Знакомьтесь, Феодосия

Главные достопримечательности и богатая история города в компании профессионального гида

5
26 отзывов
Групповая
Феодосия — кладезь удивительных мест.

Вы увидите культовые сооружения разных конфессий, пройдете по улицам цитадели и рассмотрите древние башни.

А я расскажу о связанных с городом событиях и людях, помогу расшифровать артефакты прошлого и раскрою, чем живет родина Айвазовского сегодня.
Знакомьтесь, Феодосия
Знакомьтесь, Феодосия
Знакомьтесь, Феодосия
Знакомьтесь, Феодосия
Знакомьтесь, Феодосия
Знакомьтесь, Феодосия
Знакомьтесь, Феодосия
Знакомьтесь, Феодосия
Знакомьтесь, Феодосия
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Что вас ожидает

Феодосия сквозь столетия

Мы начнем прогулку с места, где когда-то стояли неприступные стены города-крепости. Я расскажу, как появилась Феодосия, как она росла и богатела. Вы узнаете о греческой колонии Милета, о генуэзских купцах и о том, чем славилась Каффа. А еще раскроете, кто и когда купил здесь землю под строительство поселения. Кроме того, я помогу представить, как выглядел город в XV веке, и поделюсь историями о беспощадных татарах; Феофане Греке и Афанасии Никитине.

Знаковые места города

Вы пройдете вдоль стен башни Святого Константина и увидите, где проходил внешний оборонительный ров древнего города. Оцените руины цитадели и «Морсад» — место где находился рынок рабов. А также рассмотрите старинные храмы Дмитрия Солунского и Георгия Победоносца, церкви Святого Сергия и Иверской иконы Божией Матери. Покажу я и другие достопримечательности города: фонтан «Доброму гению», аллею Героев, башни Климента и Клиско.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Вокзальной площади
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 13:00 и 17:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
2
3
2
1
П
28 сен 2021
Ззлб
Н
26 сен 2021
Отличная экскурсия - познавательно, увлекательно, прекрасный пешеходный маршрут. Спасибо!
Я
24 сен 2021
Леонид прекрасный рассказчик, увлеченный человек. Чувствуется профессиональная подготовка. Два с половиной часа пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
Е
23 сен 2021
Добротная обзорная экскурсия, Леонид хороший рассказчик. Людям серьезно интересующимся историей не порекомендую.
Леонид
Ответ гида:
Здравствуйте. Спасибо за отзыв. Значит я просто не донес до Елены, что я не историк, хотя и в описании экскурсии ни где не написано, что это историческая экскурсия. Это обзорная экскурсия, на которой я знакомлю гостей с городом Феодосия. Прошу прощение у Елены, за то что разочаровал её ожидания.
Е
22 сен 2021
Очень интересная программа экскурсии. Леонид классный эксурсовод, очень интересно рассказывает. 👍👍👍
М
21 сен 2021
Спасибо Леониду за замечательную экскурсию.
Подача и структура материала на высоте, Леонид отлично знает историю и связывает различные исторические моменты. Было интересно и познавательно.
Получилось немного затянуто, пешая экскурсия 2+ часа - это тяжело. Будьте морально готовы.
Светлана
20 сен 2021
Спасибо большое Леониду за интереную, позновательную экскурсию. Через час после начала дождь помешал нам продолжить маршрут (мы с мужем были без зонтов) и Леонид любезно предложил нам придти в любое удобное для нас время, чем мы и воспользовались на следующий день. И опять дождь, но мы уже готовы ко всему. Кстати он проводит экскурсию при любых погодных условиях, главное чтобы пришедшие были готовы. Два дня мы слушали этого замечательно, эрудированного, отзывчивого человека. а заплатили за одну экскурсию Приходите не пожалеете!
Т
20 сен 2021
Экскурсия очень понравилась. Гид интересно донес информацию о истории Феодосии, очень много интересного узнала об этом уголке Крыма.
Leyla
20 сен 2021
Посетили увлекательную экскурсию по городу с Леонидом. Столько интересных фактов и исторических событий мы узнали за 3 часа, фактически прошли 2 км по городу, но ощущение теперь, что я город знаю как местный житель. Леонид показывал фото зданий из архивов, сложилась полная картина о городе. Кстати, зимой Леонид водит экскурсии по Москве, с удовольствием посещу!
М
20 сен 2021
Леонид замечательно подает материал - без скучных цифр, зато с интересными деталями. А главное, очень любит город и гордится им, что передалось и нам, туристам. Маршрут проходит по самому центру, благодаря выбранным точкам посещения узнаешь всю историю города с древнейших времен. Также Леонид дал несколько советов - что посмотреть самостоятельно. Очень рекомендую!
А
18 сен 2021
Леонид прекрасный рассказчик, мне посчастливилось быть единственной на его экскурсии, это особое удовольствие! Без его точных ремарок, на что обратить внимание, я бы не поняла и 1/10 Феодосии, а ведь такая богатая история у города! Крепость и бухта на закате- это что-то, взошла луна над древними храмами… Браво, Леонид и огромное спасибо!
В
14 сен 2021
Большое спасибо Леониду за проведенную экскурсию, человек явно на своем месте,познавательно, интересно и максимально доходчиво.
О
14 сен 2021
экскурсия очень достойная. гид - молодец!
Ирина
12 сен 2021
Редко встретишь человека,так влюблённого в своё дело и в тоже время, так любящего свою Родину. Информация «настоянная» на отношении к предмету повествования попадает прямо в сердце и толкает самому узнавать больше. Спасибо Дежурный Гид.
Е
10 сен 2021
Отличная экскурсия, знающий гид.
Ещё 11 отзывов

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