Ежедневно в 7:55

Об экскурсии
Мы предлагаем вам съездить в уникальный, не имеющий аналогов в Европе сафари-парк «Тайган». Вы увидите величественных хищников в условиях, приближенных к родным для них африканским саваннам. Помимо львов на территории сафари-парка вы увидите многих других животных со всего мира – тигров, ягуаров, жирафов, верблюдов, гиен и других. Удовольствие от наблюдения за жизнью диких животных здесь получат и дети, и взрослые. У вас даже будет возможность покормить животных. Не упустите возможность побывать здесь в рамках вашего отдыха в Крыму!
Наша дорога будет пролегать через Симферополь в сторону Белогорска, где возле одноименного водохранилища расположился парк Львов «Тайган». Путь занимает около 2, 5 часов в зависимости от дорожной обстановки.
Подробнее о парке
- В парке экскурсантам дается 4 часа времени для самостоятельно осмотра.
- На территории есть несколько точек питания (кафе), можно взять с собой «сухой паек».
- В парке предусмотрена возможность кормления животных. Для этого корм приобретается в специальных торговых палатках или его можно привезти с собой (зелень без резинок, морковь, капуста, бананы и т. п.).
- В «Тайгане» есть контактный мини-зоопарк, где можно «пообщаться» с животными и их детенышами.
- Фотографировать в парке можно без ограничений, есть зона, где можно сфотографироваться с львенком или тигренком (за дополнительную плату).
- На территории есть электрокары, колесо обозрения и другие развлечения за дополнительную плату.
Организационные детали
- Вход в парк львов оплачивается отдельно.
- При себе необходимо иметь документы, подтверждающие возраст детей (с 3 до 10 лет) для приобретения детского билета, а также головные уборы, воду и еду для лёгкого перекуса.
- Убедительная просьба не опаздывать к началу экскурсии и месту отправления группы из парка львов «Тайган».
- Будьте бдительны с хищниками, не разрешайте детям засовывать руки в клетки.