Ежедневно в 7:55

Об экскурсии

Мы предлагаем вам съездить в уникальный, не имеющий аналогов в Европе сафари-парк «Тайган». Вы увидите величественных хищников в условиях, приближенных к родным для них африканским саваннам. Помимо львов на территории сафари-парка вы увидите многих других животных со всего мира – тигров, ягуаров, жирафов, верблюдов, гиен и других. Удовольствие от наблюдения за жизнью диких животных здесь получат и дети, и взрослые. У вас даже будет возможность покормить животных. Не упустите возможность побывать здесь в рамках вашего отдыха в Крыму!

Наша дорога будет пролегать через Симферополь в сторону Белогорска, где возле одноименного водохранилища расположился парк Львов «Тайган». Путь занимает около 2, 5 часов в зависимости от дорожной обстановки.

Подробнее о парке

В парке экскурсантам дается 4 часа времени для самостоятельно осмотра.

На территории есть несколько точек питания (кафе), можно взять с собой «сухой паек».

В парке предусмотрена возможность кормления животных. Для этого корм приобретается в специальных торговых палатках или его можно привезти с собой (зелень без резинок, морковь, капуста, бананы и т. п.).

В «Тайгане» есть контактный мини-зоопарк, где можно «пообщаться» с животными и их детенышами.

Фотографировать в парке можно без ограничений, есть зона, где можно сфотографироваться с львенком или тигренком (за дополнительную плату).

На территории есть электрокары, колесо обозрения и другие развлечения за дополнительную плату.

Организационные детали