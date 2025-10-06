Мои заказы

Треккинг по паркам и экотропам КМВ

Недельный авторский тур, в котором мы собрали самые интересные достопримечательности Кавказских Минеральных Вод. Мы будем проживать в комфортной гостинице и каждый день совершать прогулки налегке.

В программе: прогулки по роскошным курортным паркам Пятигорска, Железноводска и Кисловодска, подъем по экотропе на вершину горы Бештау и Железная, поездка к Эльбрусу и водопады высотой 70 метров.
5
3 отзыва
Треккинг по паркам и экотропам КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Треккинг по паркам и экотропам КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Треккинг по паркам и экотропам КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
11
апр25
окт

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пятигорск

12:00-12:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в солнечный Пятигорск (40 минут).

Этот город держат в своих ладонях и обнимают пять прекрасных гор: Машук, Бештау, Кинжал, Железная и Верблюд.

В течение нашей поездки обязательно поднимемся на одну из них!

Прогулку по городу начнем с посещения места дуэли Лермонтова, затем увидим озеро «Провал».

Здесь же загадаем желание возле памятника Остапу Бендеру.

Продолжаем наш путь по обновленному Пятигорскому парку и любуемся необычными локациями: Эолова арфа, Китайская беседка и, конечно, бронзовый орел!

Далее продолжим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами.

Заглянем в грот Дианы и здесь же сделаем фото утонченной Лермонтовской галереи.

Активная часть тура в Пятигорске и Кавминводах: 4,8 км, перепад высот 520-620 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

Прибытие. ПятигорскПрибытие. ПятигорскПрибытие. ПятигорскПрибытие. Пятигорск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Треккинг по курортному парку Кисловодска

Добро пожаловать в самый огромный и самый знаменитый парк этих мест — курортный парк Кисловодска.

Это настоящая лесная страна, где бегают белки, поднимаются в небо стройные ели, стелется можжевельник и радуются солнцу хрупкие розы.

Вы думаете, что парк Кисловодска — это так, буквально пару километров и всё?

Инструктор приложит все силы, чтобы развеять этот стереотип!

Он проведёт вас по самым любопытным и вкусным местам: Зеркальный пруд, долина роз, Храм Воздуха, Беседка семи ветров, гора Красное солнышко и гора Малое Седло.

К обеду окажетесь на вершине горы Большое седло, и тут поймете, что сегодня в туре прошли всего лишь часть парка!

Напротив Вас будет сверкать своими ледяными склонами его величество Эльбрус.

В наш авторский тур в Кисловодск также включена прогулка по ночному городу.

Светомузыкальный фонтан вечером переливается огнями, его струи взмывают вверх с невероятной лёгкостью и тут же падают вниз, подчиняясь ритмам музыки.

Активная часть тура по Кавминводам: 19,9 км, перепад высот 950-1580 м, продолжительность треккинга по парку Кисловодска 6-7 часов, отдых в вечернем Кисловодске – 4-5 часов.

Треккинг по курортному парку КисловодскаТреккинг по курортному парку КисловодскаТреккинг по курортному парку КисловодскаТреккинг по курортному парку Кисловодска
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Железноводск, Курортный парк

Поход в Кавминводы обязательно включает в себя посещение города Железноводск.

Здесь также есть свой Курортный парк, масштабная реконструкция которого была проведена в 2019 г.

Теперь парк может похвастаться красивыми фонтанами и самой длинной каскадной лестницей на юге России.

Свой путь в Железноводске начнём от ж/д вокзала, не спеша пройдем мимо Островских ванн, которые своим обликом напоминают заморские мечети.

Затем двигаемся в сторону эффектного дворца эмира Бухарского с золотыми балкончиками и арабской вязью.

По пути к нему обязательно загадываем желаем возле огромного яйца со знаками зодиака!

На мгновение застываем возле утончённого здания Пушкинской галереи, затем делаем фото цветочного календаря и вот мы уже в самом сердце Курортного парка Железноводска.

