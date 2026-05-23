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Генуэзская крепость Кафа – экскурсии в Феодосии

Найдено 3 экскурсии в категории «Генуэзская крепость Кафа» в Феодосии, цены от 4990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Начало: Дача Стамболи
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4990 ₽ за всё до 30 чел.
Феодосия, Судак, Коктебель: индивидуальная экскурсия
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Феодосия, Судак, Коктебель: индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Феодосия сквозь века
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Феодосия сквозь века
Начало: Индивидуально, по предварительной договоренности
Расписание: Любой день по предварительной договоренности
8500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Феодосия сквозь века
Это не экскурсия - это путешествие по Каффе,"богом данной" Феодосии сквозь столетия. Сошлось всё - прекрасная погода, настроение, комфортная машина,
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грамотно спланированное время. Ну а о самом экскурсоводе Андрее внук, подросток 13 лет, с восторгом до сих пор вспоминает. Ещё бы, пятерка по истории в первый же день после возвращения. Мы узнали не только историю, но и географию местности."Киммерийский треугольник" с высоты это незабываемая картина. Крепостные стены и башни, лик Спасителя на наружной стене церкви на дороге бредущих несчастных, проданных в рабство. Восстановленный 600-летний храм Дмитрия Солунского с переданными в него Федором Конюховым мощами святого из разрушенного варварской войной сирийского храма. Место упокоения великого Айвазовского, захватывающий рассказ о его жизни. И конечно, о самом городе, отстоявшем свободу от захватчиков в самые разные времена.

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В
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Очень интересная и подробная программа.
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Л
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Отличная экскурсия по Феодосии!
Ольга Алексеевна замечательный экскурсовод, мастер своего дела, узнали много нового о родном крае, посетили галлерею Айвазовского, остались только положительные эмоции! Спасибо за время проведенное вместе!
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О
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Огромное спасибо Ольге Алексеевне! Без неё я бы не увидела Феодосии. Громадный объём информации, интересные места, прекрасная манера изложения. Великолепная экскурсия!
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R
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Экскурсовод Сергей подъехал когда нам удобнее. Очень интересно, подробно рассказывал, показывал. Отвечал на вопросы. Дождь немного помешал. Нам всё понравилось, кроме цены. Дороговато.
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Е
Феодосия сквозь века
Экскурсия великолепная, построена очень грамотно: от природы и древности автор действительно проводит гостей сквозь века, тем самым позволяя получить отличное
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представление о роли Феодосии в жизни Северного Причерноморья. Отдельным блоком идет история жизни и творчества одного из самых знаменитых феодосийцев Ивана Айвазовского.
Гид Андрей очень увлечен историей своего города: я была на экскурсии с детьми 11 и 13 лет, они с интересом слушали, что еще раз подтверждает, что если экскурсовод 'горит' своей темой, то и публика не останется равнодушной. Огромное спасибо за доставленные впечатления и полученные знания!

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О
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
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С
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
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О
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Экскурсия удалась! Илья прекрасный экскурсовод, материал знает, интересно рассказывает! Мы в восторге, хотели бы пойти на какую-нибудь другую экскурсию с Ильей.
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М
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Авторская экскурсия по Феодосии от Ильи произвела на нашу группу путешественников огромное впечатление. Из его увлекательного рассказа мы узнали много нового о Богом Данной - Феодосии. Илья влюбил нас в этот город с многовековой историей. Огромное вам спасибо!
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Всего 37 отзывов в Феодосии в категории "Генуэзская крепость Кафа"

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Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Генуэзская крепость Кафа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Феодосии
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии;
  2. Феодосия, Судак, Коктебель: индивидуальная экскурсия;
  3. Феодосия сквозь века.
Сколько стоит экскурсия по Феодосии в июле 2026
Сейчас в Феодосии в категории "Генуэзская крепость Кафа" можно забронировать 3 экскурсии от 4990 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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