Семейные развлекательные экскурсии Евпатории

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Евпатории, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом»
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» в Евпатории
Насладитесь красотой ночного неба Крыма с помощью нашего телескопа! Откройте для себя звёзды, планеты и галактики на астрономической экскурсии в Евпатории
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Поездка в парк львов «Тайган»
На автобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
Уникальная поездка в парк львов «Тайган» в Крыму
Хотите увидеть львов, тигров и ягуаров в условиях, приближенных к их естественной среде? Парк львов «Тайган» ждёт вас! Удовольствие для всей семьи
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 8.00
3 авг в 08:00
10 авг в 08:00
1 500 за человека
Тур на водопад Джур-Джур
На автобусе
11 часов
Групповая
Тур на водопад Джур-Джур
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: пятница в 5:55
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Древние пещеры горы Чатыр-Даг
На автобусе
10 часов
Групповая
Древние пещеры горы Чатыр-Даг
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб 7:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 августа 2023
    Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом»
    Очень интересная экскурсия. Посмотрели туманности и галактики, планеты нашей солнечной система. А так же повезло увидеть Персеиды.
  • E
    E.gorbat
    18 августа 2023
    Красоты Западного Крыма: мыс Тарханкут и морская прогулка
    Мы увидели пгт Черноморское,Оз. Донузлав,Аблямитский мост,Оленевка,мыс Тарханкут,пляж, рыбацкий стан,храм. Понравилась морская прогулка,красота пещер и гротов. Экскурсовод Бахтияр красавчик. Рассказывает интересно и
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    увлекательно. Не понравилось то,что автобус останавливается далеко и приходилось чухать по жарюке и по пылюке Бог знает куда. Лучше пустите не большие бусы,но чтоб они подъезжали ближе к месту. Ещё не понравился обед в этой забегаловке,именуемой кафе. Экскурсовод даёт заработать свои

  • А
    Андрей
    5 августа 2022
    Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом»
    Всё очень увлекательно, с юмором.

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Евпатории
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Древние пещеры горы Чатыр-Даг
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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в июле 2024
Сейчас в Евпатории в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 1 400 до 1 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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