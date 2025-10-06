В программе: прогулки по роскошным курортным паркам Пятигорска, Железноводска и Кисловодска, подъем по экотропе на вершину горы Бештау и Железная, поездка к Эльбрусу и водопады высотой 70 метров.
Программа тура по дням
Прибытие. Пятигорск
12:00-12:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральные Воды.
Переезд на микроавтобусе в солнечный Пятигорск (40 минут).
Этот город держат в своих ладонях и обнимают пять прекрасных гор: Машук, Бештау, Кинжал, Железная и Верблюд.
В течение нашей поездки обязательно поднимемся на одну из них!
Прогулку по городу начнем с посещения места дуэли Лермонтова, затем увидим озеро «Провал».
Здесь же загадаем желание возле памятника Остапу Бендеру.
Продолжаем наш путь по обновленному Пятигорскому парку и любуемся необычными локациями: Эолова арфа, Китайская беседка и, конечно, бронзовый орел!
Далее продолжим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами.
Заглянем в грот Дианы и здесь же сделаем фото утонченной Лермонтовской галереи.
Активная часть тура в Пятигорске и Кавминводах: 4,8 км, перепад высот 520-620 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.
Треккинг по курортному парку Кисловодска
Добро пожаловать в самый огромный и самый знаменитый парк этих мест — курортный парк Кисловодска.
Это настоящая лесная страна, где бегают белки, поднимаются в небо стройные ели, стелется можжевельник и радуются солнцу хрупкие розы.
Вы думаете, что парк Кисловодска — это так, буквально пару километров и всё?
Инструктор приложит все силы, чтобы развеять этот стереотип!
Он проведёт вас по самым любопытным и вкусным местам: Зеркальный пруд, долина роз, Храм Воздуха, Беседка семи ветров, гора Красное солнышко и гора Малое Седло.
К обеду окажетесь на вершине горы Большое седло, и тут поймете, что сегодня в туре прошли всего лишь часть парка!
Напротив Вас будет сверкать своими ледяными склонами его величество Эльбрус.
В наш авторский тур в Кисловодск также включена прогулка по ночному городу.
Светомузыкальный фонтан вечером переливается огнями, его струи взмывают вверх с невероятной лёгкостью и тут же падают вниз, подчиняясь ритмам музыки.
Активная часть тура по Кавминводам: 19,9 км, перепад высот 950-1580 м, продолжительность треккинга по парку Кисловодска 6-7 часов, отдых в вечернем Кисловодске – 4-5 часов.
Железноводск, Курортный парк
Поход в Кавминводы обязательно включает в себя посещение города Железноводск.
Здесь также есть свой Курортный парк, масштабная реконструкция которого была проведена в 2019 г.
Теперь парк может похвастаться красивыми фонтанами и самой длинной каскадной лестницей на юге России.
Свой путь в Железноводске начнём от ж/д вокзала, не спеша пройдем мимо Островских ванн, которые своим обликом напоминают заморские мечети.
Затем двигаемся в сторону эффектного дворца эмира Бухарского с золотыми балкончиками и арабской вязью.
По пути к нему обязательно загадываем желаем возле огромного яйца со знаками зодиака!
На мгновение застываем возле утончённого здания Пушкинской галереи, затем делаем фото цветочного календаря — и вот мы уже в самом сердце Курортного парка Железноводска.
Удобная дорожка из свеженькой плитки манит за собой в густой лес, вдоль тропы радуют глаз душевные кормушки для птиц, а каждые 200 метров у дороги стоит камень-символ этих мест с изображением Мцыри, Демона или других мифических персонажей.
К середине дня выйдем к Селитряным скалам —живописные скалы серого цвета, местами они похожи на слоёный пирог
Но самая главная фишка этих мест — смотровая площадка в одном-единственном месте!
Виден город Железноводск, гора Железная, Развалка и леса, леса, леса вокруг.
В этом месте обязательно нужно сесть на подпопник и любоваться.
Дальше тропинку тура в Кавминводы поведет к Каскадной лестнице.
Спустившись по ней, увидим бювет Штоссе, площадь Феррум и выйдем к Курортному озеру.
Активная часть тура по Кавминводам: 12,8 км, перепад высот 560-650 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Треккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый Тау
Железноводск — город, о котором не так много знают туристы.
Он не столь на слуху, как его популярные соседи Ессентуки или Пятигорск.
Тем не менее, Железноводск —это самый экологически чистый город Кавминвод!
Сегодня у нас будет полностью лесной маршрут, который пройдет вдали от шумных трасс.
Лесная тропа настойчиво будет вести нас вверх, вверх и еще немножечко вверх.
Зато, выйдя на седловину горы, сердце невольно замрёт: перед нами будут видны горы Змейка и Железная, курортный парк, озеро и панорама Кавминвод.