Удобная дорожка из свеженькой плитки манит за собой в густой лес, вдоль тропы радуют глаз душевные кормушки для птиц, а каждые 200 метров у дороги стоит камень-символ этих мест с изображением Мцыри, Демона или других мифических персонажей.

К середине дня выйдем к Селитряным скалам —живописные скалы серого цвета, местами они похожи на слоёный пирог

Но самая главная фишка этих мест — смотровая площадка в одном-единственном месте!

Виден город Железноводск, гора Железная, Развалка и леса, леса, леса вокруг.

В этом месте обязательно нужно сесть на подпопник и любоваться.

Дальше тропинку тура в Кавминводы поведет к Каскадной лестнице.

Спустившись по ней, увидим бювет Штоссе, площадь Феррум и выйдем к Курортному озеру.

Активная часть тура по Кавминводам: 12,8 км, перепад высот 560-650 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Железноводск, Курортный паркЖелезноводск, Курортный паркЖелезноводск, Курортный паркЖелезноводск, Курортный парк
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Треккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый Тау

Железноводск — город, о котором не так много знают туристы.

Он не столь на слуху, как его популярные соседи Ессентуки или Пятигорск.

Тем не менее, Железноводск —это самый экологически чистый город Кавминвод!

Сегодня у нас будет полностью лесной маршрут, который пройдет вдали от шумных трасс.

Лесная тропа настойчиво будет вести нас вверх, вверх и еще немножечко вверх.

Зато, выйдя на седловину горы, сердце невольно замрёт: перед нами будут видны горы Змейка и Железная, курортный парк, озеро и панорама Кавминвод.

А дальше будет дилемма: налево пойдешь — на Малый Тау попадешь.

К слову, гора Бештау — самая высокая из 17 местных гор.

Сама Бештау состоит из пяти отрогов или вершин, самая высокая из которых — большая Бештау — 1400 метров.

Активная часть: 10,7 км, перепад высот 610-1400 м, продолжительность 8-9 часов.

Треккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый ТауТреккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый ТауТреккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый ТауТреккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый Тау
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Урочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе Эльбрус

В каждом нашем туре есть вишенка на торте — это день, который особенно ждут гости.

Поездка на Джилы-Су — как раз та самая вишенка!

На микроавтобусе отправляемся по новой, комфортной трассе в мир водопадов Джилы-Су и в гости к самому Эльбрусу.

По пути сделаем остановку на эффектной смотровой площадке, которую очень метко называют «Скалы Аватары».

Трасса на Джилы-Су — это уже сама по себе достопримечательность.

Проехав по ней совсем немного, вдруг видишь — прямо перед тобой вырастает снежный великан Эльбрус!

Обязательно сделаем фотопривал и запечатлим этого снежного исполина.

Дальше настанет черед треккинга по урочищу Джилы-Су.

Чего здесь только нет: горячие источники, огромные песчаные замки «Зубы дракона», нарзанчики и целых 4 водопада.

Активная часть: 8,3 км, перепад высот 2360-2190-2360 м, продолжительность 8-9 часов.

Урочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе ЭльбрусУрочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе ЭльбрусУрочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе ЭльбрусУрочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе Эльбрус
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»

Отправляемся за пределы города Кисловодск, чтобы увидеть еще одно необычное место — Замок коварства и любви.

Это средневековое здание украшают эффектные башенки, лепка, фигурные балкончики.

Здание посмотрим снаружи, внутри него сейчас находится ресторан и отель.

Дальше совершим треккинг по пешеходной тропе к Медовым водопадам.

В этом ущелье построены несколько ажурных мостиков, на которых сделаем эффектные фото.

Завершающим пунктом программы тура станет поездка к горе «Кольцо».

Это причудливое скальное образование, ширина которого составляет 8 м, а высота — 12 м.

Активная часть: 10,7 км, перепад высот 870-1050 м, продолжительность 6-7 часов.

Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Ессентуки. Отъезд

Сегодня покидаем Кисловодск и отправляемся в Минеральные Воды.

По пути посетим новый для нас город — Ессентуки.

