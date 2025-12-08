Мы узнаем все тайны лакколитов, посетим красивейшие курортные парки района, будем жить в комфортной гостинице и каждый день совершать походы налегке — пройдём по паркам и терренкурам курортов, попробуем источники с минеральными водами и окунемся в атмосферу городов Кавказских Минеральных Вод.
Программа тура по дням
Прибытие. Пятигорск. Прогулка по парку «Цветник»
Приезд в Минеральные Воды.
Переезд в город Пятигорск.
Прогулка по парку «Цветник» с осмотром главных достопримечательностей: Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, озеро Провал, ворота Любви.
Подъёмом на гору Машук на канатной дороге (оплачивается дополнительно).
Спуск по тропе здоровья.
Обед в кафе.
Так же Вам будет предложено совершить сладкую дегустацию Пятигорского мороженого — бренд КМВ.
Переезд в отель.
Свободное время и отдых.
Длина трека — 5,6 км.
Набор высоты ногами — 150 м, сброс — 350 м.
Длительность экскурсии — 5-6 часов.
Пешая прогулка по Кисловодскому парку
Нас ждет пешая прогулка по Кисловодскому парку.
Кисловодский парк самый большой среди парков Кавказских Минеральных Вод.
Ему мы посвятим два дня.
В первый поднимемся на вершины Большое и Малое седло.
По пути осмотрим главные достопримечательности зелёной зоны: долину Роз, храм Воздуха, беседку Семи ветров, гору Красное Солнышко.
С вершины Большое Седло открывается вид на Эльбрус.
Не будем задерживаться на подъёме — чем раньше поднимемся, тем больше вероятность увидеть снежного гиганта Эльбрус.
Обед-пикник на маршруте.
Вниз мы спустимся на канатной дороге.
Неутомимым путешественникам мы предлагаем ближе к вечеру прогулку по курортной зоне Кисловодска с посещением питьевой галереи.
Длина трека — 14,5 км.
Набор высоты ногами — 600 м.
Длительность экскурсии — 8-9 часов.
Железноводск
Ещё один город нашей коллекции — Железноводск.
Здесь нас ждёт курортный парк с его самыми дальними и самыми тайными тропами, пещера первобытного человека в Селитряных скалах, грот вечной мерзлоты и таинственный тоннель в горе Развалка, подъём на гору Железная на закате.
А также мы увидим дворец эмира Бухарского и посетим сувенирный магазин.
Длина трека — 18 км.
Набор высоты ногами — 390 м.
Длительность экскурсии — 7-8 часов.
Большой и Малый Тау
Самой высокой точкой Кавказских Минеральных Вод является гора Бештау.
У нее две вершины: Большой и Малый Тау.
Наивысшую точку КМВ мы приберегли на четвёртый день нашего путешествие.
Подъём будет идти по самому пологому маршруту среди лесного массива.
А начинается он от одноимённой железнодорожной станции — Бештау города Железноводска.
Обязательно прихватите с собой на маршрут воду.
На подъёме будет только один родник.
С вершины открывается панорама КМВ и гор-лакколитов, а в хорошую погоду виден и Эльбрус.
Длина трека — 11 км.
Набор высоты ногами — 800 м.
Длительность экскурсии — 8-9 часов.
Прогулка-лайт на гору Верблюд. Ессентуки
Не сложный день, в ходе которого Вам предстоит прогулка-лайт на вершину одного из самых удалённых лакколитов — гору Верблюд, расположенную в посёлке Новоблагодарное.
Как и Бештау она имеет две вершины.
Нам нужна самая пологая и широкая.
Именно с неё открывается потрясающий вид на Пятигорье.
Как на ладони видны все горы-лакколиты.
Длина трека — 4 км.
Набор высоты ногами — 350 м.
Длительность экскурсии — 4-5 часов.
На обратном пути мы заедем в Ессентуки, пройдём дорожками курортного парка, полюбуемся на грязелечебницу и восхитимся музеем механотерапии.
Напоследок поднимем бокал целебной Ессентуки-17 в оборудованном бювете.
«Замок Коварства и Любви», Медовые водопады
В этот день мы просто гуляем вдоль живописной речушки Аликоновка.
Восхищаемся архитектурой «Замка Коварства и Любви» и красотой Медовых водопадов.
