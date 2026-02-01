Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
26 фев в 10:00
12 мар в 10:00
от 50 600 ₽ за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
Начало: Г. Минеральные Воды
«В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату)»
7 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 72 900 ₽ за человека
Треккинг-тур в осенне-зимнее Пятигорье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
8 фев в 10:00
11 окт в 10:00
от 110 600 ₽ за человека
