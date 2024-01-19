Лермонтовские места – туры в Ессентуках

Найдено 3 тура в категории «Лермонтовские места» в Ессентуках, цены от 23 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Целебные воды Кавказа
5 дней
Целебные воды Кавказа
Начало: Г. Минеральные Воды
14 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 23 000 за человека
Это Кавказ! Зимнее путешествие
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
4 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
от 46 050 за человека
Целебные воды зимнего Кавказа
5 дней
Целебные воды зимнего Кавказа
Начало: Г. Минеральные Воды
6 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
от 23 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    19 января 2024
    Это Кавказ! Зимнее путешествие
    Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊 Я не разу не была на Кавказе,
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    но давно мечтала, тур очень понравился! За 5 дней я много где успела побывать и остаюсь до сих пор в полном восторге!!! 🙏🏻 Жила я в гостинице Амира Парк в Кисловодске, все было прекрасно! Ездила в тур одна и ничуть не пожалела! Самое большое впечатление в моем сердце оставил Домбай-фантастическая красота и энергетика!!! ❤️ Кисловодск так же очень сильно понравился!!! Спасибо огромное Большой Стране и куратору Юлии, обязательно вернусь к Вам еще!!! Кавказ это ЛЮБОВЬ.

    Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊
  • С
    Светлана
    5 февраля 2023
    Это Кавказ! Зимнее путешествие
    Наш тур "Это Кавказ! " проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. Очень удобное расположение. Недалеко
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    находится потрясающий Кисловодский национальный парк! Очень интересная насыщенная программа тура позволяет за 5 дней увидеть основные достопримечательности этого прекрасного региона, включая Эльбрус и Домбай! Замечательные экскурсоводы сопровождали нас на всех экскурсиях. Особенно хочется отметить Максима Николаевича в Пятигорске и Светлану в Ессентуках, Железноводске и на Эльбрусе! Хочется вернуться сюда еще не один раз!

    Наш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице АрияНаш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице АрияНаш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице АрияНаш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице АрияНаш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария
  • О
    Олег
    15 октября 2022
    Это Кавказ! Зимнее путешествие
    Спасибо большое за подготовку и организацию прекрасного тура по городам кавказских Минеральных вод. Одно предложение разбивайте посещение гор Домбай и Эльбрус через день. Спасибо за отдых

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Лермонтовские места»

Самые популярные туры этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Целебные воды Кавказа
  2. Это Кавказ! Зимнее путешествие
  3. Целебные воды зимнего Кавказа
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
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  2. Джилы-су
  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Лермонтовские места" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 46 050. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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