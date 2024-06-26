1 чел.
По популярности
5 дней
Новый год с видом на Эльбрус
Начало: Г. Минеральные Воды / г. Ессентуки
«попробуете знаменитый нарзан и вдоволь насладитесь кавказской кухней, совершите подъем на склон Эльбруса (4000 м над уровнем моря)»
28 дек в 10:00
от 39 700₽ за человека
3 дня
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: г. Пятигорск
«Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа»
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300₽ за человека
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Ессентуки
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
«В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха,»
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений26 июня 2024Все было хорошо, единственное - слишком много повторяющейся информации в чате, из-за чего постоянно вспоминал в каком файле была нужная мне инфа. Остальное топ
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ЮЮлия9 января 2024Добрый вечер! Это невероятно красиво и здорово побыть на г. Эльбрус. Такой красоты, я не видела, аж дух захватывает. Экскурсовод Марина Владимировна супер👍, позитивная, энергичная женщина! Спасибо вам!
- ООльга20 января 2022Спасибо огромное, мы уезжаем благодарными за душевный, почти родственный приём)) Понравилось все: и проживание, и транспорт, ОСОБЕННО экскурсовод)) Будем рекомендовать вас всем знакомым) Спасибо за душевное отношение и прекрасную работу)))) Туристов вам и процветания)))
- ННадежда10 января 2022Отличный тур, продуманный до мелочей! Интересная программа, каждый день был незабываемым по впечатлениям! Очень рады, что приобрели тур!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Эльбрус»
Самые популярные туры этой рубрики в Ессентуках
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Ессентуках в июле 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Эльбрус" можно забронировать 3 тура от 14 300 до 39 700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Ессентуков посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Ессентуков на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже