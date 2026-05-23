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грамотно спланированное время. Ну а о самом экскурсоводе Андрее внук, подросток 13 лет, с восторгом до сих пор вспоминает. Ещё бы, пятерка по истории в первый же день после возвращения. Мы узнали не только историю, но и географию местности."Киммерийский треугольник" с высоты это незабываемая картина. Крепостные стены и башни, лик Спасителя на наружной стене церкви на дороге бредущих несчастных, проданных в рабство. Восстановленный 600-летний храм Дмитрия Солунского с переданными в него Федором Конюховым мощами святого из разрушенного варварской войной сирийского храма. Место упокоения великого Айвазовского, захватывающий рассказ о его жизни. И конечно, о самом городе, отстоявшем свободу от захватчиков в самые разные времена.