стоимость входит: завтрак, работа гида, транспортное обслуживание по программе отель – Пятигорск – Минеральные воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Ессентуках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Отель/размещение
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место (кресло) ребенок или взрослый
|Доп. ночь, цена за номер двухместный
Отель «Курортный» 4*
стандарт
|55600
|66500
|нет
|9200
Отель «Курортный» 4*
комфорт
|58700
|73500
|47300
|10300
* скидка детям до 12 лет на основном месте – 5%.
Варианты проживания
Отель «Курортный»
Отель «Курортный» с террасой расположен в городе Ессентуки. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлен рабочий стол и сейф. Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В отеле «Курортный» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
К услугам гостей бар и бизнес-зона.
До Кисловодска — 23 км, а до Пятигорска — 20 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 27 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Это любимая часть города Ессентуки среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер «аэропорт-гостиница-аэропорт»
- Размещение на 3 ночи в номере выбранной категории
- Питание, указанное в программе: завтраки, обед в первый день (комплекс)
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Ессентуки, Пятигорск (сборная), Домбай (сборная), экскурсия по Грязелечебнице, ВИП процедура грязелечения по «кавказскому методу»
- Экосборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды (кроме первого дня) и ужины
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты в комплекс «Жемчужина Кавказа» (от 700 руб.)
- Входной билет в «Итальянские термы» (сеанс 17:00-20:45) - 5 000 руб
- Подъем по канатной дороге (Домбай - от 2 700 руб., гора Машук - 500 руб.)
- Входной билет в Дом-музей Лермонтова (от 350 руб.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.