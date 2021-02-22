37 отзывов оставили туристы

Вы познакомитесь со всеми знаковыми достопримечательностями города и услышите легкий, непринужденный рассказ об их истории и современном состоянии. Итак, в программе:
Галерея Айвазовского — дом-музей 🖼, где собрана самая большая коллекция картин мариниста в мире. Я расскажу о работе, любви и тайнах великого художника.
Фонтан ⛲ Айвазовского — одна из «визитных карточек» Феодосии, спроектированная самим художником. Вы узнаете историю источника, сыгравшего важную роль в жизни города и спасшего жителей от нехватки воды.
Юбилейный парк 🌳 и фонтан ⛲ «Доброму гению» — вы услышите, какой нешуточный подарок был преподнесен Феодосии 1 апреля и кого олицетворяет фигура на постаменте.
Аллея Славы — вы прогуляетесь 👣 по платановой аллее и узнаете, почему на ней «оголяются» деревья 🌳. А еще я расскажу историю героев, в разные периоды принимавших участие в жизни города.
Храм Сурб-Саркис — древний армянский храм, на территории которого находится могила Айвазовского. Вы услышите интересные факты о судьбе армянского народа в Крыму и узнаете, как храм трижды сыграл важную роль в жизни великого мариниста.
Мечеть Муфтий-Джами — единственное сохранившееся мусульманское культовое сооружение города XVII века. Его неповторимая архитектура и богатая история не оставят вас равнодушными.
Генуэзская крепость Кафа — памятник архитектуры XIV века. Вы прогуляетесь 👣 по улочкам Старого города, увидите старинные башни и действующий храм Иверской Иконы Божией Матери. Я расскажу историю, которую хранят стены древнего генуэзского поселения.
Холм Митридат — самая высокая точка города, откуда вам откроется великолепный вид на Феодосию и залив.
Гора Тепе-Оба — еще одна видовая площадка, с которой вы увидите окрестности города, мыс Киик-Атлама и древний потухший вулкан Кара-Даг.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 с кондиционером
В программу включено посещение Лапидарного дворика музея Древностей
Посещение Картинной галереи Айвазовского возможно самостоятельно до/после нашей экскурсии 🧭 или по предварительной договоренности с гидом за доплату из расчета 1000 руб. /час.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Я родился и живу в Феодосии, интересуюсь ее историей. В туризме с 2002 года — с тех пор получаю удовольствие от проделанной работы и общения с гостями. Свою любовь к путешествиям, Феодосии и Крыму я не смогу уместить здесь, в нескольких строчках, поэтому приглашаю всех на экскурсии!
Экскурсия потрясла впечатлениями об историческом наследии уникального города Феодосия. Все прошло очень интересно. Отдельное спасибо гиду Андрею, который относится к своей работе с большой душой и предоставляет возможность погрузиться в различные исторические времена и события. Обязательно буду рекомендовать друзьям!!!
Вера
4 янв 2021
Большое спасибо Андрею за экскурсию! Весело и очень познавательно!
Юлия
3 янв 2021
Благодарим Андрея за познавательную экскурсию по Феодосии. Мы узнали интересные исторические подробности о достопримечательностях города. Очень хорошая последовательная подача материала. Андрей интеллигентный любящий свой город человек. Однозначно рекомендуем. СПАСИБО.
Екатерина
27 окт 2020
Все очень интересно и доступно. Прекрасно и комфортно организованна.
Екатерина
14 окт 2020
Спасибо большое за экскурсию. Если бы не Андрей, то город остался бы в воспоминаниях как рядовой не очень обустроенный и не очень чистый. Но после почти пятичасового погружения в историю Феодосии (Кафы) осталось ощущение путешествия на машине времени и прикосновения к истории великого города. Спасибо за увлекательный рассказ, доступным языком, с юмором о ключевых моментах истории. Одна из лучших моих экскурсий.
Дарья
30 сен 2020
Прекрасная экскурсия. Андрей очень интересный рассказчик. Узнала очень много нового. 4 часа пролетели незаметно.
Марина
28 сен 2020
Великолепно! Мы в восторге! Так много узнали узнали
Александр
14 сен 2020
30. 08. 2020г Были на экскурсии "Феодосия сквозь века" с Андреем. Экскурсия понравилась, время прошло незаметно быстро. Много интересной информации. Андрей очень увлеченный историей своего края, грамотный, умный и общительный человек, интересный рассказчик. Экскурсией остались довольны, рекомендуем всем, кто ищет что-то более интересное, чем массовые хождения группой. Спасибо Андрею, успехов и интересных маршрутов. Александр и Людмила.
Marina
9 сен 2020
Огромное спасибо нашему гиду Андрею за прекрасную экскурсию. Очень эрудированный и интересный человек. Открыла для себя Крым с другой стороны. На смотровых площадках подходили чужие люди и спрашивали: "Где Вы такого хорошего гида нашли?"
Мане
28 авг 2020
Андрей эрудированный человек, крайне приятный в общении. Была насыщенная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового о Феодосии. Спасибо большое за хорошее настроение и нескучную историю города и всего Крыма!
Осаковский
27 авг 2020
Замечательная экскурсия с отличным гидом! Время пролетает незаметно, потому что очень увлекательный рассказ!
Наталья
24 авг 2020
Увлекательная экскурсия, продолжительностью более 4 часов. Не попали в музей Айвазовского, жаль.
Наталья
10 авг 2020
Андрей отличный экскурсовод. За такое короткое время он рассказал и показал нам максимальное количество достопримечательностей. Андрей влюблен в свой город, в его историю, с ним очень интересно общаться. Всем рекомендую эту экскурсию. Не пожалеете! Андрей, большое спасибо за экскурсию!
Яна
6 авг 2020
Были с семьёй на экскурсии по Феодосии 3 августа 2020г. Время пролетело незаметно, так как экскурсия была очень интересной и увлекательной. Узнали много нового. Андрей очень приятный в общении человек, глубоко интересующийся историей. Профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!
Наталья
1 авг 2020
Великолепная авторская экскурсия с гидом Андреем. Все очень понравилось. Посмотрели всю Феодосию. Андрей прекрасный и интересный рассказчик. Экскурсию очень рекомендуем для знакомства с Феодосией.