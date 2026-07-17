Групповая
до 15 чел.
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое
Начало: У Гатчинского дворца
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
25 июл в 12:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Начало: В Гатчине
Завтра в 15:00
19 июл в 10:00
от 9170 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Гатчина: величие дворца и магия парка
Пройти по царским покоям, уютным аллеям и следам прошлого
Начало: У входа в Гатчинский дворец
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2700 ₽ за человека
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