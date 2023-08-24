2 часа
Индивидуальная
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» в Евпатории
Насладитесь красотой ночного неба Крыма с помощью нашего телескопа! Откройте для себя звёзды, планеты и галактики на астрономической экскурсии в Евпатории
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
8 часов
Групповая
Уникальная поездка в парк львов «Тайган» в Крыму
Хотите увидеть львов, тигров и ягуаров в условиях, приближенных к их естественной среде? Парк львов «Тайган» ждёт вас! Удовольствие для всей семьи
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 8.00
3 авг в 08:00
10 авг в 08:00
1 500₽ за человека
11 часов
Групповая
Тур на водопад Джур-Джур
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: пятница в 5:55
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
10 часов
Групповая
Древние пещеры горы Чатыр-Даг
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб 7:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 августа 2023Очень интересная экскурсия. Посмотрели туманности и галактики, планеты нашей солнечной система. А так же повезло увидеть Персеиды.
- EE.gorbat18 августа 2023Красоты Западного Крыма: мыс Тарханкут и морская прогулкаМы увидели пгт Черноморское,Оз. Донузлав,Аблямитский мост,Оленевка,мыс Тарханкут,пляж, рыбацкий стан,храм. Понравилась морская прогулка,красота пещер и гротов. Экскурсовод Бахтияр красавчик. Рассказывает интересно и
- ААндрей5 августа 2022Всё очень увлекательно, с юмором.
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Можно с детьми»
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