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  2. Коронавирус 🦠 в Биробиджане и Еврейской автономной области

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Последние новости коронавируса в Еврейской автономной области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 188+3
  • Умерло 1
  • Выздоровело 39
  • Болеют сейчас 148+3
  • Летальность 0.53%около 5 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Еврейской автономной области, включая Биробиджан, находится 0.08%, 188 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 39 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 148 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Биробиджане и Еврейской автономной области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Еврейской автономной области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.72 разав Еврейской автономной области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
5 человекв среднем умирает в Еврейской автономной области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Еврейской автономной области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Биробиджане и Еврейской автономной области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Еврейской автономной области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020188+3+2%139148+3
11 мая 2020185+6+3%139+5+15%145+1
10 мая 2020179+4+2%134144+4
9 мая 2020175+5+3%134+11+48%140-6
8 мая 2020170+11+7%023147+11
7 мая 2020159+6+4%023+3+15%136+3
6 мая 2020153+5+3%020+5+33%133
5 мая 2020148+3+2%015133+3
4 мая 2020145+2+1%015+2+15%130
3 мая 2020143+9+7%013130+9
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Еврейской автономной области по дням

Еврейская автономная область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области умер первый пациент с коронавирусом
В Еврейской автономной области умер первый пациент с коронавирусом
РБК
05.05.2020 15:03
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 15:38
В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Все эти лица, кроме одного, прибыли из России.
Стали известны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Стали известны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
03.04.2020 10:36
В России новые случаи заражения коронаиврусом произошли в 32 регионах России — за последние сутки зафиксировали 601 новое заражение. Впервые диагнозы поставили в Ингушетии (1 случай) и Еврейской автономной области (3). Общее число зараженных выросло до 4149 — ранее оно составляло 3548.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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