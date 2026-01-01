Индивидуальная
до 25 чел.
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева
Начало: Ул. Караева, д. 16 А
«Вы побываете в обители дервишей, посетите музей «Гезлёвские ворота» с макетом средневековой Евпатории, мечеть Хан-Джами,»
Расписание: с понедельника по воскресенье с 10.00 до 17.00
4000 ₽ за всё до 25 чел.
Групповая
Ялта - Ливадия
Увлекательная поездка в Ялту и Ливадию, где можно насладиться уникальными пейзажами и историческими достопримечательностями. Прекрасный отдых для всех
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
«Сегодня Ливадийский дворец служит не только музеем, но и местом проведения саммитов глав государств и других международных собраний»
Расписание: По воскресеньям в 06:10
25 янв в 06:00
1 фев в 06:00
2600 ₽ за человека
Групповая
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По пятницам в 13:15
23 янв в 13:15
30 янв в 13:15
1500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Евпатории
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Евпатории
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Евпатории в январе 2026
Сейчас в Евпатории в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 4000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Евпатории на 2026 год по теме «Музеи», 34 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март