Треккинг-тур в осенне-зимнее Пятигорье

Отправляемся на активные прогулки по курортным паркам Пятигорска, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска.

Мы узнаем все тайны лакколитов, посетим красивейшие курортные парки района, будем жить в комфортной гостинице и каждый день совершать походы налегке — пройдём по паркам и терренкурам курортов, попробуем источники с минеральными водами и окунемся в атмосферу городов Кавказских Минеральных Вод.
Треккинг-тур в осенне-зимнее Пятигорье
Треккинг-тур в осенне-зимнее Пятигорье
Треккинг-тур в осенне-зимнее Пятигорье

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пятигорск. Прогулка по парку «Цветник»

Приезд в Минеральные Воды.

Переезд в город Пятигорск.

Прогулка по парку «Цветник» с осмотром главных достопримечательностей: Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, озеро Провал, ворота Любви.

Подъёмом на гору Машук на канатной дороге (оплачивается дополнительно).

Спуск по тропе здоровья.

Обед в кафе.

Так же Вам будет предложено совершить сладкую дегустацию Пятигорского мороженого — бренд КМВ.

Переезд в отель.

Свободное время и отдых.

Длина трека — 5,6 км.

Набор высоты ногами — 150 м, сброс — 350 м.

Длительность экскурсии — 5-6 часов.

Прибытие. Пятигорск. Прогулка по парку «Цветник»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пешая прогулка по Кисловодскому парку

Нас ждет пешая прогулка по Кисловодскому парку.

Кисловодский парк самый большой среди парков Кавказских Минеральных Вод.

Ему мы посвятим два дня.

В первый поднимемся на вершины Большое и Малое седло.

По пути осмотрим главные достопримечательности зелёной зоны: долину Роз, храм Воздуха, беседку Семи ветров, гору Красное Солнышко.

С вершины Большое Седло открывается вид на Эльбрус.

Не будем задерживаться на подъёме — чем раньше поднимемся, тем больше вероятность увидеть снежного гиганта Эльбрус.

Обед-пикник на маршруте.

Вниз мы спустимся на канатной дороге.

Неутомимым путешественникам мы предлагаем ближе к вечеру прогулку по курортной зоне Кисловодска с посещением питьевой галереи.

Длина трека — 14,5 км.

Набор высоты ногами — 600 м.

Длительность экскурсии — 8-9 часов.

Пешая прогулка по Кисловодскому парку
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Железноводск

Ещё один город нашей коллекции — Железноводск.

Здесь нас ждёт курортный парк с его самыми дальними и самыми тайными тропами, пещера первобытного человека в Селитряных скалах, грот вечной мерзлоты и таинственный тоннель в горе Развалка, подъём на гору Железная на закате.

А также мы увидим дворец эмира Бухарского и посетим сувенирный магазин.

Длина трека — 18 км.

Набор высоты ногами — 390 м.

Длительность экскурсии — 7-8 часов.

Железноводск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Большой и Малый Тау

Самой высокой точкой Кавказских Минеральных Вод является гора Бештау.

У нее две вершины: Большой и Малый Тау.

Наивысшую точку КМВ мы приберегли на четвёртый день нашего путешествие.

Подъём будет идти по самому пологому маршруту среди лесного массива.

А начинается он от одноимённой железнодорожной станции — Бештау города Железноводска.

Обязательно прихватите с собой на маршрут воду.

На подъёме будет только один родник.

С вершины открывается панорама КМВ и гор-лакколитов, а в хорошую погоду виден и Эльбрус.

Длина трека — 11 км.

Набор высоты ногами — 800 м.

Длительность экскурсии — 8-9 часов.

Большой и Малый Тау
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Прогулка-лайт на гору Верблюд. Ессентуки

Не сложный день, в ходе которого Вам предстоит прогулка-лайт на вершину одного из самых удалённых лакколитов — гору Верблюд, расположенную в посёлке Новоблагодарное.

Как и Бештау она имеет две вершины.

Нам нужна самая пологая и широкая.

Именно с неё открывается потрясающий вид на Пятигорье.

Как на ладони видны все горы-лакколиты.

Длина трека — 4 км.

Набор высоты ногами — 350 м.

Длительность экскурсии — 4-5 часов.

На обратном пути мы заедем в Ессентуки, пройдём дорожками курортного парка, полюбуемся на грязелечебницу и восхитимся музеем механотерапии.

Напоследок поднимем бокал целебной Ессентуки-17 в оборудованном бювете.

Прогулка-лайт на гору Верблюд. Ессентуки
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

«Замок Коварства и Любви», Медовые водопады

В этот день мы просто гуляем вдоль живописной речушки Аликоновка.

