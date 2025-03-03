Музей Крымской войны – экскурсии в Евпатории

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей Крымской войны» в Евпатории, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие в Бахчисарай
На автобусе
11 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Суббота в 8.00
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
1700 ₽ за человека
Ялта - Ливадия
На автобусе
14 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По воскресеньям в 06:10
13 апр в 06:00
20 апр в 06:00
2200 ₽ за человека
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
На автобусе
11 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Водная прогулка по бухтам Севастополя подарит незабываемые впечатления и откроет богатую историю города
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: воскресенье в 06:00
13 апр в 06:00
20 апр в 06:00
2000 ₽ за человека
Тур в Свято-Троицкий монастырь
На автобусе
6 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По пятницам в 13:15
11 апр в 13:15
18 апр в 13:15
1300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    3 марта 2025
    Ялта - Ливадия
    Экскурсия прошла хорошо, мне понравилась, экскурсовод много чего интересного рассказал. Одно что испортило нам экскурсию это было то, что было очень холодно.
  • О
    Оксана
    27 января 2025
    Ялта - Ливадия
    Организация самой экскурсии,очень интересный экскурсовод,знающая свое дело. Все увиденное было потрясающим. Спасибо вам большое за вашу работу.
  • С
    СЕРГЕЙ
    9 сентября 2024
    Ялта - Ливадия
    Шикарная экскурсия! Опытный и душевный экскурсовод Лиля, водитель Искандер-просто профи!!!! На автобусе по Евпатории, Ялте-жто ещё тот высший пилотаж)))) Экскурсии везде были интересные, легко слушать, смотреть, и теперь радостно вспоминать, спасибо большое!!!
  • А
    Андрей
    26 августа 2024
    Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
    Всё было великолепно 👌
  • В
    Валентина
    1 августа 2024
    Путешествие в Бахчисарай
    К самой экскурсии претензий нет, очень хорошие экскурсоводы, интересно рассказывают, весёлые, есть о чем поговорить и отвечают на любой вопрос,
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    но в автобусе невероятно холодно, сам день не жаркий, около +25-27 было, и работали кондиционеры на всю. Нет кнопки сверху выключить над собой, при возвращении обратно замёрзли до ужаса, по итогу вечером температура 37,забитый нос и першащее горло(Так же дегустация вина на сайте 300р, по факту 400.

  • В
    Величко
    5 ноября 2023
    Тур в Свято-Троицкий монастырь
    Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
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    Св. Троицком монастыре туристы стремились к Св. Луке, кто-то дошел до храма Петра и Павла, а до храма Елены и Константина почти никто не дошел, с учётом тотального ремонта вокруг объектов. Получилось, время отпущено много, а делать там было нечего, все уже хотели быстрее уехать. Я бы подумала о добавлении, например, места упокоения Св. Луки.

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Музей Крымской войны»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие в Бахчисарай
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  3. Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
  4. Тур в Свято-Троицкий монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в апреле 2025
Сейчас в Евпатории в категории "Музей Крымской войны" можно забронировать 4 экскурсии от 1300 до 2200. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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