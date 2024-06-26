Е Евгений Новый год с видом на Эльбрус Все было хорошо, единственное - слишком много повторяющейся информации в чате, из-за чего постоянно вспоминал в каком файле была нужная мне инфа. Остальное топ

А Анастасия Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

О Ольга Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные Все было организовано отлично!

Ю Юлия Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные Добрый вечер! Это невероятно красиво и здорово побыть на г. Эльбрус. Такой красоты, я не видела, аж дух захватывает. Экскурсовод Марина Владимировна супер👍, позитивная, энергичная женщина! Спасибо вам!

О Ольга Новый год с видом на Эльбрус Спасибо огромное, мы уезжаем благодарными за душевный, почти родственный приём)) Понравилось все: и проживание, и транспорт, ОСОБЕННО экскурсовод)) Будем рекомендовать вас всем знакомым) Спасибо за душевное отношение и прекрасную работу)))) Туристов вам и процветания)))