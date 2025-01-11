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природу. Пикник с отличным шашлыком в прекрасной компании,как завершение дня, просто супер! Очень понравились Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Особенно хочется отметить вечер в казачьем подворье, где мы окунулись в народную культуру казаков, познакомились с их обрядами и традициями. Программа очень насыщенная и интересная. Вечером было достаточно свободного времени, чтобы погулять по городу, посмотреть самостоятельно достопримечательности, отдохнуть. Отличный тур!