А дальше будет дилемма: налево пойдешь — на Малый Тау попадешь.
К слову, гора Бештау — самая высокая из 17 местных гор.
Сама Бештау состоит из пяти отрогов или вершин, самая высокая из которых — большая Бештау — 1400 метров.
Активная часть: 10,7 км, перепад высот 610-1400 м, продолжительность 8-9 часов.
Урочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе Эльбрус
В каждом нашем туре есть вишенка на торте — это день, который особенно ждут гости.
Поездка на Джилы-Су — как раз та самая вишенка!
На микроавтобусе отправляемся по новой, комфортной трассе в мир водопадов Джилы-Су и в гости к самому Эльбрусу.
По пути сделаем остановку на эффектной смотровой площадке, которую очень метко называют «Скалы Аватары».
Трасса на Джилы-Су — это уже сама по себе достопримечательность.
Проехав по ней совсем немного, вдруг видишь — прямо перед тобой вырастает снежный великан Эльбрус!
Обязательно сделаем фотопривал и запечатлим этого снежного исполина.
Дальше настанет черед треккинга по урочищу Джилы-Су.
Чего здесь только нет: горячие источники, огромные песчаные замки «Зубы дракона», нарзанчики и целых 4 водопада.
Активная часть: 8,3 км, перепад высот 2360-2190-2360 м, продолжительность 8-9 часов.
Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»
Отправляемся за пределы города Кисловодск, чтобы увидеть еще одно необычное место — Замок коварства и любви.
Это средневековое здание украшают эффектные башенки, лепка, фигурные балкончики.
Здание посмотрим снаружи, внутри него сейчас находится ресторан и отель.
Дальше совершим треккинг по пешеходной тропе к Медовым водопадам.
В этом ущелье построены несколько ажурных мостиков, на которых сделаем эффектные фото.
Завершающим пунктом программы тура станет поездка к горе «Кольцо».
Это причудливое скальное образование, ширина которого составляет 8 м, а высота — 12 м.
Активная часть: 10,7 км, перепад высот 870-1050 м, продолжительность 6-7 часов.
Ессентуки. Отъезд
Сегодня покидаем Кисловодск и отправляемся в Минеральные Воды.
По пути посетим новый для нас город — Ессентуки.
В Ессентуках несколько лет назад построили очень красивый храмовый комплекс.
Его самая главная достопримечательность — статуя Христа высотой в 20 м, которая очень напоминает статую Христа в Рио-де-Жанейро.
Кроме этой статуи, здесь увидим аллею философов, армянскую церковь, греческую часовню, белых ангелов и даже выставку ретро-автомобилей.
Территория комплекса очень большая, ухоженная.
Здесь с удовольствием погуляем и рассмотрим эту новую достопримечательность Ессентуков.
Активная часть тура по Кавминводам и Кисловодску: 3,5 км, продолжительность треккинга 1-1,5 часа.
Переезд на микроавтобусе в Минеральные Воды.
12:30-13:30 Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт Минеральные Воды, отъезд домой.
Проживание
Тур предполагает проживание в Кисловодске в гостинице «Благодать» или гостинице такого же класса: 2-, 3-местные номера.
Стоимость тура на 1 человека — 71 400 руб.
Доплата за 1-местное размещение — 20 500 руб. /весь период отдыха.
Действует скидка 20% для детей.
Варианты проживания
Благодать
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан. Стойка регистрации открыта круглосуточно. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезд на городском транспорте в Кисловодске
- Проживание в Кисловодске в гостинице «Благодать» или гостинице такого же класса
- 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) в гостинице по комплексному меню (не индивидуальное) обед (день 2-6) сух. паёк в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Готовые завтраки (день 2-7) в гостинице по комплексному меню (не индивидуальное)
- Обед (день 2-6) сух. паёк в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Входные билеты на Медовые водопады
- Экосбор в нацпарке Приэльбрусье
- Курортный сбор
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины
- Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы - 20 500 руб. /весь период
- Страховка по желанию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +7… +12С.;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или в качестве шарфа;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь (по щиколотку и выше) и кроссовки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- термос объем 0,5-0,75 л;
- кружка, ложка;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- наличные деньги;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- шапка, перчатки.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер — страховой сервис Черепаха.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
Где начинается и заканчивается маршрут?
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:00-12:30 МСК.
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
Есть ли в туре скидка для детей?
Может ли программа быть изменена?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Успешно прошли всю программу тура. Даже в ненастный, дождливый день посетили несколько локаций, в том числе новый Комсомольский парк. Понравилось информирование по всем вопросам, проживание, питание, трансфер, всё было вовремя, игры на досуге и конечно же классная компания туристов.