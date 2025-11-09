Треккинг-тур в осенне-зимнее Пятигорье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
9 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 110 600 ₽ за человека
Треккинг-тур в Пятигорье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
8 мар в 10:00
12 апр в 10:00
от 120 000 ₽ за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
Начало: Г. Минеральные Воды
7 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 72 900 ₽ за человека
