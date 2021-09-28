ежедневно в 13:00 и 17:00

Что вас ожидает

Феодосия сквозь столетия

Мы начнем прогулку с места, где когда-то стояли неприступные стены города-крепости. Я расскажу, как появилась Феодосия, как она росла и богатела. Вы узнаете о греческой колонии Милета, о генуэзских купцах и о том, чем славилась Каффа. А еще раскроете, кто и когда купил здесь землю под строительство поселения. Кроме того, я помогу представить, как выглядел город в XV веке, и поделюсь историями о беспощадных татарах; Феофане Греке и Афанасии Никитине.

Знаковые места города

Вы пройдете вдоль стен башни Святого Константина и увидите, где проходил внешний оборонительный ров древнего города. Оцените руины цитадели и «Морсад» — место где находился рынок рабов. А также рассмотрите старинные храмы Дмитрия Солунского и Георгия Победоносца, церкви Святого Сергия и Иверской иконы Божией Матери. Покажу я и другие достопримечательности города: фонтан «Доброму гению», аллею Героев, башни Климента и Клиско.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.