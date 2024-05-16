1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час 45 минут
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, 1. У главного входа в собор св. Никола...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом» в Евпатории
Насладитесь красотой ночного неба Крыма с помощью нашего телескопа! Откройте для себя звёзды, планеты и галактики на астрономической экскурсии в Евпатории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
11 июня в 11:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Евпатория - путешествие с историей в 2 500 лет
Начало: Ул. Тучина 2, Святониколаевский собор
Расписание: В субботу и в воскресенье в 11.00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный урок кайтсерфинга в Евпатории: основы управления кайтом
Индивидуальные занятия кайтсерфингом в Евпатории с опытным инструктором. Научитесь управлять кайтом, освоите теорию ветрового окна и технику безопасности
Начало: Евпатория, пляж
Расписание: каждый день летнего сезона
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Западный берег Крыма и Тарханкут
Погрузитесь в атмосферу дикого моря и гор, наслаждаясь красотами Западного Крыма. Уникальные места, античные раскопки и бирюзовая вода ждут вас
Начало: Договариваемся в каждом случае по телефону
Расписание: Каждый день в 8.00
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина16 мая 2024Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.
- ММария6 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Наш гид - Игорь рассказал нам историю города Евпатории очень красочно и живописно, за что ему большое спасибо. Вставки рэпа в исторический экскурс было очень впечатлительно.
- ММария5 мая 2024Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻
- ТТатьяна2 мая 2024Всё очень профессионально и интересно, показаны все основные объекты Евпатории. Рассказ был эмоциональным, живым, сопровождался мгновенным переодеванием в театральный костюм.
- ЮЮрий21 апреля 2024Одно слово: СУПЕР.
- ННадежда9 марта 2024Очень понравилась экскурсия «Малый Иерусалим». Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Настоящий профессионал! Очень много знает, легко и доступно рассказывает (даже
- ССветлана24 августа 2023Очень интересная экскурсия. Посмотрели туманности и галактики, планеты нашей солнечной система. А так же повезло увидеть Персеиды.
- ААнастасия14 августа 2023Я ещё в мае узнала про существование розового озера в Крыму, с тех пор считала дни до встречи с этим
- ААлександр17 апреля 2023Как получить массу эмоций о городе? ОДНОЗНАЧНО, нужен гид! Нашим гидом был Игорь, который нас и познакомил с Евпаторией. Нам гид
- ЛЛюдмила12 декабря 2022Увидела разный город. Современный и старый город. Храмы, мечеть. Интересно, познавательно! Конечно, за одну экскурсию не проехать и не пройти Евпаторию!
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Индивидуальные»
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