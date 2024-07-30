1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Форосе: храм, парк, бескрайнее море и неприступные горы
Начало: Форос, по запросу
«Поселок с одной стороны окружен горами, с другой — уходит в бескрайнее Черное море»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Если вы уже видели все классические достопримечательности Крыма, приглашаем вас на экскурсию к Храму Солнца. Загадочные легенды и потрясающие виды ждут вас
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«Достигнув перевала, мы начнём восхождение на вершину горы Ильяс Кая»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
Завтра в 11:00
3 авг в 11:00
980₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Индивидуальная экскурсия в «Затерянный мир» горы Челеби - уникальный опыт для любителей природы и истории
Начало: Байдарские ворота, Старосевастопольское шоссе
«Затерянный мир«Затерянный мир» — так называют нижнее урочище горы Челеби, что высится над Форосом»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
от 5 600₽ за всё до 2 чел.
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