О Ольга Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ Прекрасные впечатления от экскурсионного тура " Чарующий Кавказ".

О Оксана Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ Все прошло замечательно, организация на 5, грамотные экскурсоводы, которых интересно слушать. Море чудесных впечатлений! Планируем на следующий год с вами ещё одну поездку)

А Анастасия Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!