В Гатчине роскошные дворцовые интерьеры соседствуют с тенистыми аллеями, а реальные события — со старинными легендами. Идём гулять по залам и покоям императорской резиденции и нарядному парку. И говорить — о Романовых, графе Орлове, таинственном голосе из подземелья, оккупации и многом другом.

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Описание экскурсии

Гатчинский дворец

Вы пройдёте по парадным залам и личным покоям императорской семьи. Увидите Белый зал, Мраморную столовую, Тронный зал Павла I, покои Марии Фёдоровны. А ещё коллекцию оружия графа Григория Орлова и знаменитый Подземный ход, ведущий к Серебряному озеру.

Гатчинский парк

Отправимся в путешествие по многочисленным аллеям, мостам и павильонам пейзажного парка. Вы увидите Собственный сад, в котором гуляли только члены царской семьи, и Голландские сады, куда приглашали гостей. Также на пути — Карпин пруд и Карпин мост, павильон Венеры, Серебряное озеро с гротом «Эхо» и другие живописные уголки.

Вы узнаете:

кто и как создал Гатчинский дворец

какой быт вели его хозяева

за что Романовы особенно сильно любили эту резиденцию

что пережила Гатчина в годы немецкой оккупации и как удалось восстановить её великолепие

какие легенды связаны с пророчествами монаха Авеля и нимфой, чей голос звучит в подземелье

Организационные детали