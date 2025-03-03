Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Суббота в 8.00
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
1700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По воскресеньям в 06:10
13 апр в 06:00
20 апр в 06:00
2200 ₽ за человека
Водная прогулка
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Водная прогулка по бухтам Севастополя подарит незабываемые впечатления и откроет богатую историю города
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: воскресенье в 06:00
13 апр в 06:00
20 апр в 06:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По пятницам в 13:15
11 апр в 13:15
18 апр в 13:15
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис3 марта 2025Экскурсия прошла хорошо, мне понравилась, экскурсовод много чего интересного рассказал. Одно что испортило нам экскурсию это было то, что было очень холодно.
- ООксана27 января 2025Организация самой экскурсии,очень интересный экскурсовод,знающая свое дело. Все увиденное было потрясающим. Спасибо вам большое за вашу работу.
- ССЕРГЕЙ9 сентября 2024Шикарная экскурсия! Опытный и душевный экскурсовод Лиля, водитель Искандер-просто профи!!!! На автобусе по Евпатории, Ялте-жто ещё тот высший пилотаж)))) Экскурсии везде были интересные, легко слушать, смотреть, и теперь радостно вспоминать, спасибо большое!!!
- ААндрей26 августа 2024Всё было великолепно 👌
- ВВалентина1 августа 2024К самой экскурсии претензий нет, очень хорошие экскурсоводы, интересно рассказывают, весёлые, есть о чем поговорить и отвечают на любой вопрос,
- ВВеличко5 ноября 2023Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Музей Крымской войны»
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