1 день

Прибытие в Ессентуки. Итальянские термы

Ваше путешествие начинается с прибытия в Минеральные Воды, где вас встретит групповой трансфер в 12:30, чтобы доставить в город Ессентуки.

Вас ждет размещение в отеле Курортный 4* (расчетный час 14:00, при заезде взимается курортный сбор 100р\чел\сутки), где ваше знакомство с настоящей роскошью начнется с момента прибытия.

После обеда вы отправитесь на пешеходную экскурсию по курортному парку, окунетесь в атмосферу спокойствия и попробуете легендарные минеральные воды Ессентуки-4 и Ессентуки-17.

Главное удовольствие первого дня — это посещение премиального термального комплекса Итальянские термы (входной билет – доп. плата), созданного для ценителей изысканного комфорта.

Здесь, на территории площадью 2.5 гектара, вас ждут бассейны с минеральной водой различной концентрации, сауны и бани с панорамными окнами, римские термы, и эксклюзивные зоны для релаксации.

Каждая деталь здесь направлена на то, чтобы подарить вашему телу и душе состояние гармонии и абсолютного комфорта. Это не просто отдых, это перезагрузка в лучших традициях мировых спа-курортов. Обратите внимание, что дети могут посещать термы с 14 лет.

В стоимость входит: групповой трансфер Минеральные воды – Ессентуки, обед с элементами национальной кухни, работа гида, трансфер отель — Итальянские термы — отель, ночь в отеле.

