37 отзывов оставили туристы

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Феодосия сквозь века

Увидеть главные места приморского города и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии

5
37 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Феодосии
Вы погуляете по древней Каффе, ощутите средневековый дух в стенах и башнях Генуэзской крепости и посетите лучшие смотровые площадки.

Я расскажу историю 📖 старинных памятников, мирно соседствующих храмов и мечетей и помогу раскрыть всю красоту Феодосии.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 550 ₽ за экскурсию

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Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века

Что вас ожидает

Вы познакомитесь со всеми знаковыми достопримечательностями города и услышите легкий, непринужденный рассказ об их истории и современном состоянии. Итак, в программе:

  • Галерея Айвазовского — дом-музей 🖼, где собрана самая большая коллекция картин мариниста в мире. Я расскажу о работе, любви и тайнах великого художника.
  • Фонтан ⛲ Айвазовского — одна из «визитных карточек» Феодосии, спроектированная самим художником. Вы узнаете историю источника, сыгравшего важную роль в жизни города и спасшего жителей от нехватки воды.
  • Юбилейный парк 🌳 и фонтан ⛲ «Доброму гению» — вы услышите, какой нешуточный подарок был преподнесен Феодосии 1 апреля и кого олицетворяет фигура на постаменте.
  • Аллея Славы — вы прогуляетесь 👣 по платановой аллее и узнаете, почему на ней «оголяются» деревья 🌳. А еще я расскажу историю героев, в разные периоды принимавших участие в жизни города.
  • Храм Сурб-Саркис — древний армянский храм, на территории которого находится могила Айвазовского. Вы услышите интересные факты о судьбе армянского народа в Крыму и узнаете, как храм трижды сыграл важную роль в жизни великого мариниста.
  • Мечеть Муфтий-Джами — единственное сохранившееся мусульманское культовое сооружение города XVII века. Его неповторимая архитектура и богатая история не оставят вас равнодушными.
  • Генуэзская крепость Кафа — памятник архитектуры XIV века. Вы прогуляетесь 👣 по улочкам Старого города, увидите старинные башни и действующий храм Иверской Иконы Божией Матери. Я расскажу историю, которую хранят стены древнего генуэзского поселения.
  • Холм Митридат — самая высокая точка города, откуда вам откроется великолепный вид на Феодосию и залив.
  • Гора Тепе-Оба — еще одна видовая площадка, с которой вы увидите окрестности города, мыс Киик-Атлама и древний потухший вулкан Кара-Даг.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 с кондиционером
  • В программу включено посещение Лапидарного дворика музея Древностей
  • Посещение Картинной галереи Айвазовского возможно самостоятельно до/после нашей экскурсии 🧭 или по предварительной договоренности с гидом за доплату из расчета 1000 руб. /час.
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века
Феодосия сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Я родился и живу в Феодосии, интересуюсь ее историей. В туризме с 2002 года — с тех пор получаю удовольствие от проделанной работы и общения с гостями. Свою любовь к путешествиям, Феодосии и Крыму я не смогу уместить здесь, в нескольких строчках, поэтому приглашаю всех на экскурсии!
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37 отзывов оставили туристы

22 фев 2021
Экскурсия потрясла впечатлениями об историческом наследии уникального города Феодосия. Все прошло очень интересно. Отдельное спасибо гиду Андрею, который относится к своей работе с большой душой и предоставляет возможность погрузиться в различные исторические времена и события. Обязательно буду рекомендовать друзьям!!!
4 янв 2021
Большое спасибо Андрею за экскурсию! Весело и очень познавательно!
3 янв 2021
Благодарим Андрея за познавательную экскурсию по Феодосии. Мы узнали интересные исторические подробности о достопримечательностях города. Очень хорошая последовательная подача материала. Андрей интеллигентный любящий свой город человек. Однозначно рекомендуем. СПАСИБО.
27 окт 2020
Все очень интересно и доступно. Прекрасно и комфортно организованна.
Екатерина
14 окт 2020
Спасибо большое за экскурсию. Если бы не Андрей, то город остался бы в воспоминаниях как рядовой не очень обустроенный и не очень чистый. Но после почти пятичасового погружения в историю Феодосии (Кафы) осталось ощущение путешествия на машине времени и прикосновения к истории великого города. Спасибо за увлекательный рассказ, доступным языком, с юмором о ключевых моментах истории. Одна из лучших моих экскурсий.
30 сен 2020
Прекрасная экскурсия. Андрей очень интересный рассказчик. Узнала очень много нового. 4 часа пролетели незаметно.
28 сен 2020
Великолепно! Мы в восторге! Так много узнали узнали
14 сен 2020
30. 08. 2020г Были на экскурсии "Феодосия сквозь века" с Андреем. Экскурсия понравилась, время прошло незаметно быстро. Много интересной информации. Андрей очень увлеченный историей своего края, грамотный, умный и общительный человек, интересный рассказчик. Экскурсией остались довольны, рекомендуем всем, кто ищет что-то более интересное, чем массовые хождения группой. Спасибо Андрею, успехов и интересных маршрутов. Александр и Людмила.
9 сен 2020
Огромное спасибо нашему гиду Андрею за прекрасную экскурсию. Очень эрудированный и интересный человек. Открыла для себя Крым с другой стороны. На смотровых площадках подходили чужие люди и спрашивали: "Где Вы такого хорошего гида нашли?"
28 авг 2020
Андрей эрудированный человек, крайне приятный в общении. Была насыщенная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового о Феодосии. Спасибо большое за хорошее настроение и нескучную историю города и всего Крыма!
27 авг 2020
Замечательная экскурсия с отличным гидом! Время пролетает незаметно, потому что очень увлекательный рассказ!
24 авг 2020
Увлекательная экскурсия, продолжительностью более 4 часов. Не попали в музей Айвазовского, жаль.
10 авг 2020
Андрей отличный экскурсовод. За такое короткое время он рассказал и показал нам максимальное количество достопримечательностей. Андрей влюблен в свой город, в его историю, с ним очень интересно общаться. Всем рекомендую эту экскурсию. Не пожалеете! Андрей, большое спасибо за экскурсию!
6 авг 2020
Были с семьёй на экскурсии по Феодосии 3 августа 2020г. Время пролетело незаметно, так как экскурсия была очень интересной и увлекательной. Узнали много нового. Андрей очень приятный в общении человек, глубоко интересующийся историей. Профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!
1 авг 2020
Великолепная авторская экскурсия с гидом Андреем. Все очень понравилось. Посмотрели всю Феодосию. Андрей прекрасный и интересный рассказчик. Экскурсию очень рекомендуем для знакомства с Феодосией.
Ещё 22 отзыва

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