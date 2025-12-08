2 день

Пешая прогулка по Кисловодскому парку

Нас ждет пешая прогулка по Кисловодскому парку.

Кисловодский парк самый большой среди парков Кавказских Минеральных Вод.

Ему мы посвятим два дня.

В первый поднимемся на вершины Большое и Малое седло.

По пути осмотрим главные достопримечательности зелёной зоны: долину Роз, храм Воздуха, беседку Семи ветров, гору Красное Солнышко.

С вершины Большое Седло открывается вид на Эльбрус.

Не будем задерживаться на подъёме — чем раньше поднимемся, тем больше вероятность увидеть снежного гиганта Эльбрус.

Обед-пикник на маршруте.

Вниз мы спустимся на канатной дороге.

Неутомимым путешественникам мы предлагаем ближе к вечеру прогулку по курортной зоне Кисловодска с посещением питьевой галереи.

Длина трека — 14,5 км.

Набор высоты ногами — 600 м.

Длительность экскурсии — 8-9 часов.

