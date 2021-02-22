37 отзывов оставили туристы

Спасибо большое за экскурсию. Если бы не Андрей, то город остался бы в воспоминаниях как рядовой не очень обустроенный и не очень чистый. Но после почти пятичасового погружения в историю Феодосии (Кафы) осталось ощущение путешествия на машине времени и прикосновения к истории великого города. Спасибо за увлекательный рассказ, доступным языком, с юмором о ключевых моментах истории. Одна из лучших моих экскурсий.