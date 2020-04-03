Заразилось 188 +3

Умерло 1

Выздоровело 39

Болеют сейчас 148 +3

Летальность 0.53% около 5 чел. на 1000 заболевших

В Еврейской автономной области, включая Биробиджан, находится 0.08%, 188 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 39 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 148 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Биробиджане и Еврейской автономной области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Еврейской автономной области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.72 раза в Еврейской автономной области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 5 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Еврейской автономной области

Карта распространения коронавируса в Еврейской автономной области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Биробиджане и Еврейской автономной области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Еврейской автономной области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 188 +3+2% 1 39 ▲ 148+3 11 мая 2020 185 +6+3% 1 39 +5+15% ▲ 145+1 10 мая 2020 179 +4+2% 1 34 ▲ 144+4 9 мая 2020 175 +5+3% 1 34 +11+48% ▼ 140-6 8 мая 2020 170 +11+7% 0 23 ▲ 147+11 7 мая 2020 159 +6+4% 0 23 +3+15% ▲ 136+3 6 мая 2020 153 +5+3% 0 20 +5+33% — 133 5 мая 2020 148 +3+2% 0 15 ▲ 133+3 4 мая 2020 145 +2+1% 0 15 +2+15% — 130 3 мая 2020 143 +9+7% 0 13 ▲ 130+9 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Еврейской автономной области по дням