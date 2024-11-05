Ежедневно в 7:55

Хотите побывать в уникальном сафари-парке, подобных которому нет в Европе? Приглашаем вас в «Тайган», где вы увидите львов, тигров, ягуаров, других царственных хищников и травоядных на территории, максимально приближенной к естественной среде их обитания.
Вы понаблюдаете за их жизнью и даже сможете их покормить, что порадует взрослых не меньше, чем детей.
Вы понаблюдаете за их жизнью и даже сможете их покормить, что порадует взрослых не меньше, чем детей.
Описание экскурсииОб экскурсии Мы предлагаем вам съездить в уникальный, не имеющий аналогов в Европе сафари-парк «Тайган». Вы увидите величественных хищников в условиях, приближенных к родным для них африканским саваннам. Помимо львов на территории сафари-парка вы увидите многих других животных со всего мира – тигров, ягуаров, верблюдов, гиен, капибар и других. Удовольствие от наблюдения за жизнью диких животных здесь получат и дети, и взрослые. У вас даже будет возможность покормить животных. Не упустите возможность побывать здесь в рамках вашего отдыха в Крыму! Наша дорога будет пролегать через Симферополь в сторону Белогорска, где возле одноименного водохранилища расположился парк Львов «Тайган». Путь занимает около 2,5 часов в зависимости от дорожной обстановки. Подробнее о парке • В парке экскурсантам дается 4 часа времени для самостоятельно осмотра.
- На территории есть несколько точек питания (кафе), можно взять с собой «сухой паек».
- В парке предусмотрена возможность кормления животных. Для этого корм приобретается в специальных торговых палатках или его можно привезти с собой (зелень без резинок, морковь, капуста, бананы и т. п.).
- В «Тайгане» есть контактный мини-зоопарк, где можно «пообщаться» с животными и их детенышами.
- Фотографировать в парке можно без ограничений, есть зона, где можно сфотографироваться с львенком или тигренком (за дополнительную плату).
- На территории есть электрокары, колесо обозрения и другие развлечения за дополнительную плату. Организационные детали • Вход в парк львов оплачивается отдельно.
- При себе необходимо иметь документы, подтверждающие возраст детей (с 3 до 10 лет) для приобретения детского билета, а также головные уборы, воду и еду для лёгкого перекуса.
- Убедительная просьба не опаздывать к началу экскурсии и месту отправления группы из парка львов «Тайган».
• Будьте бдительны с хищниками, не разрешайте детям засовывать руки в клетки. Важная информация:
- Путь занимает около 2,5 часов в зависимости от дорожной обстановки.
- При себе необходимо иметь документы, подтверждающие возраст детей (с 3 до 10 лет) для приобретения детского билета, а также головные уборы, воду и еду для лёгкого перекуса.
- С 1 октября 2020 года действует скидка 50% на вход в парк для жителей Крыма при предъявлении паспорта.
- Убедительная просьба не опаздывать к началу экскурсии и месту отправления группы из парка львов «Тайган».
- Будьте бдительны с хищниками, не разрешайте детям засовывать руки в клетки.
Воскресенье в 8.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Входной билет в парк львов - 2500 руб. /взрослый, 1000 руб. /детский
- Питание
Место начала и завершения?
Евпатория, ул. Интернациональная улица, д. 145
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 8.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Путь занимает около 2,5 часов в зависимости от дорожной обстановки
- При себе необходимо иметь документы, подтверждающие возраст детей (с 3 до 10 лет) для приобретения детского билета, а также головные уборы, воду и еду для лёгкого перекуса
- С 1 октября 2020 года действует скидка 50% на вход в парк для жителей Крыма при предъявлении паспорта
- Убедительная просьба не опаздывать к началу экскурсии и месту отправления группы из парка львов «Тайган»
- Будьте бдительны с хищниками, не разрешайте детям засовывать руки в клетки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Интересная поездка,огорчает недостаточная инфраструктура,отсутствие должной системы безопасности,наличия камер видеонаблюдения и смотрителей на территории,отсутствие ограничений на кормление животных,как пример зоопарк в городе Ижевск в Удмуртии,а в общем понравилось,огромное спасибо персоналу и руководству зоопарка.
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Л
Все очень понравилось. Но мало времени погулять
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О
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М
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М
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A
Прекрасно!
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Входит в следующие категории Евпатории
2200 ₽ за человека