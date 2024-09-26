2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Гатчина. В гостях у русского Гамлета (встреча с гидом в Гатчине)
Начало: Гатчина (у входа во дворец)
Расписание: В любой день, начиная с 10.00 (кроме понедельника).
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Гатчина: большая пешая авторская экскурсия
Начало: Улица Григорина 12 (Гатчина-Балтийская)
12 окт в 13:00
13 окт в 13:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гатчина. Дворец коронованных романтиков
Начало: Пл. Победы 1, у гостиницы Cosmos Pulkovskaya
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гатчине в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Гатчине в сентябре 2024
Сейчас в Гатчине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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