Восхищаемся архитектурой «Замка Коварства и Любви» и красотой Медовых водопадов.

А на обратном пути замираем от восторга с вершины горы Кольцо — от сюда открывается панорама всего Кисловодска.

Длина трека — 11 км.

Набор высоты ногами — 200 м.

Длительность экскурсии — 6-7 часов.

«Замок Коварства и Любви», Медовые водопады
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Курортный парк Кисловодска. Отъезд

И вновь нас ждёт курортный парк Кисловодска.

Мы исследуем ещё одну часть этого поистине гигантского парка, пройдём живописными тропами и посетим Хозяина пещеры.

Длина трека — 10 км.

Набор высоты ногами — 200 м.

Длительность экскурсии — 4-5 часов.

В конце маршрута нас будет ждать автомобиль.

Он довезёт в аэропорт Минеральные Воды.

Там мы будем около 16:00.

Курортный парк Кисловодска. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме (апартаментах, отеле).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

  • 110 600 руб. /чел., при группе от 4 человек.

Доплата за 1-местное размещение — 15 000 руб.

Указаны возможные варианты размещения.

Подселение по запросу.

Варианты проживания

Амира-парк 3*

6 ночей

2-, 3-, 4-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, чайник, набор посуды.

Гостиница «Амира-Парк» в историческом центре города Кисловодск, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и знаменитого Курортного парк.

Гостиница предлагает несколько вариантов размещения разных категорий: от номеров категории «Эконом» с небольшой, но уютной комнатой, просторной кроватью, собственной ванной и кондиционером до улучшенных номеров, где вы будете чувствовать себя максимально комфортно: просторная спальня с кроватью, гостиная с чайным набором и холодильником, а также ванная комната со всеми необходимыми косметическими принадлежностями, тапочками и халатом.

На первом этаже гостиницы работает столовая, в которой вы можете побаловать себя блюдами европейской и кавказской кухни. Каждое утро здесь сервируются завтраки для проживающих.

Ближайшие достопримечательности к гостинице: памятник Летят журавли, Историко-краеведческий музей Крепость, Свято-Никольский собор. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, супермаркет «Магнит» и мини-рынок. Аэропорт "Минеральные Воды" расположен на расстоянии 46,8 км, до железнодорожного вокзала — 1 км.

Амира-парк 3*
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Султан-Люкс 3*

6 ночей

2-, 3-, 4-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, чайник, набор посуды.

Гостиница «СУЛТАН Люкс» располагается в городе Кисловодске, вблизи музея-усадьбы художника Н. А. Ярошенко.

Проведите свой отдых в просторных номерах с двуспальной кроватью и мягким диваном. Помимо этого имеется вместительный шкаф для одежды, телевизор, доступ к Wi-Fi и ванная комната с необходимыми принадлежностями. С террасы отрывается вид на Никольский собор.

Установлена микроволновая печь, электрический чайник и чайный набор. Рядом столовая и продуктовые магазины.

До ближайших достопримечательностей можно добраться пешком. Расстояние до аэропорта составляет - 46.8 км, до железнодорожного вокзала - 1 км.

Султан-Люкс 3*
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе тура
  • Проживание в гостевом доме (апартаментах, отеле)
  • Питание: 6 обедов, 6 завтраков
  • Прокат группового снаряжения (средства связи, групповая аптечка и т. п.)
  • Прокат личного снаряжения (треккинговые палки, рюкзак 25 л, комплект посуды, защита от дождя)
  • Работа гида
  • Страховка на время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Внедорожный трансфер и канатные дороги: билеты на канатные дороги - 3 200 руб. /чел
  • Билеты на канатные дороги - 3 200 руб. /чел
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 руб
  • Билеты на «Медовые водопады» - 100 руб. /чел
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сут
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
  • фототехника;
  • зонт или плащ;
  • панама, крем, очки от солнца;
  • фляга для воды;
  • наличные деньги;
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая есть дополнительная информация по туру?

Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых; для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающего, требуется доверенность от родителей на сотрудника туристической фирмы.

При индивидуальном заказе программы выкупается минимум 3 путевки, при сборной группе доступна для бронирования 1 позиция; сборным считается тур при группе от 4 человек.

Программа доступна для индивидуального заказа круглый год, сборные группы проводятся с середины октября по середину апреля.

Где начинается и заканчивается тур?

Воскресенье (день заезда) в 11:00 (аэропорт Минеральные Воды, площадка перед зданием аэропорта) — суббота (день отъезда) 16:00 (аэропорт Минеральные Воды).

Может ли программа быть изменена?

Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодным условиям и состояния группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

