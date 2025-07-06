Тур для тех, хочет увидеть побольше природных мест и достопримечательностей в Восточном Крыму.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииЯ забираю Вас из отеля в Феодосии и мы едем смотреть основные достопримечательности Восточного Крыма. Знакомство с Феодосией - обзорная прогулка по городу, Осмотр руин и посещение территории генуэзской крепости Кафа, Карантин. Места, связанные с И. К. Айвазовским, могила Айвазовского, храм Сурб-Степанос; Переезд в Коктебель. Морская прогулка на катере вдоль потухшего вулкана Кара-Даг; поездка на гору Узун-сырт, смотровая и виды на вулкан; Переезд в Судак.
- Посещение Судакской генуэзской крепости;
- Переезд в поселок Новый Свет. Пешеходная прогулка по самой красивой части тропы Голицына по территории заказника «Новый Свет» к мысу Капчик или к гроту Голицына. Возможна морская прогулка вдоль тропы Голицына на катере;
- Время на обед; Возвращение в Феодосию.
По предварительному согласованию с туристом
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальная экскурсия с автомобилем
- Фото на Ваш телефон
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительному согласованию с туристом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте одежду по погоде и удобную обувь
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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