Покататься на джипах в Ессентуках

Найдено 3 тура в категории «Джиппинг» в Ессентуках, цены от 16 450 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 18 350 за человека
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 16 450 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
Пешая
Джиппинг
На автобусе
скидка
4%
3 отзыва
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
Начало: Г. Минеральные Воды
«Туда вы отправитесь на внедорожниках, но это не значит, что путь будет лежать по бездорожью – дорога довольно хорошая, к тому же мы предлагаем вам удобный транспорт, чтобы поездка была для вас максимально комфортной»
8 июн в 10:00
22 июн в 10:00
от 7600072 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    11 января 2025
    Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
    Тур замечательный! Организационные моменты хорошо продуманы. Мы ездили на Эльбрус, в Большую Балкарию и Кисловодск. Спасибо за отдых! Принимающая сторона старалась и даже позаботилась о подарках. Экскурсоводы и транспортные средства отличные.
  • О
    Оксана
    9 января 2025
    Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
    Организовано отлично.
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2024
    Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
    Подробное информирование на протяжении всего тура. Комфортные автобусы, хорошие экскурсоводы. Продуманность маршрутов и организационных моментов.
  • П
    Переверзева
    6 октября 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
    Тур замечательный, посетила "жемчужины" кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые, ухоженные. Сохранилось много исторических
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    достопримечательностей конца 19 - начала 20 века. Поездка Джилы-су впечатляет, Эльбрус предстал во всей красе, освещённый солнцем, а окружающие ущелья особенно красивы в осеннем разноцветье. Но горы есть горы и буквально за полчаса Эльбрус затянуло тучами и полил дождь.

    Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивыеТур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивыеТур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивыеТур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивыеТур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивыеТур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивыеТур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивыеТур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивыеТур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивыеТур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые
  • С
    Светлана
    24 сентября 2023
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
    Замечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горные реки, минеральные источники, замечательную
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    природу. Пикник с отличным шашлыком в прекрасной компании,как завершение дня, просто супер! Очень понравились Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Особенно хочется отметить вечер в казачьем подворье, где мы окунулись в народную культуру казаков, познакомились с их обрядами и традициями. Программа очень насыщенная и интересная. Вечером было достаточно свободного времени, чтобы погулять по городу, посмотреть самостоятельно достопримечательности, отдохнуть. Отличный тур!

    Замечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горныеЗамечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горныеЗамечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горныеЗамечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горныеЗамечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горныеЗамечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горныеЗамечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горныеЗамечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горныеЗамечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горныеЗамечательная программа! Поездка на Приэльбрусье оставила не изгладимые впечатления. Мы увидели все: водопады, вершины Эльбруса, горные
  • А
    Андрей
    24 сентября 2023
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
    Условно экскурсии можно разделить на "городские" (Кисловодск, Пятигорск и т. д.) и "поездки на природу" (медовые водопады, долина нарзанов и др.). Все по-своему интересны и эмоциональны.
  • Д
    Денис
    17 мая 2022
    Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
    Все очень понравилось море впечатлений и хорошего настроения, спасибо вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Джиппинг»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
  2. Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
  3. Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Медовые водопады
Сколько стоит тур в Ессентуках в январе 2025
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