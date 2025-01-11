3 дня
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 18 350₽ за человека
3 дня
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 16 450₽ за человека
скидка
4%
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
Начало: Г. Минеральные Воды
«Туда вы отправитесь на внедорожниках, но это не значит, что путь будет лежать по бездорожью – дорога довольно хорошая, к тому же мы предлагаем вам удобный транспорт, чтобы поездка была для вас максимально комфортной»
8 июн в 10:00
22 июн в 10:00
от 7600072 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения11 января 2025Тур замечательный! Организационные моменты хорошо продуманы. Мы ездили на Эльбрус, в Большую Балкарию и Кисловодск. Спасибо за отдых! Принимающая сторона старалась и даже позаботилась о подарках. Экскурсоводы и транспортные средства отличные.
- ООксана9 января 2025Организовано отлично.
- ЕЕкатерина8 ноября 2024Подробное информирование на протяжении всего тура. Комфортные автобусы, хорошие экскурсоводы. Продуманность маршрутов и организационных моментов.
- ППереверзева6 октября 2024Тур замечательный, посетила "жемчужины" кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые, ухоженные. Сохранилось много исторических
- ССветлана24 сентября 2023Замечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горные реки, минеральные источники, замечательную
- ААндрей24 сентября 2023Условно экскурсии можно разделить на "городские" (Кисловодск, Пятигорск и т. д.) и "поездки на природу" (медовые водопады, долина нарзанов и др.). Все по-своему интересны и эмоциональны.
- ДДенис17 мая 2022Все очень понравилось море впечатлений и хорошего настроения, спасибо вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Джиппинг»
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