Это Кавказ! Зимнее путешествие

Групповой тур в Ессентуках
5
3 отзыва
В туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и, так любимых туристами, Домбае и Эльбрусе. Посетите Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод.
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
4
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ноя
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даты

Что вас ожидает:

Дегустация минеральных вод
Дегустация минеральных вод
Посетим источник Нарзана в Кисловодске и попробуем минеральную воду железноводских источников — Славяновскую и Смирновскую
Завораживающие горы
Завораживающие горы
На канатных дорогах поднимемся на горы Чегет, Домбай-Ульген и Эльбрус
Лермонтовские места
Лермонтовские места
Побываем в доме-музее Лермонова, а также посетим место дуэли великого поэта

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Кисловодску

Приезд в г. Кисловодск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.

Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы.

Далее туристов везут к Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.

Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято-Никольский собор — главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.

Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.

Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.

Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.

Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город.

И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.

Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.

Свободное время.

В ходе экскурсии доп. расходов нет, только по желанию на сувениры.

Прибытие. Экскурсия по КисловодскуПрибытие. Экскурсия по КисловодскуПрибытие. Экскурсия по Кисловодску
2 день

Приэльбрусье

Завтрак.

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей — в Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау (за доп. плату).

Возвращение в отель г. Кисловодска.

Свободное время.

Дополнительные расходы:

  • 900 рублей с человека — канатная дорога на г. Чегет, все очереди;
  • 1600 рублей с человека — канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди;
  • 200 рублей с человека — экологический сбор в Приэльбрусье.
ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Ессентуки, Железноводск

Завтрак.

Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод — Железноводск и Ессентуки.

Гости г. Ессентуки узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города — грязелечебницу им. Семашко.

Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.

За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе дворец Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE-площадь.

Возвращение в Кисловодск.

Свободное время.

Дополнительные расходы:

  • грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки — 150 руб. /чел.
Ессентуки, ЖелезноводскЕссентуки, ЖелезноводскЕссентуки, ЖелезноводскЕссентуки, ЖелезноводскЕссентуки, Железноводск
4 день

Горнолыжный курорт Домбай

Завтрак.

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны — Домбай.

Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне (за доп. плату).

Остановка на реке Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек Европы

Возвращение в отель г. Кисловодск.

Свободное время.

Дополнительные расходы:

  • 2000 рублей с человека — канатная дорога в Домбае.
Горнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт Домбай
5 день

Экскурсия в Пятигорск

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Экскурсия в г. Пятигорск.

Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-кавказской столицы.

В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.

Вас ждет обновленный парк "Цветник", посещение дома-музея Лермонтова и подземного озера "Провал".

Так же в рамках экскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук.

Возвращение в Кисловодск.

Отъезд.

Дополнительные расходы:

  • дом-музей Лермонтова — 150 руб. /чел.
Экскурсия в ПятигорскЭкскурсия в ПятигорскЭкскурсия в ПятигорскЭкскурсия в ПятигорскЭкскурсия в Пятигорск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Название отеляСтоимость Доп. сутки за номер
2-х мест. / 1-но мест. /доп. место2-х мест. / 1-но мест. / доп. место
«АРИЯ»***, стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)46050/64750/-7300/7300/
«АРИЯ»***, джуниор сьюит, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)51250/75150/398009300/9300/3500
«Амира Парк» ***, стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)41900/56950/372005200/4200/3000-
«Le Bristol» ****, стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)46550/60600/377007600/6500/2100
«Парк Отель» ***, стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)43950/55400/372006500/5500/2500

Варианты проживания

Отель Le Bristol

4 ночи

Этот отель занимает здание в центре Кисловодска, построенное в классическом стиле. К услугам гостей отеля Le Bristol бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном.

В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.

Отель Le BristolОтель Le BristolОтель Le BristolОтель Le BristolОтель Le Bristol

Отель Амира Парк

4 ночи

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. В отеле можно заказать трансфер от/до аэропорта и воспользоваться бесплатным Wi–Fi.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и халаты. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Амира Парк» предлагается на выбор халяльный завтрак или завтрак по меню.

Отель Амира ПаркОтель Амира ПаркОтель Амира ПаркОтель Амира ПаркОтель Амира Парк

Отель «Парк Отель»

4 ночи

В отеле к услугам гостей тренажерный зал, спа–салон и ресторан русской кухни, номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для приготовления горячих напитков и бесплатным Wi–Fi.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате предоставляются халаты, тапочки и туалетно–косметические принадлежности.

В столовой отеля подают блюда европейской кухни и местные деликатесы.

