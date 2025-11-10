Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся к этому удивительному уголку природы, где мягкий галечный пляж встречается с прозрачной водой, а сосны, склоняясь к морю, создают неповторимую атмосферу уюта.



По пути сделаем остановки у ключевых достопримечательностей маршрута: живописных смотровых площадок, тенистых аллей и тихих лесных троп, чтобы полюбоваться видами, сделать фотографии и послушать интересные истории, связанные с этими местами.

Вадим Ваш гид в Геленджике Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-3 человека Когда Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 14:00 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Что вас ждёт:1. Бор Пицундской сосны. Уникальный реликтовый лес, где произрастают знаменитые пицундские сосны — живое наследие древних времён. Эти деревья славятся не только своей красотой, но и целебным воздухом, наполненным фитонцидами. Прогулявшись по тропам бора, вы сможете почувствовать, как природа дарит умиротворение и силы. Это место — настоящий оазис спокойствия, где каждый вдох становится особенным. 2. Смотровая площадка на море. Впечатляющая панорама, открывающая вид на бескрайние морские просторы и живописное побережье. С этой смотровой площадки можно полюбоваться игрой света на волнах, сделать потрясающие фотографии и просто насладиться величием природы. Здесь мы поделимся историями о том, как море повлияло на жизнь местных жителей и какие легенды связаны с этими местами. 3. Пляж Сосновка. Один из самых живописных пляжей региона, окруженный сосновым лесом и сочетающий в себе мягкость песка и прозрачность воды. Пляж Сосновка — это идеальное место для отдыха, где природа создала гармонию между морем и лесом. Здесь можно расслабиться, наслаждаясь шумом волн и ароматом хвои, а также узнать интересные факты о том, как этот уголок стал популярным среди путешественников. 4. Купание в море около 90 минут. Долгожданное погружение в ласковые волны Черного моря! Воды здесь чистые и теплые, что делает купание особенно приятным. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться морем, поплавать или просто полежать на берегу, наслаждаясь солнцем и звуками природы. Этот момент станет ярким завершением нашего путешествия и подарит заряд энергии на долгое время.

Что можно увидеть на экскурсии? Бор Пицундской сосны

Смотровая площадка на море

Пляж Сосновка

Где начинаем и завершаем? Начало: Сбор туристов по домам Геленджика Завершение: Геленджик отель или гостиница Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 14:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.