Индивидуальная
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Начало: Дача Стамболи
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4990 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Феодосия, Судак, Коктебель: индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Феодосия сквозь века
Начало: Индивидуально, по предварительной договоренности
Расписание: Любой день по предварительной договоренности
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Это не экскурсия - это путешествие по Каффе,"богом данной" Феодосии сквозь столетия. Сошлось всё - прекрасная погода, настроение, комфортная машина,
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В
Очень интересная и подробная программа.
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Л
Отличная экскурсия по Феодосии!
Ольга Алексеевна замечательный экскурсовод, мастер своего дела, узнали много нового о родном крае, посетили галлерею Айвазовского, остались только положительные эмоции! Спасибо за время проведенное вместе!
Ольга Алексеевна замечательный экскурсовод, мастер своего дела, узнали много нового о родном крае, посетили галлерею Айвазовского, остались только положительные эмоции! Спасибо за время проведенное вместе!
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О
Огромное спасибо Ольге Алексеевне! Без неё я бы не увидела Феодосии. Громадный объём информации, интересные места, прекрасная манера изложения. Великолепная экскурсия!
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R
Экскурсовод Сергей подъехал когда нам удобнее. Очень интересно, подробно рассказывал, показывал. Отвечал на вопросы. Дождь немного помешал. Нам всё понравилось, кроме цены. Дороговато.
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Е
Экскурсия великолепная, построена очень грамотно: от природы и древности автор действительно проводит гостей сквозь века, тем самым позволяя получить отличное
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О
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С
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О
Экскурсия удалась! Илья прекрасный экскурсовод, материал знает, интересно рассказывает! Мы в восторге, хотели бы пойти на какую-нибудь другую экскурсию с Ильей.
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М
Авторская экскурсия по Феодосии от Ильи произвела на нашу группу путешественников огромное впечатление. Из его увлекательного рассказа мы узнали много нового о Богом Данной - Феодосии. Илья влюбил нас в этот город с многовековой историей. Огромное вам спасибо!
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Всего 37 отзывов в Феодосии в категории "Генуэзская крепость Кафа"
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Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Генуэзская крепость Кафа»
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