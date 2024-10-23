2 день

Экскурсия «К подножию седого Эльбруса»

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.

Экскурсия «К подножию Седого Эльбруса» — Вы посетите главную достопримечательность Кавказа — Эльбрус.

Он является самой высокой горой в Европе (высота 5642 км), и входит в список 7 чудес России.

Участвуя в данной экскурсии, Вы познакомитесь с самым высокогорным районом Центрального Кавказа — Приэльбрусьем, который является крупнейшим центром горнолыжного спорта, альпинизма и туризма в России.

И поднявшись по ней, со смотровой площадки горы Чегет, Вам откроется самая лучшая панорама на Эльбрус и получатся великолепные фотографии.

Также Вы побываете на поляне Чегет, которая является популярным местом туристов со всего мира, где можно посетить национальный базар и приобрести различную сувенирную продукцию, шерстяные и вязаные изделия на любой вкус.

Подъем на высоту 3848 м над уровнем моря на Эльбрус, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Кавказский хребет, знаменитые ледники.

Покидая Приэльбрусье, у Вас будет уникальная возможность на Поляне нарзанов выпит минеральной воды, выходящей прямо из недр земли.

Обед (оплачивается самостоятельно) — в одном из местных кафе.

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.