А на обратном пути замираем от восторга с вершины горы Кольцо — от сюда открывается панорама всего Кисловодска.
Длина трека — 11 км.
Набор высоты ногами — 200 м.
Длительность экскурсии — 6-7 часов.
Курортный парк Кисловодска. Отъезд
И вновь нас ждёт курортный парк Кисловодска.
Мы исследуем ещё одну часть этого поистине гигантского парка, пройдём живописными тропами и посетим Хозяина пещеры.
Длина трека — 10 км.
Набор высоты ногами — 200 м.
Длительность экскурсии — 4-5 часов.
В конце маршрута нас будет ждать автомобиль.
Он довезёт в аэропорт Минеральные Воды.
Там мы будем около 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме (апартаментах, отеле).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
- 110 600 руб. /чел., при группе от 4 человек.
Доплата за 1-местное размещение — 15 000 руб.
Указаны возможные варианты размещения.
Подселение по запросу.
Варианты проживания
Амира-парк 3*
2-, 3-, 4-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, чайник, набор посуды.
Гостиница «Амира-Парк» в историческом центре города Кисловодск, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и знаменитого Курортного парк.
Гостиница предлагает несколько вариантов размещения разных категорий: от номеров категории «Эконом» с небольшой, но уютной комнатой, просторной кроватью, собственной ванной и кондиционером до улучшенных номеров, где вы будете чувствовать себя максимально комфортно: просторная спальня с кроватью, гостиная с чайным набором и холодильником, а также ванная комната со всеми необходимыми косметическими принадлежностями, тапочками и халатом.
На первом этаже гостиницы работает столовая, в которой вы можете побаловать себя блюдами европейской и кавказской кухни. Каждое утро здесь сервируются завтраки для проживающих.
Ближайшие достопримечательности к гостинице: памятник Летят журавли, Историко-краеведческий музей Крепость, Свято-Никольский собор. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, супермаркет «Магнит» и мини-рынок. Аэропорт "Минеральные Воды" расположен на расстоянии 46,8 км, до железнодорожного вокзала — 1 км.
Султан-Люкс 3*
2-, 3-, 4-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, чайник, набор посуды.
Гостиница «СУЛТАН Люкс» располагается в городе Кисловодске, вблизи музея-усадьбы художника Н. А. Ярошенко.
Проведите свой отдых в просторных номерах с двуспальной кроватью и мягким диваном. Помимо этого имеется вместительный шкаф для одежды, телевизор, доступ к Wi-Fi и ванная комната с необходимыми принадлежностями. С террасы отрывается вид на Никольский собор.
Установлена микроволновая печь, электрический чайник и чайный набор. Рядом столовая и продуктовые магазины.
До ближайших достопримечательностей можно добраться пешком. Расстояние до аэропорта составляет - 46.8 км, до железнодорожного вокзала - 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе тура
- Проживание в гостевом доме (апартаментах, отеле)
- Питание: 6 обедов, 6 завтраков
- Прокат группового снаряжения (средства связи, групповая аптечка и т. п.)
- Прокат личного снаряжения (треккинговые палки, рюкзак 25 л, комплект посуды, защита от дождя)
- Работа гида
- Страховка на время тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Внедорожный трансфер и канатные дороги: билеты на канатные дороги - 3 200 руб. /чел
- Трансферы вне программы
- Экологические сборы
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 руб
- Билеты на «Медовые водопады» - 100 руб. /чел
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сут
- Сувенирная продукция
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
- фототехника;
- зонт или плащ;
- панама, крем, очки от солнца;
- фляга для воды;
- наличные деньги;
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая есть дополнительная информация по туру?
Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых; для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающего, требуется доверенность от родителей на сотрудника туристической фирмы.
При индивидуальном заказе программы выкупается минимум 3 путевки, при сборной группе доступна для бронирования 1 позиция; сборным считается тур при группе от 4 человек.
Программа доступна для индивидуального заказа круглый год, сборные группы проводятся с середины октября по середину апреля.
Где начинается и заканчивается тур?
Воскресенье (день заезда) в 11:00 (аэропорт Минеральные Воды, площадка перед зданием аэропорта) — суббота (день отъезда) 16:00 (аэропорт Минеральные Воды).
Может ли программа быть изменена?
Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодным условиям и состояния группы.