Индивидуальные экскурсии в Евпатории с личным гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Евпатории, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Маршрут «Малый Иерусалим»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 45 минут
19 отзывов
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, 1. У главного входа в собор св. Никола...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600 за человека
Караимский тур по Евпатории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом»
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» в Евпатории
Насладитесь красотой ночного неба Крыма с помощью нашего телескопа! Откройте для себя звёзды, планеты и галактики на астрономической экскурсии в Евпатории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за человека
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
11 июня в 11:00
59005 310 за всё до 4 чел.
Евпатория - путешествие с историей в 2 500 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Евпатория - путешествие с историей в 2 500 лет
Начало: Ул. Тучина 2, Святониколаевский собор
Расписание: В субботу и в воскресенье в 11.00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
900 за человека
Кайтсерфинг в Евпатории
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный урок кайтсерфинга в Евпатории: основы управления кайтом
Индивидуальные занятия кайтсерфингом в Евпатории с опытным инструктором. Научитесь управлять кайтом, освоите теорию ветрового окна и технику безопасности
Начало: Евпатория, пляж
Расписание: каждый день летнего сезона
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Невероятный вояж к Западному берегу Крыма
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Западный берег Крыма и Тарханкут
Погрузитесь в атмосферу дикого моря и гор, наслаждаясь красотами Западного Крыма. Уникальные места, античные раскопки и бирюзовая вода ждут вас
Начало: Договариваемся в каждом случае по телефону
Расписание: Каждый день в 8.00
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Наш гид - Игорь рассказал нам историю города Евпатории очень красочно и живописно, за что ему большое спасибо. Вставки рэпа в исторический экскурс было очень впечатлительно.
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Всё очень профессионально и интересно, показаны все основные объекты Евпатории. Рассказ был эмоциональным, живым, сопровождался мгновенным переодеванием в театральный костюм.
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    Дважды подача исторического материала сопровождалась коротким современным репом. Трижды была в Евпатории и на этой экскурсии тоже, но впервые подача материала была такой интересной, необычной и запоминающейся, кстати, не в ущерб цифрам, датам и историческим фактам. Огромное спасибо Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 апреля 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Одно слово: СУПЕР.
  • Н
    Надежда
    9 марта 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Очень понравилась экскурсия «Малый Иерусалим». Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Настоящий профессионал! Очень много знает, легко и доступно рассказывает (даже
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    для ребенка 11лет было интересно и понятно все), с чувством юмора, с чутким отношением к экскурсантам. Всем рекомендуем данный тур и особенно с Татьяной! Огромное спасибо!

  • С
    Светлана
    24 августа 2023
    Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом»
    Очень интересная экскурсия. Посмотрели туманности и галактики, планеты нашей солнечной система. А так же повезло увидеть Персеиды.
  • А
    Анастасия
    14 августа 2023
    Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Я ещё в мае узнала про существование розового озера в Крыму, с тех пор считала дни до встречи с этим
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    потрясающим местом! Долго думала, как добираться и как организовать поездку, и случайно нашла Анну на сайте Спутник 8. Анна прекрасный собеседник, наша поездка прошла удивительно легко и позитивно, с морем прекрасных впечатлений! Я впервые так близко соприкоснулась с лебедями, кормить их было очень интересно! Ну а озеро… Озеро - бесподобно! Моя любовь на всю жизнь! Спасибо большое!

  • А
    Александр
    17 апреля 2023
    История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
    Как получить массу эмоций о городе? ОДНОЗНАЧНО, нужен гид! Нашим гидом был Игорь, который нас и познакомил с Евпаторией. Нам гид
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    понравился. Очень много рассказывает, интересно подаёт материал о городе и обдуманно ведёт по маршруту. Каждая минута экскурсионный программы занята. Очень благодарны Игорю за столь интересную прогулку!

  • Л
    Людмила
    12 декабря 2022
    История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
    Увидела разный город. Современный и старый город. Храмы, мечеть. Интересно, познавательно! Конечно, за одну экскурсию не проехать и не пройти Евпаторию!

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в июне 2024
Сейчас в Евпатории в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 600 до 13 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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