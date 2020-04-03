Последние новости коронавируса в Еврейской автономной области на сегодня со статистикой
Заразилось 188+3
Умерло 1
Выздоровело 39
Болеют сейчас 148+3
Летальность 0.53%около 5 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Еврейской автономной области, включая Биробиджан, находится 0.08%, 188 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 39 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 148 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Биробиджане и Еврейской автономной области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Еврейской автономной области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Еврейской автономной области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Биробиджане и Еврейской автономной области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Еврейской автономной области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
188+3+2%
1
39
▲148+3
11 мая 2020
185+6+3%
1
39+5+15%
▲145+1
10 мая 2020
179+4+2%
1
34
▲144+4
9 мая 2020
175+5+3%
1
34+11+48%
▼140-6
8 мая 2020
170+11+7%
0
23
▲147+11
7 мая 2020
159+6+4%
0
23+3+15%
▲136+3
6 мая 2020
153+5+3%
0
20+5+33%
—133
5 мая 2020
148+3+2%
0
15
▲133+3
4 мая 2020
145+2+1%
0
15+2+15%
—130
3 мая 2020
143+9+7%
0
13
▲130+9
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Еврейской автономной области по дням
Еврейская автономная область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Еврейской автономной области
В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Все эти лица, кроме одного, прибыли из России.
В России новые случаи заражения коронаиврусом произошли в 32 регионах России — за последние сутки зафиксировали 601 новое заражение. Впервые диагнозы поставили в Ингушетии (1 случай) и Еврейской автономной области (3). Общее число зараженных выросло до 4149 — ранее оно составляло 3548.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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