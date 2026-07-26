В Гатчине роскошные дворцовые интерьеры соседствуют с тенистыми аллеями, а реальные события — со старинными легендами. Идём гулять по залам и покоям императорской резиденции и нарядному парку.
И говорить — о Романовых, графе Орлове, таинственном голосе из подземелья, оккупации и многом другом.
И говорить — о Романовых, графе Орлове, таинственном голосе из подземелья, оккупации и многом другом.
Описание экскурсии
Гатчинский дворец
Вы пройдёте по парадным залам и личным покоям императорской семьи. Увидите Белый зал, Мраморную столовую, Тронный зал Павла I, покои Марии Фёдоровны. А ещё коллекцию оружия графа Григория Орлова и знаменитый Подземный ход, ведущий к Серебряному озеру.
Гатчинский парк
Отправимся в путешествие по многочисленным аллеям, мостам и павильонам пейзажного парка. Вы увидите Собственный сад, в котором гуляли только члены царской семьи, и Голландские сады, куда приглашали гостей. Также на пути — Карпин пруд и Карпин мост, павильон Венеры, Серебряное озеро с гротом «Эхо» и другие живописные уголки.
Вы узнаете:
- кто и как создал Гатчинский дворец
- какой быт вели его хозяева
- за что Романовы особенно сильно любили эту резиденцию
- что пережила Гатчина в годы немецкой оккупации и как удалось восстановить её великолепие
- какие легенды связаны с пророчествами монаха Авеля и нимфой, чей голос звучит в подземелье
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты во дворец и парк: 950 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащегося и пенсионера
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Гатчинский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Гатчине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1322 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
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