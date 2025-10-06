1 день

Прибытие. Пятигорск

12:00-12:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в солнечный Пятигорск (40 минут).

Этот город держат в своих ладонях и обнимают пять прекрасных гор: Машук, Бештау, Кинжал, Железная и Верблюд.

В течение нашей поездки обязательно поднимемся на одну из них!

Прогулку по городу начнем с посещения места дуэли Лермонтова, затем увидим озеро «Провал».

Здесь же загадаем желание возле памятника Остапу Бендеру.

Продолжаем наш путь по обновленному Пятигорскому парку и любуемся необычными локациями: Эолова арфа, Китайская беседка и, конечно, бронзовый орел!

Далее продолжим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами.

Заглянем в грот Дианы и здесь же сделаем фото утонченной Лермонтовской галереи.

Активная часть тура в Пятигорске и Кавминводах: 4,8 км, перепад высот 520-620 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

