Ежедневно в 7:55

Поездка в парк львов «Тайган»

Хотите побывать в уникальном сафари-парке, подобных которому нет в Европе

5
2 отзыва
Хотите побывать в уникальном сафари-парке, подобных которому нет в Европе? Приглашаем вас в «Тайган», где вы увидите львов, тигров, ягуаров, других царственных хищников и травоядных на территории, максимально приближенной к естественной среде их обитания.

Вы понаблюдаете за их жизнью и даже сможете их покормить, что порадует взрослых не меньше, чем детей.
Поездка в парк львов «Тайган»
Поездка в парк львов «Тайган»
Поездка в парк львов «Тайган»
Поездка в парк львов «Тайган»
Поездка в парк львов «Тайган»
Поездка в парк львов «Тайган»
Об экскурсии
Мы предлагаем вам съездить в уникальный, не имеющий аналогов в Европе сафари-парк «Тайган». Вы увидите величественных хищников в условиях, приближенных к родным для них африканским саваннам. Помимо львов на территории сафари-парка вы увидите многих других животных со всего мира – тигров, ягуаров, жирафов, верблюдов, гиен и других. Удовольствие от наблюдения за жизнью диких животных здесь получат и дети, и взрослые. У вас даже будет возможность покормить животных. Не упустите возможность побывать здесь в рамках вашего отдыха в Крыму!
Наша дорога будет пролегать через Симферополь в сторону Белогорска, где возле одноименного водохранилища расположился парк Львов «Тайган». Путь занимает около 2, 5 часов в зависимости от дорожной обстановки.
Подробнее о парке
  • В парке экскурсантам дается 4 часа времени для самостоятельно осмотра.
  • На территории есть несколько точек питания (кафе), можно взять с собой «сухой паек».
  • В парке предусмотрена возможность кормления животных. Для этого корм приобретается в специальных торговых палатках или его можно привезти с собой (зелень без резинок, морковь, капуста, бананы и т. п.).
  • В «Тайгане» есть контактный мини-зоопарк, где можно «пообщаться» с животными и их детенышами.
  • Фотографировать в парке можно без ограничений, есть зона, где можно сфотографироваться с львенком или тигренком (за дополнительную плату).
  • На территории есть электрокары, колесо обозрения и другие развлечения за дополнительную плату.
Организационные детали
  • Вход в парк львов оплачивается отдельно.
  • При себе необходимо иметь документы, подтверждающие возраст детей (с 3 до 10 лет) для приобретения детского билета, а также головные уборы, воду и еду для лёгкого перекуса.
  • Убедительная просьба не опаздывать к началу экскурсии и месту отправления группы из парка львов «Тайган».
  • Будьте бдительны с хищниками, не разрешайте детям засовывать руки в клетки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 200 ₽
Детский
1 100 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Входной билет в парк львов (1000 руб. /взрослый 500 руб. /детский).
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:55
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 7:55

Скиф-Тур
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