Гости могут расслабиться в сауне и освежиться в небольшом бассейне, можно заказать массаж, ванну с водой нарзан и гидромассажем, а также другие процедуры.

Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»Отель «Парк Отель»

Отель Колизей

4 ночи

Стойка регистрации отеля открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi–Fi. Гости могут посетить ресторан и заказать доставку еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

В номерах отеля имеются кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере отеля «Колизей» предоставляются полотенца и постельное белье.

На территории этого 4–звездочного отеля есть крытый бассейн.

Отель КолизейОтель КолизейОтель КолизейОтель КолизейОтель КолизейОтель Колизей

Отель «Ария»

4 ночи

Отель "АРИЯ" – это:

  • 100 современных комфортных номеров различной площади от стандартов до 3-комнатных люксов;
  • завтрак "Шведский стол" в ресторане "Мелодия" из местных экологически чистых продуктов;
  • ресторан "Маэстро" с изысканными блюдами и винами для гурманов (открытие в 2023г.);
  • лобби-бар "БЛЮЗ";
  • конгресс-центр (открытие в 2023г.);
  • парковка.

Вас ждут элегантная обстановка, комфорт и отличный уровень сервиса.

У отеля прекрасное месторасположение – в непосредственной близости от Курортного парка, Каскадной лестницы, новой прогулочной зоны на проспекте Ленина. Буквально в 5 минутах ходьбы от отеля расположен новый питьевой бювет "Ребровский" с тремя видами минеральных вод: Нарзан, Славяновская и Ессентуки.

Отель «Ария»Отель «Ария»Отель «Ария»Отель «Ария»Отель «Ария»Отель «Ария»Отель «Ария»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Кисловодск и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Трансфер: а/п Минеральные Воды - гостиница - 2 200 руб. /машина/в одну сторону
  • А/п Минеральные Воды - гостиница - 2 200 руб. /машина/в одну сторону
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в гостинице при заселении)
  • Канатные дороги в Домбае - 2000 руб. /чел. /все очереди (дополнительно - 400 руб. /чел. /до панорамной площадки)
  • Канатные дороги в Приэльбрусье:900 руб. /чел. /на Чегет1 600 руб. /чел. /на Эльбрус
  • 900 руб. /чел. /на Чегет
  • 1 600 руб. /чел. /на Эльбрус
  • Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
  • Входные билеты
  • Канатная дорога на г. Машук (по желанию) - 360 руб. /чел
  • Грязелечебница им. Семашко в г. Ессентуки - 150 руб. /чел
  • Дом-музей Лермонтова в г. Пятигорске - 150 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и где начало и окончание тура?

Место и время начала тура г. Кисловодск, 13:45 – 14:15.

Место и время окончания тура г. Кисловодск, 18:30 – 19:00.

В телефонном режиме за несколько дней до заезда с туристами свяжется куратор тура и обговорит с ними все детали и нюансы поездки.

Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Кисловодску.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18.30-19.00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д – 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 янв 2024
Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊
Я не разу не была на Кавказе, но давно мечтала, тур очень понравился! За 5 дней я много где успела побывать и остаюсь до сих пор в полном восторге!!! 🙏🏻 Жила я в гостинице Амира Парк в Кисловодске, все было прекрасно! Ездила в тур одна и ничуть не пожалела! Самое большое впечатление в моем сердце оставил Домбай-фантастическая красота и энергетика!!! ❤️ Кисловодск так же очень сильно понравился!!! Спасибо огромное Большой Стране и куратору Юлии, обязательно вернусь к Вам еще!!! Кавказ это ЛЮБОВЬ.
Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊
С
5 фев 2023
Наш тур "Это Кавказ! " проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. Очень удобное расположение. Недалеко находится потрясающий Кисловодский национальный парк! Очень интересная насыщенная программа тура позволяет за 5 дней увидеть основные достопримечательности этого прекрасного региона, включая Эльбрус и Домбай! Замечательные экскурсоводы сопровождали нас на всех экскурсиях. Особенно хочется отметить Максима Николаевича в Пятигорске и Светлану в Ессентуках, Железноводске и на Эльбрусе! Хочется вернуться сюда еще не один раз!
Наш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария.Наш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария.Наш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария.Наш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария.Наш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария.
О
15 окт 2022
Спасибо большое за подготовку и организацию прекрасного тура по городам кавказских Минеральных вод. Одно предложение разбивайте посещение гор Домбай и Эльбрус через день. Спасибо за отдых

Тур входит в следующие категории Ессентуков

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные туры

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