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увлекательно. Не понравилось то,что автобус останавливается далеко и приходилось чухать по жарюке и по пылюке Бог знает куда. Лучше пустите не большие бусы,но чтоб они подъезжали ближе к месту. Ещё не понравился обед в этой забегаловке,именуемой кафе. Экскурсовод даёт заработать свои