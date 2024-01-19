5 дней
Целебные воды Кавказа
Начало: Г. Минеральные Воды
14 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 23 000₽ за человека
5 дней
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
4 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
от 46 050₽ за человека
5 дней
Целебные воды зимнего Кавказа
Начало: Г. Минеральные Воды
6 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
от 23 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна19 января 2024Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊 Я не разу не была на Кавказе,
- ССветлана5 февраля 2023Наш тур "Это Кавказ! " проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. Очень удобное расположение. Недалеко
- ООлег15 октября 2022Спасибо большое за подготовку и организацию прекрасного тура по городам кавказских Минеральных вод. Одно предложение разбивайте посещение гор Домбай и Эльбрус через день. Спасибо за отдых
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Лермонтовские места»
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