В Ессентуках несколько лет назад построили очень красивый храмовый комплекс.

Его самая главная достопримечательность — статуя Христа высотой в 20 м, которая очень напоминает статую Христа в Рио-де-Жанейро.

Кроме этой статуи, здесь увидим аллею философов, армянскую церковь, греческую часовню, белых ангелов и даже выставку ретро-автомобилей.

Территория комплекса очень большая, ухоженная.

Здесь с удовольствием погуляем и рассмотрим эту новую достопримечательность Ессентуков.

Активная часть тура по Кавминводам и Кисловодску: 3,5 км, продолжительность треккинга 1-1,5 часа.

Переезд на микроавтобусе в Минеральные Воды.

12:30-13:30 Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт Минеральные Воды, отъезд домой.

Ессентуки. ОтъездЕссентуки. ОтъездЕссентуки. ОтъездЕссентуки. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в Кисловодске в гостинице «Благодать» или гостинице такого же класса: 2-, 3-местные номера.

Стоимость тура на 1 человека 71 400 руб.

Доплата за 1-местное размещение — 20 500 руб. /весь период отдыха.

Действует скидка 20% для детей.

Варианты проживания

Благодать

6 ночей

Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.

На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан. Стойка регистрации открыта круглосуточно. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.

Находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.

БлагодатьБлагодатьБлагодатьБлагодатьБлагодатьБлагодатьБлагодать
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проезд на городском транспорте в Кисловодске
  • Проживание в Кисловодске в гостинице «Благодать» или гостинице такого же класса
  • 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) в гостинице по комплексному меню (не индивидуальное) обед (день 2-6) сух. паёк в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Готовые завтраки (день 2-7) в гостинице по комплексному меню (не индивидуальное)
  • Обед (день 2-6) сух. паёк в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты на Медовые водопады
  • Экосбор в нацпарке Приэльбрусье
  • Курортный сбор
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы - 20 500 руб. /весь период
  • Страховка по желанию
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.

  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +7… +12С.;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или в качестве шарфа;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь (по щиколотку и выше) и кроссовки;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • термос объем 0,5-0,75 л;
  • кружка, ложка;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • наличные деньги;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • шапка, перчатки.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер — страховой сервис Черепаха.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.

Где начинается и заканчивается маршрут?
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:00-12:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
Есть ли в туре скидка для детей?
Действует скидка 20% для детей.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре до 14 лет включительно.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
Полина
6 окт 2025
В тур все организовано хорошо, претензий нет.
В тур все организовано хорошо, претензий нет.В тур все организовано хорошо, претензий нет.В тур все организовано хорошо, претензий нет.В тур все организовано хорошо, претензий нет.В тур все организовано хорошо, претензий нет.
Д
Денис
1 мая 2025
Тур с 13 по 19 апреля, тур по паркам и экотропам КМВ. Гид Ляля Шамшитдинова.
Успешно прошли всю программу тура. Даже в ненастный, дождливый день посетили несколько локаций, в том числе новый Комсомольский парк. Понравилось информирование по всем вопросам, проживание, питание, трансфер, всё было вовремя, игры на досуге и конечно же классная компания туристов.
Б
Беркович
2 мая 2024
Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в путешествие вчетвером, все разного возраста (47, 48, 27, 25 лет).
читать дальше

И всем очень понравилось.
Никогда ранее не приходилось ходить по маршрутам треккинга. Выбрали маршрут для начинающих, и не прогадали. Нагрузки вполне умеренные, справились с походами абсолютно все туристы, благодаря надежному и замечательному, очень солнечному и дружелюбному инструктору Ляли Шамшитдиновой. Эта прекрасная девушка научила нас всех любить горы.
Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, ущелье Джилы-Су, реки, свежий воздух, приятная компания людей!

Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось

Тур входит в следующие категории Ессентуков

Похожие туры из Ессентуков

Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 17 700 ₽ за человека
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Сегодня в 10:00
19 ноя в 10:00
от 35 300 ₽ за человека
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 17 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ессентуках
Все туры из Ессентуков