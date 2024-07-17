3 дня
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 16 450₽ за человека
скидка
3%
3 дня
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 1900018 350₽ за человека
скидка
8%
3 дня
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 2000018 350₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга17 июля 2024Прекрасные впечатления от экскурсионного тура " Чарующий Кавказ".
- ООксана5 июля 2024Все прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем на следующий год с вами ещё одну поездку)
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ДДенис17 мая 2022Все очень понравилось море впечатлений и хорошего настроения, спасибо вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Джип-туры»
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