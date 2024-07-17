Джип-туры в Ессентуках

Найдено 3 тура в категории «Джип-туры» в Ессентуках, цены от 16 450 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 16 450 за человека
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Джиппинг
На автобусе
скидка
3%
3 отзыва
3 дня
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 1900018 350 за человека
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
На автобусе
скидка
8%
3 отзыва
3 дня
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 2000018 350 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Джип-туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
  2. Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
  3. Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Джип-туры" можно забронировать 3 тура от 16 450 до 18 350 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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